Tuy không kèn không trống, nhưng các hotboy sau vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng bằng không chỉ ngoại hình điển trai mà còn về tài năng của mình.

Lượt tương tác trên trang cá nhân và những con số “biết nói” về lượt like share khủng của 5 anh chàng này khiến ngay cả nhiều người nổi tiếng cũng phải “chào thua”.

Otis Đỗ Nhật Trường

Là gương mặt nhỏ tuổi nhất trong danh sách nhưng lại có lượt tương tác khủng nhất chính là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1997, hay còn được gọi với biệt danh thân mật là Otis. Hiện Trường đang theo học Trường Điện Ảnh Quốc Tế Sài Gòn và tham gia diễn xuất cho một vai nhỏ trong phim “Chàng trai của em” do FAPTv sản xuất.

Vẻ ngoài điển trai, thư sinh và mang hình tượng “nam thần trường học” của Nhật Trường giúp anh “đánh gục” rất nhiều trái tim phái nữ. Trang cá nhân của anh hiện đang có hơn 310.000 lượt theo dõi, và Trường cũng thường xuyên đăng tải những clip tự đàn hát với chất giọng rất ngọt ngào dành tặng các fan. Mỗi bức ảnh hoặc clip của Trường khi đăng tải đạt lượt like vô cùng cao, trung bình trên 80.000-100.000 like, hơn 3.000 lượt share và cá biệt có những post đạt hơn 30.000 lượt share. Đây là lượt tương tác vô cùng “khủng khiếp”, bởi nếu đem so sánh với người nổi tiếng thì đôi khi lượt like share của Nhật Trường còn lớn hơn gấp nhiều lần. Điển hình như Phở Đặc Biệt với hơn 1 triệu lượt theo dõi nhưng lượt like ảnh chỉ “khiêm tốn” dừng lại ở con số dao động từ 2.000-6.000, hay Rocker Nguyễn điển trai “tung hoành” showbiz Việt trong thời gian gần đây cũng chỉ thu về khoảng 2.000-3.000 like cho bài đăng.

Trang cá nhân của Trường hiện có hơn 300 nghìn lượt theo dõi.

Bức ảnh Trường chụp cùng bạn diễn với vài dòng caption giản đơn nhưng thu hút đến hơn 90 nghìn lượt like!

Chỉ ngồi bệt xuống bậc tam cấp mà cũng có thể đạt đến 90 nghìn lượt like và 2 nghìn lượt share…

Và khi anh chàng cất giọng hát thì đến hơn 100 nghìn trái tim yếu đuối phải thả tim! Hãy nhìn lượt share kinh khủng hơn 30 nghìn, sức công phá của Trường không phải dạng vừa đâu!

Clip Trường khoe giọng dành tặng các bạn nữ nhân ngày 8/3. Đến thời điểm hiện tại, đoạn clip đạt hơn 800.000 lượt view!

Một số hình ảnh khác:

Dư Khánh Vũ

Anh chàng sinh năm 1993, là người gốc Hoa Triều Châu, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Giới trẻ biết đến Dư Khánh Vũ qua bộ phim ngắn ”Trong mắt anh, em là gì” trong series ”Bồ Công Anh”, ngoài ra trên trang cá nhân của anh cũng thường xuyên cập nhật những clip hát và nhảy của mình. Anh khá thích đăng tải hình ảnh chỉn chu lung linh của bản thân nên rất được cộng đồng mạng quan tâm. Trang cá nhân của anh hiện đang thu hút hơn 400.000 lượt theo dõi. Mỗi bức ảnh khi Vũ post lên trung bình thường đạt hơn 2.000-7.000 like và hơn 200 bình luận.

Bức ảnh sinh nhật mới nhất của Vũ đạt gần 8.000 lượt like chỉ trong 2 tiếng.

