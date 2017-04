Ai cũng ước mơ mình được giàu sang, nhưng việc đổi đời nhờ một vé số đôi khi lại ẩn chứa những "điềm dữ" không báo trước.

Nhiều người vẫn mơ về một cuộc sống giàu sang mà không cần vất vả, đó là lí do họ không ngừng dốc tiền vào mua những tờ vé số với mong muốn đổi đời. Đằng sau những tấm vé số ấy, là những tai họa không ai nói trước được như hôn nhân tan vỡ, thậm chí nhiều người còn phá tan cuộc sống của mình sau khi trúng số, để cuối cùng họ cũng trở lại cuộc sống khổ sở và thất bại trước khi trúng số.

Trúng số có mang lại hạnh phúc và sự giàu sang như nhiều người vẫn mơ?

Theo một thống kê trên thế giới, hơn 70% những người trúng số độc đắc sẽ phá sản sau 7 năm hoặc ít hơn, họ bị rơi vào những nghịch cảnh mà không ai muốn, hoặc tự mình hủy hoại bản thân sau khi trở nên giàu có. Theo Edward Ugel, tác giả của cuốn sách "Tiền không là gì: Số phận đen tối của người đàn ông sau khi trúng số" kết luận rằng trong hàng trăm trường hợp trúng số mà ông đã tiếp cận trong suốt 5 năm nghiên cứu, đa phần những người đó đều ước rằng họ chưa bao giờ trúng số. Dưới đây là những ví dụ điển hình được ghi nhận tại Việt Nam.

Trúng số rồi để cuối cùng lại làm ăn mày

Ông Bùi Hiền Hòa, vốn xuất thân trong một gia đình nghèo khó từ nhỏ. Luôn mơ ước một cuộc sống giàu sang, không phải suốt ngày "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" như cha mẹ mình, ông Hòa liên tục mua vé số và chơi lô đề với ước mơ thành tỉ phú.

Năm 2010, ông Hòa bỗng chốc trở thành tỉ phú như mơ ước sau khi trúng 3 giải độc đắc 4,5 tỉ đồng. Chưa bao giờ cầm trong tay số tiền lớn như vậy, ông đã lập tức mua cho mình một căn biệt thự tiền tỉ tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Không có một dự định làm ăn nào, ông suốt ngày chỉ phung phí vào hàng hiệu, cờ bạc trác táng mặc kệ sự khuyên ngăn của họ hàng. Đúng như dự đoán, chưa đầy một năm, ông phải "cuốn gói" ra đường tìm chỗ trọ, do quen tính ăn xài phung phí, ông sớm không còn nơi để đi, phải làm ăn mày xin của bố thí của người khác để sống qua ngày. Không những thế, ông trở thành một con người điên dại, suốt ngày tìm đến rượu chè để vơi đi cảm giác thất bại của bản thân.

Chưa đầy một năm, ông Hòa phải "cuốn gói" ra đường tìm chỗ trọ, phải làm ăn mày xin của bố thí của người khác để sống qua ngày. (Hình minh họa. Nguồn: Internet)

Gia đình phân tán, anh em bất hòa do trúng số

Gia đình bà Trần Thị Mai ở Long An vốn nghèo đói, quanh năm quần quật mà cũng không thể khá lên được. Thương con, mong 4 đứa con mình đều được học hành, bà cùng gia đình lên Bình Dương tìm cách mưu sinh khác. Dùng số tiền dành dụm của mình làm vốn buôn bán vặt ngoài chợ, mà bà cùng chồng đã nuôi con cái học hành có bằng cấp như người ta.

Theo thời gian, lần lượt ba người con đầu của bà Mai lập gia đình và sống riêng, cũng không giúp đỡ cho ba mẹ. Bà Mai chỉ còn một đứa con út tên Lâm là vẫn còn độc thân, nghề nghiệp thì này đây mai đó, khiến hai vợ chồng rất lo lắng.

Năm 2003, khi đang buôn bán ngoài chợ, bà đã mua một tờ vé số của một bà lão tội nghiệp. Đến chiều, bà lão vui vẻ đến báo tin với bà là tờ vé số bà mua đã trúng được 100 triệu đồng. Bà mừng rỡ kêu cậu con trai út chạy xe đi nhận thưởng, nhưng khi trở về, cậu con trai lại buồn bã nói rằng bà bán vé số đã nhầm lẫn, tờ vé số không hề trúng. Hai vợ chồng tưởng thật, hụt hẫng mấy ngày liền.

