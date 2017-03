Cùng với kinh nghiệm đã đúc kết trong một thời gian dài bám biển; sự mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại và một chút may mắn, chỉ sau một mẻ lưới, chuyến ra khơi (phiên biển) nhiều ngư dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã khai thác được lượng hải sản "khủng", với số tiền bán thu về có trường hợp trên 2,3 tỷ đồng.

Ngư dân Túc, thuyền trưởng tàu cá đang giữ kỷ lục về chuyến ra khơi đánh bắt được gần 2 tấn hải sâm.

Nhờ mạnh dạn đầu tư tiền tỷ để mua sắm thiết bị (máy dò) phục vụ hoạt động khai thác, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá Nguyễn Gia Viên (45 tuổi, thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) không chỉ nổi tiếng làm ăn hiệu quả mà còn là một trong số chủ tàu hiếm hoi ở Quảng Ngãi đạt kỷ lục về số lượng cá khai thác được chỉ sau một mẻ lưới.

"Đó là chuyến ra khơi vào tháng 7.2011", thuyền trưởng Viên nhớ lại. Qua thiết máy dò dù biết lượng cá đánh được sẽ rất lớn. Thế nhưng sau khi kéo lưới lên, với lượng cá bắt được ước đến 30 tấn, đã vượt qua sự tưởng tượng của toàn bộ 21 thuyền viên đi cùng. Với số cá này sau khi trở về bến đã bán được khoảng 600 triệu đồng.

Chủ tàu, kiêm thuyền trưởng Viên (ảnh to) và tàu cá của mình (ảnh nhỏ).

Qua tổng kết vụ đánh bắt của năm đó, tổng lượng hải sản mà chủ tàu Viên và ngư dân đi cùng đã khai thác gần 400 tấn, trị giá gần 10 tỷ đồng. Trừ các khoản chi phí, mỗi ngư dân trên tàu được chia lợi nhuận từ 200-250 triệu đồng/người. Riêng chủ tàu Viên được trên 1 tỷ đồng.

Nếu thuyền trưởng, kiêm chủ tàu Viên lập "kỷ lục" về lượng hải sản đánh bắt được sau một mẻ lưới thì chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 6029 TS do ngư dân Lê Túc (51 tuối, ở thôn Tây, xã An Hải, Lý Sơn) làm thuyền trưởng, có lượng hải sản khai thác được sau một chuyến ra khơi bán được nhiều tiền nhất ở địa phương.

Theo đó vào khoảng cuối năm 2011, sau khoảng 30 ngày đi khai thác ở vùng biển quần đảo Trường Sa, chiếc tàu của thuyền trưởng Túc và 10 lao động đi cùng đã cập bến với số hải sâm các loại, trong đó chủ yếu là vú nàng đã khai thác được hơn 1,5 tấn.

Với giá thị trường của vú nàng vào thời điểm trên là 1,6 triệu đồng/kg đã mang lại cho thuyền trưởng Túc và các thuyền viên tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí đầu tư khai thác, bình quân mỗi lao động đi trên tàu được chia từ 100 -150 triệu đồng/người.

Khoảng 2 năm sau, trong chuyến đi khai thác tại Hoàng Sa vào tháng 11.2013. Nhờ "gặp may' nên tàu cá do ngư dân Giàu làm thuyền trưởng đã khai thác được gần 2 tấn hải sâm các loại. Tuy nhiên do giá hải sâm lúc này hạ chỉ còn 700.000 đồng/kg, cho nên số tiền bán thu về chỉ được khoảng 1,3 tỷ đồng.

Và đến nay đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng chưa có tàu đánh cá nào ở Lý Sơn nói riêng và Quảng Ngãi nói chung phá vỡ "kỷ lục" trên.