Có mỹ nhân đi lên từ bàn tay trắng nhưng ngược lại cũng có những người dù xuất thân từ gia đình giàu có, quyền quý vẫn quyết gây dựng tên tuổi bằng niềm đam mê và hoài bão của riêng mình.

An Dĩ Hiên

Mới đây An Dĩ Hiên thông báo chuyện kết hôn với đại gia bất động sản Trần Vinh Luyện nhưng ít ai biết được rằng bản thân cô cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền lực. Được biết bố đẻ của nữ diễn viên này là 'quan nhị đại', ông là con trai của một nhân vật làm quan chức cấp cao tại Đài Loan. Ông bà nội của An Dĩ Hiên nổi tiếng giàu có, là đại địa chủ với công ty riêng hoạt động lâu năm. Chính vì vậy họ nhà An sở hữu nhiều bất động sản cao cấp cho thuê.

Lúc mới vào showbiz, An Dĩ Hiên từng bị nghi ngờ là con gái của thành phần 'xã hội đen' nhưng bạn của cha cô đã vô tình tiết lộ trên truyền hình rằng cha đẻ của Dĩ Hiên là nhân vật có chức vụ, gia đình giàu có, hiển hách. Phát triển sự nghiệp thành công ở Đài Trung, ông An tiếp tục mở rộng thị trường tại Đài Bắc. Ông có danh tiếng và tên tuổi trong giới đầu tư.

Quan Dĩnh

Được mệnh danh là 'Đệ nhất thiên kim tiểu thư Đai Loan', Quan Dĩnh có bố là Chủ tịch Tập đoàn tài chính Nhật Thịnh, mẹ là Chủ tịch Tập đoàn chứng khoán Nhật Thịnh. Bên cạnh đó, ông ngoại của nữ diễn viên này là người sáng lập ra tập toàn Cathay. Dòng họ Sái phía ngoại của Quan Dĩnh được xem là gia tộc danh tiếng, thịnh vượng nhất Đài Loan.

Lâm Chí Linh

Từng bị vướng tin đồn nằm trong đường dây gái mại dâm phục vụ các lãnh đạo, trùm kinh doanh nhưng bỏ qua những tin đồn này Lâm Chí Linh còn được biết đến là sao nữ có gia thế 'khủng' cùng học vị cao. Cha của cô, ông Lâm Phồn Nam là doanh nhân có tiếng trong ngành công nghiệp nhôm. Tài sản gia đình lên đến vài trăm triệu NDT. Bản thân Chí Linh từng tốt nghiệp đại học ở Toronto, Canada và hiện đã gây dựng được sự nghiệp thành công với biệt danh 'chân dài số 1' Đài Loan.

Trần Tuệ Lâm

Vốn là một nghệ sĩ 'sạch' của làng giải trí Hồng Kông, Trần Tuệ Lâm nỗ lực không ngừng để được công chúng ghi nhận. Không phải ai cũng biết rằng cô sinh ra trong một gia đình quyền quý tại xứ Cảng thơm. Cha cô là Chủ tịch một tập đoàn kinh doanh trang sức đá quý hàng đầu Hồng Kông.

Lưu Diệc Phi

Xinh đẹp, tài năng và sở hữu khối tài sản khủng bằng sự nỗ lực của riêng mình nhưng bản thân Lưu Diệc Phi vốn xuất thân trong một gia đình khá giả. Cha cô dạy ở khoa ngoại văn, tiếng Pháp ở Đại học Vũ Hán kiêm thư ký thứ nhất Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Mẹ Lưu Diệc Phi là nghệ sĩ múa có tiếng. Ngoài ra Diệc Phi còn có cha đỡ đầu là ông Trần Kim Phi, tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư Thông Sản Bắc Kinh. Chính cha đỡ đầu đã tổ chức sinh nhật 18 tuổi hoành tráng cho Lưu Diệc Phi với chi phí lên tới 1,8 triệu NDT.

Kim Tae Hee

Là một mỹ nhân danh tiếng của làng giải trí Hàn, Kim Tae Hee không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng. Bản thân cô sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có. Cha cô là CEO của một công ty bất động sản và ông cũng sở hữu một công ty giao thông vận tải riêng. Hiện ông còn giữ chức hội phó của Hiệp hội Taekwondo Ulsan.

Lee Min Jung

Kết hôn với Lee Byung Hun, Lee Min Jung được cho là may mắn nhưng thực tế thì cô lại là một trong số ít ngôi sao có gia thế 'khủng' tại showbiz Hàn. Gia đình cô sở hữu một công ty quảng cáo lớn. Chính vì thế mà nhiều người còn so sánh gia thế Lee Min Jung với những vai con nhà giàu trong bộ phim 'Vườn sao băng' mà cô tham gia diễn xuất.

Bae Doona

Là một diễn viên Hàn có nhiều đất diễn ở Hollywood, Bae Doona không xinh đẹp nhưng lại có khuôn mặt ấn tượng và khả năng diễn xuất tốt. Sự ấn tượng của Doona khiến công chúng quên mất rằng cô chính là con gái của Phó chủ tịch tập đoàn nông nghiệp Phulmwon tại Hàn Quốc.

Soo Young (SNSD)

Từng tự mua biệt thự cho bản thân nhưng Soo Young lại là tiểu thư trong gia đình có ông nội là Chủ tịch của một công ty kiến trúc đầu ngành tại Hàn. Cha cô là Chủ tịch một công ty thương mại. Gia đình thành viên nhóm SNSD này sống trong một biệt thự rộng mênh mông tại Seoul.

Theo Linh Linh/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)