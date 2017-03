"Thánh cởi" Justin Bieber không ít lần gây sốc khi vô tư thoát y ở nơi đông người.

Nổi lên như một hiện tượng đình đám vào năm 2009, Justin Bieber khi ấy chiếm trọn trái tim người hâm mộ bởi ngoại hình cực điển trai cùng giọng hát ngọt ngào, cao vút. Nhắc đến Justin, người ta sẽ nghĩ ngay đến một “cậu nhóc” tuổi teen năng động, đáng yêu.

Justin Bieber tự tin chụp ảnh khỏa thân trên tạp chí

Tuy nhiên, càng nổi tiếng Justin Bieber càng dính vào nhiều thị thi, bị đánh giá là một ca sĩ "lắm tài nhiều tật". Không khó để tìm thấy vô số hình ảnh ăn chơi trác táng của nam ca sĩ "One time", Justin còn khiến mọi người nhớ đến nhờ những câu chuyện tình ái cũng đầy thị phi. Ngoài ra, anh còn có biệt danh là "thánh cởi" vì không ngần ngại đăng tải ảnh “hở hang” lên mạng xã hội, thậm chí là cởi đồ ngay trên sân khấu.

Bieber xuất hiện tại quán bar ở New Zealand và bất ngờ cởi áo ngay quầy rượu

Mới đây, sau khi kết thúc tour ở Úc, Justin Bieber tiếp tục đến New Zealand trình diễn. Trong thời gian rảnh rỗi, anh chàng bèn tìm đến quán bar vui chơi cùng một người bạn. Tuy nhiên, không hiểu do ngà say, nóng nực hay vì lý do gì mà Justin bỗng dưng đứng dậy cởi hết áo ra khiến bao người tròn mắt ngạc nhiên.

Màn cởi này diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng nam ca sĩ vẫn không hề thấy ngại ngùng

Trên Instagram, anh chàng vừa đăng tải hình xăm mới khá lớn ở bụng. Đây là lý do cư dân mạng cho rằng việc anh cởi áo là để khoe hình xăm này.

Trước đó, vào ngày 4/8/2016, Justin Bieber lộ ảnh cởi đồ tắm nude tại con suối hoang sơ ở Hawaii. Nam ca sĩ có vẻ rất tự tin khoe body cường tráng 6 múi của mình. Tất nhiên, anh không đi bơi một mình mà xung quanh có rất nhiều người đẹp. Khi những hình ảnh này được công bố, không ít người bị sốc trước độ táo bạo của nam ca sĩ trẻ tuổi.

Hình ảnh "trần như nhộng" gây sốc của Justin Bieber

Anh không hề ngượng ngùng khi khỏa thân trước mặt nhiều người đẹp

Trong ấn phẩm thứ 100 của tạp chí Clash, Justin Bieber trở thành gương mặt trên ảnh bìa và thu hút nhiều sự chú ý với bức hình khỏa thân vô cùng nóng bỏng. Phục tranng duy nhất là chiếc mũ trắng, khoe vóc dáng rắn rỏi cùng những hình xăm trên người.

Giọng ca "Baby" vô tư lột đồ ngay trên sân khấu của một chương trình lớn

Song có lẽ lần cởi đồ đình đám nhất của anh này là vào tối 9/9/2014, tại chương trình ca nhạc và thời trang Fashion Rocks, Justin Bieber và siêu mẫu Lara Stone được mời lên sân khấu để giới thiệu màn trình diễn của nữ ca sĩ Rita Ora. Nhân cơ hội này, Justin tranh thủ quảng cáo cho hãng nội y mà anh là gương mặt đại diện.

Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót màu đen, khoe trọn vẹn cơ thể 6 múi trước khán giả

Ngay khi vừa bước ra trong bộ đồ vest khá lịch sự, Justin liền thổ lộ: "Tôi thực sự không thấy thoải mái trừ khi mặc chiếc quần lót Calvin của mình...". Được Lara Stone cổ vũ, Justin bắt đầu cởi bỏ quần áo và chỉ mặc độc chiếc quần lót đen trên sân khấu trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả.

Khán giả vô cùng phấn khích trước màn cởi đồ này của Justin Bieber

Trên Instagram của mình, nam ca sĩ cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bán nude khoe cơ bắp cùng hình xăm, anh nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận "khủng"

Những hình ảnh "thiếu vải" được Justin chia sẻ trên mạng xã hội