Nhưng sáng hôm sau, bà lão đưa tận tay cuốn sổ ghi đúng dãy số trúng độc đắc trên tờ số đã bán cho bà Mai, lúc đó, bà đứng hình vì biết chính con trai mình đã nói dối cha mẹ. Sau đó, chính Lâm- con trai bà cũng thừa nhận là mình đã bị tiền làm mờ mắt và định ẵm trọn số tiền đó một mình.

Ngay sau khi trúng số, những đứa con khác của bà Mai bỗng dưng xuất hiện hết ở nhà, tị nạnh nhau về việc chia tài sản. Tiền chưa chia, mà tình anh em đã không còn. Về phần Lâm, do không chịu nổi lời ra tiếng vào của người ngoài và cả anh chị em trong gia đình, liền bỏ đi biệt tích, không một lần liên lạc với gia đình.

“Bao nhiêu năm nhịn ăn nhịn mặc để lo cho chúng nó bằng bạn bằng bè, những tưởng bốn đứa ăn học thành người sẽ có hiếu với cha mẹ. Nào ngờ, đồng tiền lại làm lu mờ hết tình mẫu tử”, bà Mai buồn bã nói.

Giờ đây, dù cuộc sống có khá khẩm hơn, nhưng nỗi đau mất con vẫn không hề nguôi ngoai trong lòng hai vợ chồng. Bà Mai vẫn ước gì mình không trúng số, thì dù nghèo mà con cái hòa thuận cũng cam lòng.

Bà Mai vẫn ước gì mình không trúng số, thì dù nghèo mà con cái hòa thuận cũng cam lòng.

Chồng ôm 1,5 tỉ đi kiếm quý tử

Bà Lê Thị Lũy (Q.12, TP.HCM) vẫn không thể nguôi ngoai khi nói về người chồng của mình ôm 1.5 tỉ bỏ trốn để kiếm con trai nối dõi.

Gia đình nghèo, hai vợ chồng bà Lũy và ông Nam đều đi bán vé số kiếm ít đồng sống qua ngày. Ai ngờ một ngày vận may bất ngờ mỉm cười với họ. Tấm vé số ế hôm đó đã mang đến cho họ 1,5 tỉ đồng giải độc đắc. Cứ tưởng hạnh phúc từ nay sẽ đến. Nhưng cuộc đời vốn éo le. Buổi sáng hôm sau, ông Nam bảo bà đi mua lễ vật về mang lên chùa cúng dường tạ ơn. Răm rắp nghe theo lời chồng, bà Lũy không ngờ khi trở về thì đã thấy trong ngoài trống vắng, chỉ có một xấp 10 triệu đồng và 1 mảnh giấy nhỏ nham nhở ghi: "“Xin lỗi em, nhưng anh phải có đứa con trai để sau này còn có người bưng bát nhang, em hiểu cho anh”.

Ngỡ ngàng, bà chợt nhận ra thì ra chồng mình luôn ôm mộng có con trai, mà bà vốn sinh nở không tốt, nên khi có bạc tỉ trong tay, ông mới trở mặt, bỏ vợ đi kiếm người đàn bà khác mong sinh quý tử để có người nối dõi.

Trúng số nhưng chỉ làm đại gia vỏn vẹn 21 ngày

Chuyện đã qua gần 30 năm, nhưng ông Vương Sỹ Cầm (Thanh Xuân, TP.Hà Nội) vẫn nhớ như in quãng thời gian ngắn ngủi được làm “đại gia” nhờ trúng 3 tờ vé số độc đắc.

Năm 1991 sau khi đi khám bệnh trở về, ông có dừng lại ở quán nước gần nhà nghỉ chân uống cốc trà. Đó cũng là khi ông vô tình mua được ba tờ vé số còn lại của một ông lão nghèo khổ.

Đếm đó, đang nấu nước uống trà ở dưới bếp, trên nhà đang phát chương trình xổ số kiến thiết của đài truyền hình Hà Nội. Ông giật mình khi nghe loáng thoáng những con số đó giống y như trên tờ vé số của mình. Bỏ dở việc đang làm, ông chạy lên nhà ngó xem thế nào thì chương trình quay số kết thúc. Thấp thỏm đợi 15 phút sau để xem trên truyền hình trung ương phát lại kết quả xổ số. Ông vui sướng vì cả 3 tờ đều giải độc đắc.

