Câu hỏi đặt ra rằng liệu chỉ cần ngủ dậy sau một đêm, từ kẻ làm công ăn lương biến thành phú ông phú bà là có thật hay là chiêu trò PR từ các công ty bán vé số? Trong đời sống, những người trúng số độc đắc một cách siêu may mắn vẫn tồn tại, chỉ không nhiều.

Chúng ta hẳn không lạ gì với nhiều trường hợp phất lên sau một đêm nhờ trúng số độc đắc. Thử hỏi với hàng chục chương trình xổ số quen thuộc như xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam, xổ số Kiến Thiết, xổ số Bình Dương, xổ số Long An, ... và mới đây là Vietlott - xổ số điện toán Việt Nam bủa vây dân Việt, ước mơ đổi đời thông qua các con số ngẫu nhiên ngày càng cháy bỏng.

Chiếc vé trúng thưởng 1 triệu đô la được tìm thấy sau 1 năm xếp xó

Trường hợp trúng số độc đặc tiêu biểu này dường như rất có duyên với số 1. Cụ thể, vào tháng 1 năm 2017, Joemel Panisa đã trở thành người giànhgiải thưởng trị giá 1.000.000 USD (khoảng 22,7 tỉ đồng)tại xổ sốbang Oregon (Mỹ)và cũng là người chiến thắng đầu tiên kể từ năm 2010 đến nay.

Ấn tượng là chiếc vé Mega Millions bị diếm kĩ trong phong bì đã lộ diện chỉ 8 ngày trước khi hết hạn nhờ Panisa nổi hứng dọn dẹp phòng làm việc. Nó vốn dĩ bán ra vào một năm trước đó và bị người mua bỏ quên.

Cha và con trai nắm tay trúng số khủng

Chương trình “All or Nothing” buộc người chơi phải sở hữu chiếc vé khớp với 12 con số hoặc không trùng với bất kì con số nào trong dãy 24 số để giành chiến thắng trị giá 100.000 USD (xấp xỉ 2,3 tỉ đồng). Chính quy tắc khắc nghiệt như vậy nên chưa bao giờ có 2 người trúng số cùng 1 thời điểm nhưng điều đó đã bị phá vỡ vào ngày 2 tháng 12 năm 2016.

Một người đàn ông tên Pedro Ruiz Sr. đã gọi điện cho con trai vào đúng giờ ăn tối để nhờ mua vé All or Nothing cho cú xổ cuối tuần.Pedro Ruiz Jr. cư trú tại Halstad bang Minnesota (Mỹ) không chỉ mua vé cho cha mình mà còn cho bản thân chiếc vé chứa những con sốđảo lại hoàn toàn.

Kết quả hy hữu là ông bố trúng thưởng nhờ chiếc vé không khớp với tất cả con số chiến thắng và đứa con cũng nhận giải bởi thỏa mãn điều kiện đối nghịch.

Bà mẹ 3 con thành bà triệu phú nhờ mua vé ngay trước giờ G

Jane Wyatt(49 tuổi, Anh) đã mua vé số xổ trực tuyến theo theo chủ đề Olympic trong vài phút cuối cùng chỉ trước khi cổng bán vé đóng cửa và đã gom 1.500.000 USD (hơn 34 tỉ đồng) về cho gia đình nhỏ.

Jane vui vẻ công bố việc trước đây từng giành được vài đô la và là một trong 67 tay vợt may mắn giành huy chương cao nhất với trận hoàcủa đội GB tại Thế Vận Hội được tổ chức ở Rio.Bà mẹ 3 con mua vé vào những phút cuối cùng bởi cảm thấy Thần May Mắn đang hiện diện bên cạnh mình. Bởi mới nói, đừng bao giờ xem thường linh cảm của phụ nữ!

Sống sót sau tai nạn máy bay rồi trúng số độc đắc một cách siêu may mắn

Nếu vụ con chim sắtcất cách từ Ấn Độ và đổ sập tại sân bay Dubaivào năm 2016 làm 14 người phải nằm viện đã khiến dư luận choáng vángthì chuyện Mohammad Basheer Abdul Khadar vừa là một trong 300hành kháchđược di tản an toàn khỏi chuyến bay EK521 của hãng hàng không Emirates vừa là triệu phú mới chỉ6 ngày sau khi xảy ra tai nạn còn gây sốc hơn.

Mohammad (62 tuổi) đã mua vé cầu may khi cùng gia đình dừng chân tại Thiruvananthapuram ở thành phố Kerala (Ấn Độ) dự lễ hội Eid. Người đàn ông giành được 1.000.000 USD (gần bằng 22,7 tỉ đồng) ấy khẳng định đây là “quả ngọt” cho lần nỗ lực thứ 17 của mình đối với trò chơi xổ số tại sân bay.

Bệnh nhân ung thư vú trúng số 2 lần liên tiếp

Vào tháng 5 năm 2016, Gina Short đến từ Mecklenburg County đã nhận được giải thưởng trị giá 250.000 USD (tầm 3,4 tỉ đồng) của chương trình “All or Nothing”. Sự kiện này khiến Gina nổi tiếng khắp miền Bắc Carolina (Mỹ) vì vào tháng 2 cùng năm đó, bà là người trúng số 1.000.000 USD (tương đương 22,7 tỉ đồng) của Ultimate Millions.

Đối với một phụ nữ đã từng chiến đấu chống chọi căn bệnh ung thư vúquái ác suốt 6 năm ròng rã, việc trúng xổ số độc đắc 2 lần liên tục quả là phép lạ.

Gia đình triệu phú 3 lần trúng số triệu đô

Peter Fry(90 tuổi) và Mary (86 tuổi) là một cặp vợ chồng cao niên đã giành được giải thưởng 1.000.000 £ (hơn 34 tỉ đồng) trong chương trình xổ số Raffle Millionaire. Vào 1 năm trước đó, con gái của họ là Margaret đã thu 20.000 £ vô túi khi tham gia trò Lotto Millionaire Raffle.

Đồng thời, người anh em họtên gọi Phêrô Annette Brown(82 tuổi) cũng đang giữ danh hiệu triệu phú xổ số của Vương quốc Anh sau khi thâu tóm 1.151.496 £ của Jackpot vào tháng 10 năm 2010.

Trúng số độc đắc nhờ giấc mơ từ 28 năm trước

Quý phụ người Canada chào mừng năm mới theo phong cách hổng giống ai là tìm mua bằng được chiếc vé chứa những con số mà bản thân đã nhìn thấy trong mộng mị diễn ra vào một đêm tháng 5 năm 1989.Sau 28 năm kiên trì bền bỉ, Olga Beno sống tại Nova Scotia đã hiện thực hóa thành công giấc mơ của mình vào ngày 28 tháng 12 năm 2017.

Phải 48 giờ sau thời điểm công bố kết quả xổ số Đại Tây Dương, Beno mới nhận ra việc đã giành được giải thưởng lớn lên tới 5.300.000 USD (ước chừng 120 tỉ đồng) khi lướt qua những con sôín trên tờnhật báo trong lúc nói chuyện với chị gái qua điện thoại.

Quỳnh Dao (tổng hợp)