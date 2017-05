Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, 90% người trên toàn thế giới tiêu thụ caffeine.

Ở Mỹ, 80% người lớn sử dụng các sản phẩm có chứa caffeine mỗi ngày. Tuy nhiên nếu bạn là phụ nữ, việc uống cà phê hàng ngày cũng cần lưu ý. Theo một nghiên cứu của Đại học Duke, caffeine làm cho mạch máu giãn nở, do đó có thể khiến ngực bạn sưng lên và đau - giống như bạn đang trải qua thời kỳ mãn kinh. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng 61% phụ nữ bị đau ngực sau khi loại bỏ caffeine đã giảm đau.

Khi bạn đang trải qua thời kỳ mãn kinh, caffeine có thể làm cho tình trạng này trầm trọng hơn. Một nghiên cứu do Đại học Oregon cho thấy, tiêu thụ cà phê liên quan chặt chẽ đến mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng tiền mãn kinh (PMS). Nghiên cứu này kết luận rằng lượng cà phê bạn uống càng nhiều thì triệu chứng PMS càng nặng. Lý do là vì caffein gây lo âu, căng thẳng. Vì vậy, nếu bạn muốn giảm bớt triệu chứng PMS như đau ngực thì nên tránh cà phê.

Hơn một nửa phụ nữ bị thay đổi cơ quan vú do xơ nang tuyến vú - một tình trạng lành tính gây ra u cục vú. Những khối u này là hoàn toàn bình thường - ngoại trừ có thể gây đau vú nhẹ. Theo các nhà khoa học trường đại học Iowa một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffeine có thể làm tồi tệ hơn cơn đau liên quan đến xơ nang tuyến vú.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể làm tăng độ nhạy cảm của vú, do đó ảnh hưởng đến kết quả Xquang vú. Nguyên nhân bởi vì nó gây ra u nang có thể giống như tổn thương do ung thư. Vì vậy, nếu ngực bạn nhạy cảm với caffeine, bạn nên giảm tiêu thụ đồ uống này trước khi dự kiến chụp Xquang tuyến vú. Theo các chuyên gia y tế Mỹ, một lượng caffeine an toàn mỗi ngày là từ 200 đến 300mg (khoảng 2 ly cà phê). Nhưng nếu ngực bạn nhạy cảm với chất caffeine thì tốt nhất là nên tránh đồ uống này.