Có tiền trong tay ông mua cho con trai vừa đậu đại học cái xe máy, số tiền còn lại chia thành các bọc giấu vào các góc nhà. Xem đó là ơn trời, ông bàn với vợ cầm một ít tiền về quê xây lại mộ cho bố mẹ, ông bà. Trớ trêu thay, cũng đúng ngày ông về quê xây mộ thì nhà ông bị cháy. Từ đại gia xổ số ông lại bỗng chốc tay trắng.

Hiện tại, vợ chồng ông Cầm vẫn sống trong căn tập thể cũ kỹ tại quận Thanh Xuân với nghề chế thuốc chữa bệnh cứu người. Mặc dù rất tiếc về số tiền đó, nhưng ông vẫn cảm ơn trời vì ngày đó khi nhà có cháy, trong gia đình không ai xảy ra chuyện gì.

Mặc dù rất tiếc về số tiền đó, nhưng ông Cẩm vẫn cảm ơn trời vì ngày đó khi nhà có cháy, trong gia đình không ai xảy ra chuyện gì.

Hết tiền do có quá nhiều họ hàng "hờ" tới xin tiền

Ông Hết (TP. HCM) thuộc diện xóa đói giảm nghèo sau khi được một nhà hảo tâm tặng cho chút tiền lì xì đã mua 6 tờ vé số. Ngày hôm sau, ông được thông báo có 5 tờ trúng giải đặc biệt, 1 tờ trúng giải an ủi, tổng cộng 7,6 tỉ đồng. Nghe tin ông Hết trúng số, bà con lối xóm kéo đến chúc mừng.

Do có tuổi và trí não không còn minh mẫn nên gặp ai ông cũng móc tiền ra cho, chưa kể ông còn làm từ thiện và đền ơn những người đã từng giúp đỡ ông. Chỉ một ngày sau khi trúng số, gần 1 tỉ đồng đã bay hết. Chưa kể hằng ngày có hàng trăm người tới tự xưng là “cháu” mặc dù ông Hết không con cái. Những người đó mới gặp ông đã "tay bắt mặt mừng", ôm lấy ông khóc nức nở, miệng gọi “ông“, gọi “bác” xưng “cháu” nghe ngọt sớt. Hầu hết những người đến thăm ông đều được ông cho tiền, ít thì vài triệu, nhiều thì cả trăm. Chuyện đó cứ xảy ra như cơm bữa, hàng xóm cũng không thể khuyên ngăn được vì chuyện cho ai, tặng ai là quyền tự do cá nhân không thể can thiệp.

Hiện tại, được biết ông chỉ còn 850 triệu gửi trong ngân hàng, còn bản thân thì được một người thân ở Gò Vấp đưa về nuôi. Hàng xóm cho biết đôi lần ông Hết về thăm xóm cũ và lần nào cũng vậy, ông vẫn giữ thói quen mua vé số với lời khẳng định “Từ đây tới chết, tui sẽ còn trúng độc đắc một lần nữa!”.

Trường hợp hiếm có: Có được vợ đẹp, con ngoan, gia đình hạnh phúc nhờ tấm vé số may mắn

Năm 2011, chàng trai nghèo 24 tuổi Quách Như Tuấn (Thanh Hóa) vào Sài Gòn tìm kế mưu sinh. Tại đây, anh tình cờ mua một tờ vé số của một người quen. Chiều đó, Tuấn mừng lớn khi biết tin mình trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng.

Khác với những người vừa có tiền đã "vung tay quá trán". Gia đình Tuấn đã trích gần trăm triệu đồng cung tiến chùa ở địa phương và ủng hộ chính quyền xã xây dựng công trình công cộng. Số tiền còn lại Tuấn sửa sang nhà cửa cho ba mẹ, còn lại gửi ngân hàng để an toàn.

Sau đó, Tuấn nghĩ kế hoạch làm ăn vì "tiền có nhiều không làm cũng hết". Trong một lần đi mua hàng ở làng bên, anh đã gặp có tình cảm với một cô gái xinh đẹp là Cao Thị Nhuần (22 tuổi). Bốn năm sau lần được nhận số tiền thưởng lớn đó, Tuấn đã cưới vợ và có con trai 2,5 tuổi. Anh cho rằng việc mình có được vợ đẹp, con ngoan và gia đình hạnh phúc là nhờ tấm vé số may mắn.

Anh Tuấn cho rằng việc mình có được vợ đẹp, con ngoan và gia đình hạnh phúc là nhờ tấm vé số may mắn.

Tran Le - Theo Thethaovanhoa.vn