Chris Khoa Nguyễn

Ngược với vẻ đẹp bóng bẩy và có phần mềm mại nữ tính của Khánh Vũ, Chris Khoa Nguyễn lại mang nét đẹp mộc mạc, đơn thuần và nam tính. Chris Khoa Nguyễn sinh năm 1994, từng là sinh viên chuyên ngành Kinh tế - Quan hệ Ngoại giao của trường Đại học Exeter, Anh Quốc. Anh chàng ghi điểm bởi chiều cao 1m80, sở hữu khuôn mặt đẹp trai và thân hình cực quyến rũ. Ngoài ra, Chris Khoa còn học cực kì giỏi, anh thông thạo đến 7 ngoại ngữ và là người mẫu gốc Việt đầu tiên của một hãng thời trang danh tiếng. Trong năm 2016, Chris Khoa đã một lần nữa gây được sự chú ý của cộng đồng mạng khi nhận được lời mời làm việc từ 6 công ty cực nổi tiếng, trong đó có cả Google và Apple. Cuối cùng, chàng trai 20 tuổi đã quyết định đầu quân cho BlackRock vì cho rằng đây là công ty rất có tiềm năng phát triển. Quả là một anh chàng xứng đáng với danh hiệu “con nhà người ta”. Dù rất ít khi đăng tải ảnh hay status lên mạng xã hội nhưng mỗi bức ảnh xuất hiện gương mặt hiền lành và góc cạnh của mình, Khoa Nguyễn vẫn lôi kéo được khá lớn lượt like từ 1.000-3.000.

Rất ít khi đăng cái gì, nhưng một khi đăng là phải đẹp ngời ngời và thu về hơn 4.000 like!

Redka

Redka tên thật là Lê Mai Huy Hoàng, sinh năm 1994, anh đến từ Đà Lạt. Nếu “chăm chỉ” theo dõi tin tức của các hotboy đời đầu chắc hẳn các bạn không thể không nhớ cái tên Redka, vốn rất nổi tiếng trong vài năm trước. Từ bé đến lớn, Redka đã luôn là một nam sinh nổi tiếng vì liên tục đạt được các giải thưởng về thời trang. Không chỉ may mắn có được khuôn mặt điển trai, Redka còn được các bạn mến mộ vì thành tích học tập tốt. Hiện nay, anh chàng đang là sinh viên trường Đại học Tài chính - Marketing, ngành quản trị Nhà hàng - Khách sạn. Trong một số bức ảnh, gương mặt của Redka có đôi nét tương đồng với tài tử xứ Hàn Kim Hyung Joong. Ảnh của anh khi post lên Facebook thường đạt khoảng 1.000-2.000 like.

Một ảnh đại diện chất lừ đem về hơn 3.000 like cho Redka.

Đông Harry

Đông Harry tên thật là Lưu Hạo Đông, anh chàng vốn được một số lượng lớn người quan tâm trên ứng dụng Instagram, nhưng gần đây được biết đến nhiều hơn sau khi chính thức công bố với tư cách là người yêu của nữ ca sĩ Sĩ Thanh. Sở hữu chiều cao đáng nể, vóc dáng cân đối cùng thân hình 6 múi khiến các cô gái “xin chết”, Hạo Đông lại còn là bác sĩ hiện đang công tác và sinh sống tại Hà Nội. Gu thời trang của Hạo Đông cũng rất đa dạng, từ vest lịch lãm cho đến trang phục thể thao hay quần jeans áo thun đều được Hạo Đông phối cực hợp và đẹp mắt. Chuyện tình ngọt ngào như cổ tích của anh và Sĩ Thanh cũng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng, và do anh chàng “chăm chỉ” cập nhật trên Instagram hơn nên Facebook chỉ được hơn 60 nghìn người theo dõi. Tuy lượt follow không cao nhưng tương tác của mỗi post trên trang của Hạo Đông lại khá tốt, thường vào khoảng 3.000-7.000 like. Cá biệt những ảnh Đông “khoe” bạn gái Sĩ Thanh, lượng like sẽ có phần nhỉnh hơn.

Body cực hot của Đông Harry khiến gần 8.000 người phải “nín thở” like ngay tắp lự!

Mihyeon