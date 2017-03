Giao cấu với con gái ruột hay xâm hại tình dục bé gái 4 tuổi, Hồ Sỹ, Dương Văn Tuấn và Hà Văn Bình đều phải trả giá đắt.

Hại đời bé gái 4 tuổi ở đồi chè

Theo ANTD, ngày 17.3, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Bình (sinh năm 1982), trú ở khu Tân Trào, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 13.3, cháu Hoàng Thị M (SN 2013), đi cùng mẹ ra nhà văn hóa xã xem bóng chuyền. Quá trình này, khu vực nhà văn hóa mất điện nên mẹ cháu M về nhà lấy đèn để tiếp tục chơi.

Lợi dụng tình huống ấy, Hà Văn Bình bế cháu M xuống đồi chè gần đó và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Một người dân ở gần khu vực nghe tiếng cháu bé kêu khóc đã chạy đến. Bị động, đối tượng Hà Văn Bình bỏ chạy, nhưng ít phút sau đó đã bị người dân vây bắt, đưa về nhà văn hóa xóm.

Hà Văn Bình

Tiếp nhận đơn trình báo và tổ chức điều tra, ngày 14.3, cơ quan điều tra Công an huyện Tân Sơn đã quyết định trưng cầu giám định đối với cháu Hoàng Thị M và tập trung đấu tranh với đối tượng Hà Văn Bình. Được sự hỗ trợ của cơ quan điều tra Công an tỉnh, Công an huyện Tân Sơn đã buộc Bình khai nhận hành vi phạm tội.

Giao cấu với con gái ruột

Theo CAND, cũng trong ngày 17.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án và bị can với Hồ Sỹ (39 tuổi, trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan công an, Sỹ khai nhận đã hai lần thực hiện hành vi giao cấu với con gái ruột của mình là H.T.V.A (sinh năm 2005).

Vào các ngày 2.2 và 7.2, Sỹ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với A, bằng việc dụ dỗ nếu A cho Sỹ quan hệ tình dục thì Sỹ sẽ mua điện thoại cho A sử dụng và được đồng ý.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồ Sỹ

Trước đó, sáng 23.2.2017, toàn án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tuấn (sinh năm 1978, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) mức án 19 năm tù vì hiếp dâm con gái ruột suốt 2 năm.

Dương Văn Tuấn

Còn nhiều vụ dâm ô trẻ em khác ở Việt Nam song chúng tôi không thể liệt kê hết trong khuôn khổ bài này. Có thể nói hành vi của Hồ Sỹ, Dương Văn Tuấn và Hà Văn Bình còn đáng ghê tởm hơn Cao Mạnh Hùng hay Nguyễn Khắc Thủy.

Điều khác biệt là bọn chúng đều đã phải trả giá đắt, trong khi Cao Mạnh Hùng mới bị Công an TP Hà Nội bắt tạm giam chiều 16.3.2017 vừa qua trước sự phẫn nộ quá lớn từ cộng đồng mạng.

Cao Mạnh Hùng

Tương tự, đến chiều 15.3.2017, VKSND Tối Cao mới đề nghị cơ quan điều tra khởi tố ông Nguyễn Khắc Thủy (ngụ chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) hành vi Dâm ô trẻ em dù cụ ông 77 tuổi này đã bị mẹ nạn nhân tố cáo hơn 7 tháng trước.

Ngày 8.7.2016, chị Trần Thị Thu T (ngụ chung cư Lakeside B, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) đã gửi đơn lên cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô với cô con gái 6 tuổi.

Nguyễn Khắc Thủy

Một tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã quyết định khởi tố vụ án Dâm ô trẻ em xảy ra tại chung cư Lakeside, song vụ việc sau đó chìm vào quên lãng.

Tin vui với chị Trần Thị Thu T là đến ngày 12.3.2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an, VKSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp, điều tra sớm làm rõ và có kết luận về vụ việc này.

Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Vì thế, các bậc phụ huynh hãy đề cao cảnh giác và bảo vệ con mình theo cách tốt nhất, đồng thời hướng dẫn cho con những kỹ năng để tránh bị dâm ô.

Phim ngắn này của Thái Lan như lời cảnh tỉnh và truyền tải tới tất cả bậc cha mẹ thông điệp: “Trẻ em là sinh linh đáng được trân trọng và bảo vệ hơn bất cứ gì khác. Một xã hội an toàn chỉ có thể được tạo nên bởi sự hỗ trợ của mọi người. Và bạn cũng là một phần của xã hội này. Hãy lên tiếng và chung tay bảo vệ con em chúng ta!".

