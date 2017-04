Nhiều sao được cho là 'bằng mặt nhưng không bằng lòng' khi dính vào những nghi vấn chèn ép show.

Minh Hằng - Hà Hồ

Cả showbiz Việt xôn xao khi gần đây, Minh Hằng bất ngờ lên tiếng tố cáo Hồ Ngọc Hà là người đã chèn ép, không muốn cô cùng ngồi vào vị trí HLV The Face 2017. Nữ ca sĩ tiết lộ đàn chị đã gây áp lực lên phía ban tổ chức, khẳng định ngồi chung ghế nóng với "ai cũng được, chỉ trừ Minh Hằng" dù trước đó cả hai không có mối quan hệ căng thẳng. Sau lời tố cáo khá thẳng thắn của đàn em, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ im lặng, chưa có câu trả lời cụ thể liệu điều này có phải là sự thực hay không.

Lan Khuê - Minh Tú

Việc Lan Khuê và Minh Tú cùng trở thành HLV The Face 2017 cũng khiến nhiều người tò mò vì trước đó cả hai được cho là có mối quan hệ không tốt đẹp. Trong một show diễn ở Hà Nội hồi 2016, Minh Tú từng chia sẻ sự bất mãn trên Facebook vì bị BTC bắt đổi đồ (đồng nghĩa đổi vị trí vedette) với một người đẹp khác. Dù mang tính ám chỉ nhưng nhiều người vẫn nhận ra nhân vật Minh Tú muốn nhắc đến là Lan Khuê.

Thay vì chọn hình thức "đá xéo" qua lại, Lan Khuê công khai đáp trả trên trang cá nhân rằng sự vụ này xảy ra do những người chủ trì show diễn chứ không phải chủ ý của cô như Minh Tú hiểu lầm. Hai người đẹp sau đó cũng xin lỗi nhau, xóa sự bất hòa. Tại The Face năm nay, khi được mời làm HLV, Lan Khuê cho biết mình lập tức nghĩ ngay đến bạn đồng hành là Minh Tú.

Trang Pháp - Sơn Tùng

Cuối tháng 10/2016, Trang Pháp bức xúc chia sẻ việc không được hát ca khúc We don't talk anymore trong một chương trình ca nhạc có sự tham gia của Sơn Tùng M-TP, lý do là nam ca sĩ này sẽ hát bài Chúng ta không thuộc về nhau - bản hit bị cho là có nhiều điểm tương đồng với We don't talk anymore. Trang Pháp cho biết cô đã gửi danh sách bài hát cho nhà sản xuất trước khi Sơn Tùng nhận lời biểu diễn nhưng vẫn bị gạt đi sau khi được phía quản lý Sơn Tùng yêu cầu.

Trước sự việc này, Trang Pháp đã quyết định rút tên khỏi danh sách ca sĩ biểu diễn trong đêm nhạc và chấp nhận đền bù hợp đồng 300%, trong khi đó Sơn Tùng vẫn góp mặt biểu diễn như đã định.

Phạm Hương - Lan Khuê

Ở The Face 2016, Phạm Hương từng là huấn luyện viên gây nhiều tranh cãi nhất khi có những màn loại trừ "sát phạt". Cụ thể, cô 3 lần liên tiếp tiễn học trò của Lan Khuê về nhà, dẫn đến việc HLV này "trắng tay", không còn thí sinh nào ngay từ trước chung kết. Búa rìu dư luận lập tức chĩa về phía Phạm Hương và cho rằng cô đang có hành vi chèn ép, bắt nạt đàn em. Mặc "ném đá", Phạm Hương vẫn cho rằng mình không sai trong chuyện này, mọi điều cô làm đều được tính toán kỹ vì The Face là một cuộc thi chứ không phải nơi dành cho Hoa hậu thân thiện. Sau vụ việc, Phạm Hương - Lan Khuê chứng tỏ cả hai vẫn vui vẻ với nhau khi hợp tác trong nhiều sự kiện chứ không phải xích mích như khán giả đồn.

Tuyết Lan - Hà Anh

Tuyết Lan từng gây sốc khi chia sẻ cô bị siêu mẫu Hà Anh chèn ép, "dìm hàng" khi tham gia Vietnam's Next Top Model 2010. Theo cô, việc này xảy ra do trong một lần đến studio, cô đã quên không chào đàn chị. Cô còn khẳng định trong suốt VNTM, trên cương vị giám khảo, Hà Anh đã không đối xử với cô công bằng như các thí sinh khác.

Về phía đàn chị, cô cho rằng lời nói của Tuyết Lan là sai sự thật và thiếu sự tôn trọng những người đã giúp đỡ mình có được thành công như ngày hôm nay.

