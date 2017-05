Mọi người đều thích thú với yếu tố hình dáng mới và các tính năng tiên tiến của iPhone 8 theo các tin đồn được tung ra cho đến nay. Nhưng một bài báo nghiên cứu mới từ nhà phân tích Simona Jankowski của Goldman Sachs thì việc nâng cấp lên iPhone thế hệ tiếp theo của Apple sẽ không thể có mức giá rẻ.

Giữa nhiều báo cáo mâu thuẫn về mức giá của iPhone 8, Jankowski cho biết mức cơ bản của iPhone 8 sẽ là khoảng 1.000 USD. Đáng chú ý là điều này lại phù hợp với những tin đồn trước đây về kế hoạch đưa ra mức giá của Apple. Sự đột phá về giá này có lẽ sẽ làm nhiều fan hâm mộ của Apple ban đầu không hài lòng ngay. Thiết kế mới của thiết bị liệu có màn hình hiển thị lớn hơn và nhiều tính năng mới đi kèm? Câu trả lời chưa thể chắc chắn được ở thời điểm này.

Thông tin iPhone 8 sẽ cao hơn đáng kể so với bất kỳ mô hình iPhone nào được phát hành cho đến nay. Cụ thể, iPhone mức thấp nhất là bản dung lượng lưu trữ 128GB được cho là có giá 1.000 USD trong khi mô hình với dung lượng 256 GB sẽ có giá 1.099 USD. Điều này khiến cho iPhone 8 sẽ có mức giả đơn hơn tối thiểu 130 USD so với mô hình iPhone 7 Plus hàng đầu hiện nay của Apple.

Khi phân tách nhỏ các thành phần iPhone 8, báo cáo nghiên cứu của Jankowski cho thấy màn hình OLED 5,8-inch sẽ khiến giá tăng thêm 35 USD cho giá chào bán. Cụ thể một số đặc điểm mới theo các tin đồn về iPhone 8 sẽ bao gồm:

- Màn hình OLED 5.8 inch (thêm 35 USD)

- Thiết kế tràn viền

- Cảm ứng 3D (thêm 20 USD)

- Bộ nhớ NAND / DRAM tốt hơn, nhanh hơn (thêm từ 16 đến 29 USD)

- Dung lượng lưu trữ bắt đầu từ 128GB

- Bộ xử lý A11

- Không có nút Home vật lý

- Khả năng xác thực sinh trắc học

Nhìn chung, mức giá iPhone 8 dự kiến đưa ra dường như không hẳn thái quá với ngần đấy tính năng mới kể trên. Apple chắc chắn sẽ hướng iPhone 8 là một thiết bị cao cấp dành cho những người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để sở hữu. Ngoài ra, mức giá dự đoán của iPhone 8 không quá xa so với dòng sản phẩm iPhone 7 Plus của Apple, một thiết bị được chứng minh là có doanh số tiêu thụ khá tốt tính đến thời điểm này.

Trong báo cáo, Jankowski cũng cho biết thêm rằng các mẫu iPhone đời mới của Apple hiện đã trở nên phổ biến hơn với mỗi phiên bản iPhone kế tiếp ra mắt, tức là nhu cầu về mẫu iPhone cao cấp đang tăng lên.

Đối với 2 thiết bị khác trong dòng sản phẩm iPhone của Apple năm 2017 là iPhone 7s và iPhone 7s Plus. Jankowski tin rằng cặp đôi nâng cấp cấu hình của iPhone 7 và iPhone 7 Plus sẽ có giá lần lượt là 649 USD và 769 USD.

Nếu thiết kế iPhone 8 có cảm biến Touch ID được nhúng vào màn hình hiển thị, niềm tin rằng người tiêu dùng sẽ đổ xô vào mua thiết bị này không hề là quá ảo tưởng, mặc dù mức giá có là 1.000 USD. Hơn nữa, thiết kế iPhone hiện nay đã tồn tại quá lâu, triển vọng về một mẫu iPhone hoàn toàn mới với màn hình OLED cạnh tranh sẽ chắc chắn sẽ thu hút những người dùng iPhone hiện tại. Tất nhiên, một câu hỏi còn bỏ ngỏ với rất nhiều thông tin xung quanh iPhone sắp tới của Apple rằng liệu có là iPhone 8, và thiết bị có thực sự phát hành vào tháng 9 như mong đợi hay không?.

Nguyên An (Theo BGR)