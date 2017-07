Trước Cheester Bennington, Kurt Cobain là cái tên đình đám khiến người yêu rock choáng váng khi tự kết liễu đời mình vì chứng trầm cảm.

1. Chester Bennington

Chester Bennington, giọng ca chính của Linkin Park, qua đời ở tuổi 41 vì treo cổ tự tử hôm 20/7. Trước đây, Chester từng đề cập về quá khứ vật lộn với ma túy, rượu và chứng trầm cảm của mình. Nam ca sĩ từng nói, anh muốn tự tử vì từng bị một người đàn ông lớn tuổi hơn lạm dụng trong quá khứ.

Chester là bạn thân với nam ca sĩ Chris Cornell, người cũng vừa mới tự tử vào tháng 5. Anh đã tìm đến cái chết vào đúng ngày sinh nhật thứ 53 của người bạn quá cố.

2. Chris Cornell

Chris Cornell, trưởng ban nhạc rock Soundgarden, tự sát ở tuổi 52 vào ngày 18/5/2017. Thi thể của Cornell được tìm thấy trong phòng của một khách sạn ở thành phố Detroi sau một buổi biểu diễn.

Chris Cornell vốn mắc chứng trầm cảm từ khi còn nhỏ. Vào độ tuổi thiếu niên, tình trạng của anh trở nên nghiêm trọng đến nổi không thể ra khỏi nhà. Chris Cornell từng chia sẻ rằng chính âm nhạc là thứ đã giúp anh thoát khỏi ngục tù của chính bản thân mình.

3. Kurt Cobain

Kurt Cobain, trưởng nhóm rock lừng danh Nirvana, từng được mệnh danh là "biểu tượng" của giới trẻ Mỹ vào thập niên 80. Tuy nhiên, hệ quả từ sự nổi tiếng quá lớn là anh đã lạm dụng chất ma túy và bị căng thẳng thần kinh trong một khoảng thời gian dài.

Ngày 5/4/1994, Kurt Cobain đã tự kết liễu đời mình bằng một cây súng tại nhà riêng ở thành phố Seattle khi mới 27 tuổi. Tuy nhiên, mãi đến 3 ngày sau thì thi thể của anh mới được phát hiện cùng lá thư tuyệt mệnh. Cobain ra đi để lại người vợ Courtney Love và con gái 2 tuổi Frances Bean.

Nirvana - 'The man who sold the world'

4. Ian Curtis

Ian Curtis là một ca sĩ, nhạc sĩ người Anh sinh năm 1956. Anh nổi tiếng với vai trò giọng hát chính và chuyên sáng tác cho ban nhạc Joy Division.

Bị động kinh và trầm cảm kéo dài, Ian Curtis đã tự tử vào ngày 18/5/1980 ngay trước chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của Joy Division và ngày ra mắt album thứ 2, hưởng dương 23 tuổi.

Curtis được biết đến qua giọng hát trầm, phong cách nhảy đặc trưng và các bài hát chứa đầy những hình ảnh về sự hoang vu, trống rỗng và xa lánh.

5. Michael Hutchence

Michael Hutchence là thành viên sáng lập, giọng hát chính kiêm người viết lời cho nhóm nhạc rock Úc INXS. Hutchence thu hút nhiều sự chú ý nhờ tài năng âm nhạc, đóng phim và cả những mối quan hệ tình cảm với các nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng.

Ngày 22/11/1997, Michael Hutchence được tìm thấy đã chết trong một căn phòng khách sạn ở thành phố Sydney, hưởng dương 37 tuổi. Khám nghiệm tử thi cho hay Hutchence đã treo cổ tự tử trong lúc tâm trạng suy sụp dưới ảnh hưởng của rượu và các chất kích thích khác.

INXS - 'Never Tear Us Apart' (1997)

6. Brad Delp

Bradley Edward hay Brad Delp nổi tiếng với vai trò giọng ca chính của ban nhạc rock Boston và RTZ. Năm 2007, Brad Delp đã tự tử bằng khí cacbon monoxit ở tuổi 55.

Brad Delp để lại lời nhắn cuối cùng: "Tôi là một linh hồn cô độc" trên cổ chiếc áo phông đang mặc. Nam ca sĩ cũng gửi lại 4 phong bì niêm phong cho các con, vợ cũ, vợ chưa cưới và một cặp đôi không tên khác.

7. Doug Hopkins

Doug Hopkins là tay guitar chính kiêm nhạc sĩ chính của Gin Blossoms, ban nhạc modern rock nổi tiếng đầu thập niên 90.

Doug Hopkins mắc chứng trầm cảm mãn tính từ thuở nhỏ và từng mất nhiều năm chống chọi với chứng nghiện rượu. Dù những ca khúc do Hopkins sáng tác đạt được thành công lớn, sự nghiệp của anh vẫn gặp nhiều trắc trở. Hopkins đã tự sát ở tuổi 32 bằng một viên đạn bắn vào đầu ngày 5/12/1993 tại nhà riêng ở Tempe, Arizona. Khi đó Hopkins đang trong giai đoạn đầu điều trị sức khỏe tâm thần do nghiện rượu.