Trên lý thuyết, hiện nay đội bóng đất võ U.19 Bình Định gặp bất lợi nhất so với Viettel và Thừa thiên Huế tại bảng A, nên rất khó vượt qua khung cửa hẹp. Nhưng khó không có nghĩa là không thể...

Đội chủ nhà U.19 Bình Định (áo xanh) sẽ vượt qua vòng bảng?

Sau 2 lượt đấu ở bảng A vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia 2017, thứ tự xếp hạng của 4 đội như sau: 1 -Viettel: 6 điểm, hiệu số 11/2; 2 - Thừa Thiên Huế:3 điểm, hiệu số 4/4; 3 - Bình Định: 3 điểm, hiệu số 7/4; 4 - Long An: 0 điểm, hiệu số 2/14.

Việc xếp Thừa Thiên Huế đứng trên Bình Định không căn cứ vào hiệu số bàn thắng bại khi 2 đội bằng điểm mà yếu tố đầu tiên theo điều lệ giải là căn cứ vào trận đối đầu khi có từ 2 đội trở lên bằng điểm. Thừa Thiên Huế dã thắng trực tiếp Bình Định 2-1 nên họ đứng trên ở bảng xếp hạng.

Cũng do tính đối đầu nên trên lý thuyết ở bảng này chưa chắc chắn đội nào vào bán kết và ngay Long An cũng chưa chắc chắn bị loại. Ví dụ Viettel nếu thua Bình Định 2 bàn mà Thừa Thiên Huế thắng Long An thì 3 đội cùng 6 điểm và khi đó Viettel thua đối đầu với Thừa Thiên Huế và Bình Định sẽ bị loại. Hay Long An thắng Thừa Thiên Huế 7 bàn và Viettel thắng Bình Định thì 3 đội Thừa Thiên Huế, Bình Định và Long An cùng 3 điểm và khi đó có chỉ số đối đầu tốt hơn Bình Định và Huế, nên Long An sẽ lọt vào bán kết.

Trên lý thuyết, U.19 Long An vẫn còn cơ hội dù rất mong manh

Với tình hình này ở lượt cuối ngày 26.3 khi Viettel gặp Bình Định (15 giờ 30 sân Quy Nhơn ) và Thừa thiên Huế gặp Long An (15 giờ 30 sân huyện Tây Sơn) sẽ là 2 trận đấu không khoan nhượng và cũng sẽ không có trận nào là thủ tục cả.

Nóng và gay cấn nhất sẽ là trận Viettel gặp Bình Định. Nếu thắng thì Viettel có rất nhiều chọn lựa, kể cả thua 0-1 cũng xếp trên Bình Định để lọt vào bán kết (3 đội bằng điểm tính đối đầu giữa 3 đội thì Thừa thiên Huế và Viettel đi tiếp).

Nếu muốn đầu bảng để không sớm gặp Hà Nội (nếu đội này đầu bảng B) thì Viettel chọn cho mình tỷ số hòa hoặc thua 1-2, 2-3, 3-4... là chắc chắn đầu bảng. Trong trường hợp Viettel thua Bình Định 2-3 thì Bình Định và Thừa thiên Huế bằng đối đầu, bằng tỷ số 4-4 khi đó đội nào thắng Long An với cách biệt nhiều hơn sẽ xếp trên. Còn nếu Viettel thua 3-4 thì Viettel và Bình Định đi tiếp. Nghĩa là tất cả sẽ tùy thuộc và thái độ thi đấu của Viettel để xác định đội cùng mình đi tiếp vào bán kết.

Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, U.19 Viettel là đội có nhiều lợi thế nhất ở bảng A

Còn Bình Định dĩ nhiên phải căng sức ra đá để hy vọng thằng 2 bàn cách biệt thì bất kể tỷ số nào ở huyện Tây Sơn họ cũng vào bán kết. Tinh thần thi đấu hăng hái, máu lửa đang giúp đội chủ nhà hưng phấn, nhưng để thắng Viettel cần phải nỗ lực rất nhiều. Trên lý thuyết hiện nay đội bóng đất võ bất lợi nhất so với Viettel và Thừa thiên Huế, nên rất khó vượt qua khung cửa hẹp. Nhưng khó không có nghĩa là không thể.

Còn với Thừa thiên Huế dĩ nhiên vừa dồn sức để thắng Long An vừa chờ kết quả trận Vitetel - Bình Định. Chỉ cần Viettel thắng, hòa hoặc thua 0-1, 1-2 thì Huế sẽ đi tiếp vì hơn đối đầu với Bình Định. Nếu Viettel thua Bình Định 2-3, Thừa thiên Huế cũng vẫn sẽ đi tiếp nếu thắng Long An 5 bàn. Thừa thiên Huế chỉ bị loại nếu xảy ra kết quả Viettel thua 3-4.

Nói chung bảng A sẽ còn chứa đựng nhiều bất ngờ ở giờ chót. Thethao.thanhnien.vn sẽ trực tiếp trận đấu Viettel - Bình Định vào lúc 15 giờ 30 ngày 26.3.

4 trận đấu gồm khai mạc, chung kết và 2 trận bán kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh của đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Định, HTV Thể thao, VTC3. Ngoài ra, BTC giải và Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp các trận đấu khác trên thethao.thanhnien.vn và kênh Youtube của Báo Thanh Niên để phục vụ người hâm mộ gần xa

Đăng Khoa