Những câu chuyện cổ tích đẹp giữa công chúa và hoàng tử của hãng phim hoạt hình Disney dường như đã trở thành kinh điển, là giấc mơ tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Bạch Tuyết và bảy chú lùn (Snow White and the Seven Dwarfs -1937): Đây được xem là bộ phim hoạt hình điện ảnh đầu tiên của hãng Walt Disney, có sử dụng âm thanh trên phim. Đây cũng là phim đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ Technicolor. Bạch Tuyết là một trong số hai phim hoạt hình được đưa vào danh sách 100 phim Mỹ hay nhất mọi thời đại vào năm 1997 cùng với Fantasia. Vào năm 1989, Bạch Tuyết và bảy chú lùn được đưa vào Bảo tàng Phim Quốc gia Mỹ và được đánh giá là "có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, và thẩm mỹ."

Cô bé Lọ Lem (Cinderella - 1950): Đây được xem là cột mốc đánh dấu thành công rực rỡ của hãng hoạt hình Disney, đưa hãng bước vào kỷ nguyên hoàng kim. Câu chuyện về cổ tích về cô bé Lọ Lem nghèo khó cùng đôi hài thủy tinh chinh phục trái tim chàng hoàng tử đã quá nổi tiếng với khán giả toàn thế giới. Phim là hình mẫu của tuyến truyện cổ tích mà đến nay nhiều nhà làm phim vẫn sử dụng để mô tả về sự áp bức bất công và phần thưởng xứng đáng cho người ở hiền, sống tốt.

Alice ở xứ sở thần tiên (Alice in Wonderland - 1951): Phim kể về cuộc phiêu lưu vào một xứ sở diệu kỳ của cô bé Alice, dựa vào cuốn tiểu thuyết cùng tên của Lewis Carroll. Đây là một trong số những bộ phim hoạt hình nổi bật nhất của Disney khi thành công rực rỡ, được phát hành lại 13 lần và cứu nguy cho hãng trong thời điểm khó khăn.

Công chúa ngủ trong rừng (Sleeping Beauty - 1959): Phim dựa trên truyện cổ tích dân gian cùng tên cũng như vở ballet nổi tiếng của nhà soạn nhạc Pyotr IIyich Tchaikovsky. Câu chuyện bắt đầu từ khi nàng công chúa xinh đẹp Aurora sinh ra đời bị mụ phù thủy Maleficent gieo lời nguyền độc ác rằng năm 16 tuổi, công chúa sẽ bị mũi nhọn đâm vào ngón tay và chết. Để hóa giải lời nguyền, một bà tiên đã nguyện cho công chúa không chết mà sẽ ngủ một giấc dài cho đến khi nào được nụ hôn của tình yêu thật sự đánh thức.

Nàng tiên cá (The Little Mermaid - 1989): Thành công rực rỡ của phim đã giúp củng cố vị thế hàng đầu và mở đầu cho kỷ nguyên "Phục hưng" của Disney. Dựa trên truyện cổ tích cùng tên của nhà văn Andersen, phim kể về câu chuyện nàng tiên cá xinh đẹp đã hy sinh giọng hát ngọt ngào để đổi lấy đôi chân của con người. Nàng sẵn sàng chịu đựng mọi đau đớn vì muốn theo đuổi chàng hoàng tử mà nàng thầm yêu trộm nhớ từ lâu. Phim đoạt hai giải Oscar Nhạc phim xuất sắc nhất và Ca khúc hay nhất (Under the sea - Samuel E.Wright thể hiện).

Người đẹp và Quái vật (Beauty and the Beast - 1991): Bộ phim hoạt hình nhạc kịch kể về tình yêu của chàng hoàng tử bị giam cầm trong giam cầm trong hình thù của một con quái vật với cô nàng Belle xinh đẹp, thông minh. Bộ phim nhận năm đề cử Oscar và chiến thắng ở hạng mục Nhạc phim hay nhất và Ca khúc trong phim hay nhất (bài Beauty and the Beast).

Aladdin và cây đèn thần (Aladdin - 1992): Phim dựa trên truyện cổ tích cùng tên nằm trong bộ truyện Nghìn lẻ một đêm của xứ sở Ba Tư huyền bí. Câu chuyện kể về một chàng trai trẻ tên Aladdin vô tình có được cây đèn thần kỳ diệu có vị thần đèn vui tính. Nhờ đó Aladdin mồ côi lang thang đã có tất cả những gì anh mơ ước như của cải và cô công chúa xinh đẹp.

Công chúa da đỏ (Pocahontas - 1995): Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Disney được làm dựa trên các nhân vật và sự kiện lịch sử có thật. Phim kể về câu chuyện tình giữa một thuyền trưởng da trắng với công chúa của một bộ tộc da đỏ trong thế kỷ 17 tại Bắc Mỹ. Bằng tình yêu và sự quả cảm, hai người đã cùng sát cánh bên nhau, trở thành cầu nối hòa bình giữa người da trắng và người da đỏ. Phần tiếp theo của bộ phim có tựa đề Pocahontas II: Journey to a New World ra mắt vào năm 1998.

Hoa Mộc Lan (Mulan - 1998): Bộ phim nằm trong thời "Phục hưng" của hãng Disney, được dựng theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc về nhân vật nữ tướng anh hùng Hoa Mộc Lan. Cô đã giả trai thay cha già ra trận đánh giặc. Hoa Mộc Lan là minh chứng cho thấy Disney luôn nỗ lực để đa dạng hóa màu da, sắc tộc của nhân vật chính và văn hóa của nội dung phim. Bộ phim đã đem về cho hãng hai đề cử Oscar cho Ca khúc hay nhất và Nhạc phim hay nhất.

Công chúa và chàng ếch (The Princess and the Frog - 2009): Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Walt Disney có tạo hình nhân vật công chúa da màu. Phim lấy cảm hứng từ tác phẩm Hoàng tử ếch của truyển cổ tích Grimm. Bộ phim kể về chuyện chàng hoàng tử Naveen xứ Maldonia bị lời nguyền của tên thầy pháp Facilier và biến thành ếch. Hoàng tử ếch sau khi hôn cô gái Tiana với hy vọng có thể trở lại thành người thì chính Tiana cũng hóa thành ếch. Phim nhận được ba đề cử Oscar nhưng không nhận được giải thưởng nào.

