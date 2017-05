Hồ Ngọc Hà bị tố gây sức ép khiến Minh Hằng rút lui khỏi The Face 2017 trong khi Đàm Vĩnh Hưng bị cáo buộc bỏ 'ghế nóng' vì không muốn ngồi chung với Phương Thanh.

Hồ Ngọc Hà

Giữa tháng 4 vừa qua, Minh Hằng gây xôn xao khi tiết lộ cô được ban tổ chức mời làm một trong 3 huấn luyện viên The Face 2017 nhưng phải rút lui vào phút chót vì sự chèn ép của một đồng nghiệp. Sau đó, cô nêu đích danh người gây áp lực lên ban tổ chức với thông điệp 'Ai cũng được, trừ Minh Hằng' chính là đàn chị Hồ Ngọc Hà.

Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà.

Trong buổi phỏng vấn công bố sự việc, Minh Hằng chia sẻ cô quyết định bỏ cuộc vị trí huấn luyện The Face và cho rằng sự rút lui này là sự tôn trọng cuối cùng dành cho Hồ Ngọc Hà. Minh Hằng vừa khóc vừa nói, cô rất sốc khi biết được Hồ Ngọc Hà là người chèn ép mình tại The Face 2017 vì cô luôn coi trọng đàn chị. Dù không quá thân thiết nhưng Hồ Ngọc Hà cũng từng khiến Minh Hằng cảm thấy ấm lòng khi chủ động hát bè cho cô tại một show diễn ở hải ngoại.

Sau khi Minh Hằng chia sẻ thông tin này, phía Hồ Ngọc Hà từ chối trả lời vì "không muốn vướng phải những câu chuyện lùm xùm và bị đẩy đi quá xa". Ban tổ chức chương trình The Face 2017 cũng không bình luận về vụ việc.

Đàm Vĩnh Hưng

Ban tổ chức gameshow Tôi có thể từng công bố Đàm Vĩnh Hưng sẽ giữ vị trí giám khảo. Tuy nhiên, ở cuộc họp báo hôm 5/4, vai trò này lại được giới thiệu do MC Trác Thúy Miêu và ca sĩ Phương Thanh đảm nhận. Sự việc khiến nhiều người cho rằng Mr. Đàm rút khỏi 'ghế nóng' chương trình Tôi có thể vì không chịu ngồi ghế giám khảo chung với ca sĩ Phương Thanh.

Ngày 30/4, Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về lùm xùm. Nam ca sĩ cho biết anh từ chối vị trí giám khảo với lý do: Sát ngày ban tổ chức công bố show, anh vẫn chưa nhận được hợp đồng làm việc. Giọng ca Say tình cũng khẳng định anh chưa bao giờ ngại làm việc chung với ai và không cho phép bản thân "hất đổ chén cơm" của người khác.

Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh

Sau lời giải thích của Mr. Đàm, chiều 30/4, phía chương trình Tôi có thể phát hành thông cáo chính thức. Bà Bùi Như Mai - đại diện nhà sản xuất - khẳng định khi ban tổ chức muốn hoàn tất thủ tục hợp đồng, nam ca sĩ đã đưa ra yêu cầu không ngồi với Phương Thanh toàn bộ gameshow và những giám khảo khác tham gia Tôi có thể cũng phải có sự chấp thuận của anh. Theo đại diện nhà sản xuất, điều này đi ngược với tiêu chí của chương trình bởi Mr. Đàm chỉ là một thành viên được ban tổ chức mời làm giám khảo.

Đàm Vĩnh Hưng sau đó một lần nữa khẳng định trên trang cá nhân rằng ban tổ chức dựng lên câu chuyện này và lợi dụng tên tuổi của anh để tạo chú ý cho chương trình. Anh cũng tuyên bố không bao giờ hợp tác và kêu gọi các đồng nghiệp tẩy chay chương trình.

Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh từng là bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, cả hai đã có mâu thuẫn nhiều năm qua và ít khi xuất hiện cùng nhau tại các chương trình. Trong một lần hiếm hoi, họ từng ngồi chung 'ghế nóng' tại chương trình Cặp đôi vàng khi Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo chính còn Phương Thanh là giám khảo khách mời.

Hà Anh

Năm 2012, Hà Anh vướng phải lùm xùm khi bị tố không công tâm, chèn ép Tuyết Lan khi làm giám khảo tại Vietnam's Next Top Model 2010. Sự việc trở nên ồn ào khi bà Thùy Trang, đại diện cuộc thi Vietnam's Next Top Model, tổ chức một buổi tiếp xúc báo chí để giải thích về phát biểu của Hà Anh và một số người khác cho rằng Hoàng Thùy và Tuyết Lan chỉ diễn những show bên lề tại New York Fashion Week, không hề hoàng tráng như truyền thông rầm rộ trước đó.

Theo bà Thùy Trang, lý do khiến Hà Anh làm vậy vì cô không được mời tiếp tục giữ vị trí 'host' của chương trình ở mùa thứ hai và luôn có sự hiềm khích cá nhân với người mẫu Tuyết Lan. Bà Thùy Trang cho rằng trong thời gian làm giám khảo, Hà Anh không có sự công tâm với các thí sinh khi luôn 'xử ép' Tuyết Lan. Có mặt tại buổi tiếp xúc báo chí này, Tuyết Lan cũng thừa nhận việc bị Hà Anh chèn ép. Người mẫu sinh năm 1990 chia sẻ tất cả các thí sinh trong cuộc thi đều biết Hà Anh không thích cô nhưng không ai hiểu lý do tại sao. Tuyết Lan cho rằng Hà Anh ghét cô vì trong một lần đến studio chụp hình, người mẫu 9X đã quên chào siêu mẫu.

Hà Anh, Tuyết Lan.

Trước những cáo buộc hướng về mình, Hà Anh viết status dài trên trang cá nhân giải thích lý do tại sao Tuyết Lan không trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên. Hà Anh đánh giá Tuyết Lan không có sức khỏe, sức bền và ý chí chuyên nghiệp. Theo Hà Anh, Tuyết Lan có kinh nghiệm hơn các thí sinh khác nhưng không chịu tiếp thu những góp ý của các chuyên gia, ban giám khảo. Trong khi đó, Huyền Trang là người thực sự có đam mê và nỗ lực.

Trả lời báo chí, siêu mẫu Hà Anh cũng phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc về chuyện thiếu công tâm, chèn ép thí sinh. Cô cho biết việc lựa chọn Huyền Trang trở thành quán quân Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên có sự đồng thuận của cả 3 giám khảo trước sự chứng kiến, chứng nhận của đại diện đơn vị sản xuất là bà Thùy Trang. Hà Anh cũng tuyên bố sẵn sàng đối diện với đại diện cuộc thi Vietnam's Next Top Model tại tòa nếu bà Thùy Trang muốn. Tuy nhiên, phiên tòa này sau đó không diễn ra.

