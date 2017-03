Người hâm mộ chắc chắn tiếc nuối nếu tiền vệ Robben của đội tuyển Hà Lan, chân sút Sanchez của đương kim vô địch Copa America Chile không thể góp mặt ở World Cup 2018.

Pierre-Emerick Aubameyang (ĐT Gabon): Tiền đạo đang thi đấu cho Dortmund đối diện nguy cơ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Lý do là tuyển Gabon của anh hiện đứng thứ hai bảng C vòng loại khu vực châu Phi, xếp sau Bờ Biển Ngà do kém 2 điểm. Trong khi, duy nhất đội đầu bảng mới có vé dự vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

Gareth Bale (ĐT xứ Wales): Anh cùng đồng đội từng gây ấn tượng khi vào bán kết EURO 2016 nhưng lại có thể vắng mặt tại World Cup 2018. Sau 5 lượt trận đầu ở vòng loại khu vực châu Âu, đội tuyển xứ Wales của Bale đứng thứ ba bảng C với 7 điểm, kém 4 điểm so với 2 đội xếp phía trên là Serbia và Ireland.

Edin Dzeko (ĐT Bosnia): Anh thể hiện phong độ cao trong màu áo AS Roma ở Serie A (Italy) với 21 bàn thắng mùa này. Tuy nhiên, đội tuyển Bosnia của Dzeko đang đứng thứ ba bảng H với 10 điểm, lần lượt xếp sau Bỉ (13 điểm) và Hy Lạp (11 điểm). Do vậy Dzeko và đồng đội phải đánh bại Hy Lạp trong cuộc đối đầu sắp tới để vươn lên vị trí thứ hai qua đó mới có cơ hội dự vòng play-off tranh vé World Cup 2018.

Riyad Mahrez (ĐT Algeria): Anh có công lớn đưa Leicester City vào tứ kết Champions League mùa này. Tuy nhiên, tiền vệ người Algeria nhiều khả năng không còn cơ hội thể hiện tài năng ở World Cup 2018. Tại bảng C vòng loại khu vực châu Phi, tuyển Algeria mới được 1 điểm, trong khi đội đầu bảng Nigeria có 6 điểm.

Sadio Mane (ĐT Senegal): Anh thi đấu ấn tượng trong màu áo Liverpool ở Premier League. Tuy nhiên, đội tuyển Senegal của Mane hiện đứng vị trí thứ ba bảng D khi có 3 điểm, kém 1 điểm so với Burkina Faso và Nam Phi. Do vậy đội tuyển Senegal cần đánh bại Nam Phi trong cuộc đối đầu sắp tới mới có hy vọng giành vé dự World Cup 2018.

Arjen Robben (ĐT Hà Lan): Sau 5 lượt trận ở bảng A vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đội tuyển Hà Lan đứng thứ tư khi có 7 điểm. Rõ ràng, Robben và đồng đội nhiều khả năng vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra năm tới. Tuyển Hà Lan hiện kém đội đầu bảng Pháp tới 6 điểm.

Alexis Sanchez và Arturo Vidal (ĐT Chile): Khu vực Nam Mỹ có 4 suất trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2018, còn đội đứng thứ 5 đá vòng play-off. Tuy nhiên, tuyển Chile của Sanchez và Vidal đang đứng thứ 6. Rõ ràng, cuộc chiến tranh vé đến Nga năm tới thực sự khó khăn cho đương kim vô địch Copa America.

Arda Turan (ĐT Thổ Nhĩ Kỳ): Nhiệm vụ giúp đội tuyển bóng đá quốc gia có mặt ở World Cup 2018 quá nặng nề đối với Turan. Sau 5 lượt trận, Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ tư bảng I với 8 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +2. Họ sắp tới phải đối đầu 3 đội xếp trên là Croatia (13 điểm), Iceland (10 điểm) và Ukraine (8 điểm, +3).

Đức Mạnh (theo The Sun)