Với 5% khách du lịch lấy cảm hứng từ các bộ phim Hollywood, ngày càng có nhiều quốc gia tận dụng thành công nghệ thuật thứ 7 để phát triển ngành công nghiệp không khói.

Khách du lịch chiêm ngưỡng một địa điểm tại New Zealand được lấy làm bối cảnh cho phim “Lord of the Rings”.

Phó Giáo sư ngành du lịch Sue Beeton tại Đại học La Trobe (Australia) nhận định: “Nghiên cứu thực hiện tại New Zealand, Italy và Thụy Sĩ cho thấy khoảng 5% khách du lịch đến các quốc gia này vì phim điện ảnh hoặc truyền hình. Mọi người thường thay đổi kế hoạch du lịch khi họ phát hiện ra những hoạt động có thể liên quan tới một bộ phim”.

Thành công rực rỡ nhất có thể phải nhắc đến New Zealand, nhờ loạt phim “Lord of the Rings” (tạm dịch: Chúa tể của những chiếc nhẫn) của đạo diễn Peter Jackson. Kể từ năm 2001, khi phần đầu tiên của phim “Lord of the Rings” được trình chiếu, New Zealand bỗng trở thành "ngôi sao" trong bản đồ du lịch thế giới.

Đất nước Bắc Phi Tunisia cũng thu hút rất nhiều người hâm mộ phim “Star Wars”. Đó là chưa kể đến các bộ phim khác được quay tại Tunisia như “Indiana Jones” và “The English Patient” (tạm dịch: Bệnh nhân người Anh) cũng đem lại thành công không nhỏ cho du lịch của đất nước này.

Đến nay châu Á đang được coi là nơi các nhà làm phim Hollywood quan tâm đặc biệt. Hòn đảo Koh Phi Phi (Thái Lan) từ một nơi hoang sơ, bình yên bỗng chốc trở thành “điểm nóng” du lịch khi bộ phim “The Beach” với tài tử điển trai Leonardo DiCaprio đóng vai chính trở thành “cơn sốt” năm 2000.

Bộ phim “Lara Croft Tomb Raider” đã tạo cảm hứng khiến nhiều người muốn du lịch tới Angkor Wat.

Hay bộ phim “Lara Croft Tomb Raider” (tạm dịch: Kẻ cướp lăng mộ) của nữ minh tinh Angelina Jolie khi ra rạp chiếu trong năm 2001 cũng đã tạo cảm hứng khiến nhiều người ngay lập tức lên kế hoạch cho chuyến du lịch tới Angkor Wat (Campuchia).

Chính phủ nhiều nước cũng nhanh chóng khai thác cơ hội từ những bộ phim gây nhiều tiếng vang của Hollywood. “Life of Pi” (tạm dịch: Cuộc đời của Pi), bộ phim năm 2012 của đạo diễn Lý An đã gặt hái nhiều thành công cả trên phòng vé lẫn các giải thưởng nghệ thuật, được lấy bối cảnh ở Ấn Độ.

Từ đó, Bộ Du lịch Ấn Độ đã nhanh chóng xây dựng chiến dịch du lịch có tên “Land of Pi” (tạm dịch: Vùng đất của Pi). CNN dẫn lời một quan chức trong Bộ Du lịch Ấn Độ khẳng định các địa điểm xuất hiện trong phim “Life of Pi” sẽ được quảng bá để thu hút khách du lịch.

Còn nhà tư vấn du lịch tại Đức Stefan Roesch lại nhắc đến thành phố Bruges tại Bỉ là minh chứng về việc bắt kịp xu hướng du lịch từ phim ảnh của chính quyền địa phương. Sau khi bộ phim “In Bruges” với nam tài tử Colin Farrell đóng vai chính được công chiếu năm 2008, lượng khách du lịch đến thành phố này nhanh chóng tăng vọt. Chính quyền thành phố này quyết định phân phát bản đồ chỉ dẫn các địa điểm liên quan đến bộ phim cho khách du lịch đến đây.

Hà Linh (Tin Tức/TTXVN)