Họ hầu hết đều là những minh tinh có ngoại hình vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó vẫn có những khuyết điểm đáng yêu khiến người hâm mộ cười ra nước mắt.

Theo nguồn công ty giải trí Tencent mới đây đưa tin, nam diễn viên Hoàng Hiên đã đến bảo tàng tượng sáp, đường Madame Tussauds, HongKong. Anh lại một lần nữa khiến fan hâm mộ dấy lên cuộc tranh luận về đôi bàn tay "khó đỡ" của mình. Bàn tay mang thương hiệu "trái chuối" của Hoàng Hiên thực sự trở nên nổi tiếng sau khi anh chàng đóng xong bộ "Người phiên dịch" cùng với Dương Mịch. Ngoài ra, người hâm mộ còn phát hiện ra nam tài tử không chỉ có bàn tay bụ bẫm mà ngay cả lòng bàn chân của anh chàng cũng "chuối" không kém. Điều này khiến cho tài tử "Người phiên dịch" trở nên đáng yêu và thu hút hơn gấp vạn lần.

Rất nhiều lần nữ minh tinh Triệu Lệ Dĩnh thường than phiền vì đôi chân của mình quá nhỏ, chỉ có cỡ 34 mà thôi. Chính vì thế mà Lệ Dĩnh thường xuyên không kiếm đâu ra được đôi giày cao gót nào cho phù hợp. Nếu bạn để ý, trong các show diễn hay quảng cáo, nàng Tiểu Cốt thường xuyên mang trên mình một đôi giày cao gót bị thừa ra "cả kilomet". Phần lớn đôi giày Triệu Lệ Dĩnh mang đều lớn hơn chân từ 2-3 số. Để đi được trên những đôi giày lớn ấy mà vẫn tỏ ra tự nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã phải nỗ lực rất nhiều.

Cựu ngôi sao nhí Dương Tử là một trong những mỹ nhân được đánh giá là "Thập bát biến" trong làng giải trí Hoa Ngữ. Tuy nhiên, không phải cô không "biến", mà thực sự là có "biến", lại càng "biến" càng xinh. Tuy nhiên, cô nàng lại có một nhược điểm là sở hữu cái đầu to. Có thể so sánh rất dễ dàng khi đối chiếu với những bức ảnh Dương Tử đứng cạnh Triệu Lệ Dĩnh, hay như Lý Thạch. Đầu của cô to hơn hai nàng hoa đán kia rất nhiều. Không những thế, fan hâm mộ còn mò ra được bức ảnh chụp từ thuở nhỏ của Dương Tử và cười chảy ra nước mắt bởi đầu cô chẳng khác gì quả bóng căng phồng cả.

Lee Joon-gi mới đây tham dự một buổi biểu diễn thời trang với những bước đi uyển chuyển trên sàn catwalk đã khiến các fan không khỏi cảm thán. Tuy nhiên, nhìn chiếc áo mà anh mặc, người ta phát hiện ngực của Lee Joon-gi nhỏ hơn người bình thường rất nhiều. Trông giống như cái mặt đang biểu tình vậy. Khi lên ảnh, bức hình của Lee Joon-gi đã được Photoshop nên người ta không phát hiện ra sự khác biệt. Tuy nhiên ở hình gốc, khoảng cách giữa hai "hạt nho" của anh chàng ngắn hơn rất nhiều. Chính vì sự kiện này, chàng Lee của chúng ta chịu rất nhiều sự "châm chọc" cười ra nước mắt.

Chu Đông Vũ đã tự ví biểu cảm khuôn mặt mình với chú vịt vàng trông rất ngốc ngếch. Việc này đã khiến fan vô cùng thích thú. Tuy nhiên, câu chuyện lại không chỉ dừng lại ở chỗ đó. Cộng đồng mạng đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra chú vịt vàng mà Chu Đông Vũ so sánh thực tế lại là đồ chơi tình dục.

Mã Tư Thuẩn quả thực là nguời bạn tốt của Châu Đông Vũ khi nối tiếp người bạn diễn, tự biến mình thành trò giải trí cho fan hâm mộ. Ở đây, cô tự ví mình giống hệt như biểu cảm của chú bọt biển nổi tiếng.

Lý Vinh Hạo không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng mà còn là đôi bàn tay vàng trong làng Ghita ở Trung Quốc. Mới đây, anh đã biến mình và một loạt nghệ sĩ Trung Quốc thành trò cười khi đăng tải lên tài khoản cá nhân một bức ảnh cùng dòng chú thích: "Vote cho mắt ai bé nhất nào". Trong đó, Lý Vinh Hạo so sánh mắt của mình và 3 nghệ sĩ Hồ Ngạn Bân, Đỗ Hải Đào, Tiểu Trầm Dương với một cậu bé. Hầu hết mắt của họ đều bé hơn bình thường.