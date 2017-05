Trung vệ Gary Cahill cho rằng Chelsea khiến những kẻ hoài nghi về sức mạnh của đội bóng phải im lặng. Rõ ràng chức vô địch của thầy trò Conte trước 2 vòng đấu rất thuyết phục.

Tại buổi phỏng vấn sau khi Chelsea trở lại ngôi vương Premier League, Gary Cahill phát biểu trên Sky Sports: “Khi mùa giải mới khởi tranh, họ loại bạn ra khỏi cuộc đua vô địch. Đây là cách Chelsea khiến những kẻ nghi ngờ phải câm miệng lại”.

Đội bóng của huấn luyện viên Antonio Conte đoạt danh hiệu bóng đá Anh khi mùa giải vẫn còn tới 2 vòng đấu. “The Blues” bỏ xa đối thủ cạnh tranh Tottenham tới 10 điểm (87 so với 77). Khoảng cách lớn chứng tỏ Chelsea hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại ở Premier League mùa này.

Thầy trò huấn luyện viên Conte ăn mừng chức vô địch Premier League mùa này. Ảnh: Getty Images.

“Chelesa là đội bóng hay nhất giải đấu. Chúng tôi xứng đáng giành danh hiệu bởi tập luyện chăm chỉ. Chúng tôi phải reo hò và ăn mừng chức vô địch này”, Gary Cahill chia sẻ.

Trong khi đó, David Luiz phát biểu trên BBC Radio 5 Live: “Đây là danh hiệu Premier League đầu tiên của tôi. Khi quyết định trở lại Anh, tôi mơ ước giành chức vô địch, và điều này đã trở thành sự thật”.

Các cầu thủ Chelsea rất phấn khích khi trở lại vị trí số một tại giải quốc gia Anh. Trong đó, nổi bật là thủ quân John Terry không giấu được hạnh phúc dù đây là lần thứ năm anh đoạt cúp Premier League cùng “The Blues”.

Sau khi giúp đội chủ sân Stamford Bridge lấy lại vị thế ở Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Antonio Conte cho hay: “Tôi nghĩ quyết định thi đấu với đội hình 3 hậu vệ đã thay đổi mùa giải của Chelsea. Trước đó, câu lạc bộ thiếu sự cân bằng. Sau khi chơi không thành công trước Liverpool và Arsenal, tôi muốn thay đổi chiến thuật và tìm ra hệ thống mới 3-4-3”.

Chelsea có 87 điểm khi thắng 28, hòa 3 và thua 5 sau 36 trận. Đội bóng của huấn luyện viên Conte ghi nhiều bàn nhất (76) và một trong ba đội để thủng lưới ít nhất. Kết quả thi đấu trên cho thấy thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte xứng đáng trở thành chủ nhân của cúp Premier League mùa giải 2016/17.

Vị trí của 20 đội trên bảng xếp hạng Premier League. Ảnh: Livescore.

Đức Mạnh (theo Four Four Two)