Ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có những phát ngôn, chỉ đạo mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự đô thị, đòi lại vỉa hè, lòng đường ở Thủ đô.

Tại Hội nghị Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố sáng ngày 4.3, UBND TP.Hà Nội đã đưa ra kế hoạch chi tiết thực hiện trong thời gian tới.

Tại đây, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có những chỉ đạo mạnh mẽ nhằm lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, lòng đường cho người tham gia giao thông.

Ông Chung không chỉ thẳng thắn nêu lên tình trạng quán bia, bãi đỗ xe có người “chống lưng” , mà còn cảnh báo cấp dưới sẽ bị “nhấc đi chỗ khác” nếu không duy trì được trật tự đô thị.

“Xin lỗi anh Khương (Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP Hà Nội – PV), chắc anh về chưa kịp điều tra. Ngày tôi còn làm Giám đốc, tôi đã thống kê 180 quán bia vỉa hè thì có 150 quán là có công an đứng đằng sau. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch ngồi đây có dám cam đoan với tôi là không có bãi đỗ xe của người nhà không? Có đấy, đều có cả. Các đồng chí phải là người quán triệt, phải về giáo dục người nhà thì sẽ đỡ đi. Nếu lần này không làm tôi sẽ chỉ đích danh từng người, chỗ nào có Bí thư, Chủ tịch nào, chỗ nào có trưởng phường, kể cả lãnh đạo Sở cũng có người nhà” – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thẳng thắn nói về tình trạng có người đứng sau các quán bia, bãi đỗ xe. (Ảnh: V.H)

Ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu cấp dưới phải bắt tay vào việc lập lại trật tự đô thị ngay: “Bây giờ không bàn nhiều. Bây giờ đưa ra các giải pháp làm cầu, làm đường, làm bãi đỗ xe tôi nói thật như với anh Phong (ông Vũ Đạo Phong, Chủ tịch Quận Hai Bà Trưng – PV) hết khóa cũng không làm được. Bây giờ khởi công bãi đỗ xe ngầm xong cũng phải 5 – 7 năm, nhanh cũng 2 – 3 năm”. (Ảnh: V.H)

Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng: “Thực sự có những đồng chí lãnh đạo không quan tâm, mới có tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, lúc làm lúc không. Tại sao có quận người ta vẫn làm tốt, tại sao có quận lại không làm? Bởi vì có người đứng đầu không quan tâm, tôi phải nói rõ”. (Ảnh: Triệu Quang)

Ông Chung nói về cách thức thực hiện lấy lại vỉa hè cho người dân: “Hà Nội không thể ra quân rầm rộ mà phải làm bền vững, người dân không tái lấn chiếm, phải tâm phục khẩu phục, có ý thức với Thủ đô. Hà Nội không ồn ào, các đồng chí ra quân khéo còn làm ùn tắc thêm đường. Phải quán triệt là không ồn ào và phải kiên trì, làm đúng 3 bước”. (Ảnh: N.H)

“Chủ tịch UBND quận, Trưởng Công an quận, Chủ tịch các phường, Trưởng Công an phường phải chịu trách nhiệm chính. Nếu không triển khai nghiêm túc, làm không hiệu quả, làm không kiên trì để tái lấn chiếm, các đoàn kiểm tra công vụ của TP mà phát hiện lần thứ 3 sẽ xem xét trách nhiệm. Tôi cũng nói thẳng là lần này Thành phố cũng sẽ xem xét nhấc một vài đồng chí. Trưởng Công an phường tham gia cấp ủy, nên ở ngành dọc chúng tôi hoàn toàn có thể xem xét cách chức về mặt Đảng chứ không phải chờ ý kiến anh Khương (Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an TP.Hà Nội)” – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cảnh báo với lãnh đạo cấp quận, phường nếu xảy ra tình trạng làm thiếu trách nhiệm. (Ảnh: N.H)

Ông Chung cũng đề nghị cơ quan báo chí cùng chung tay để dẹp nạn hàng rong, lấn chiếm vỉa hè: “Chúng ta phải nhất quán, trước đây có các nhà kinh tế lên tiếng nào là giải quyết công ăn việc làm. Nếu để ùn tắc giao thông, thành phố nhếch nhác bẩn thỉu, cái lớn nhất là mất đi văn hóa của thành phố văn minh. Không phải vì mấy hộ dân, vì mấy người bán hàng rong mà để Thủ đô nhếch nhác, bẩn thỉu”. (Ảnh: Triệu Quang)