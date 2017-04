Ghi nhận mới nhất của PV Lao Động ngày 23.4, tại hiện trường vụ sạt lở bờ sông Hậu ở An Giang vẫn tiếp tục lan rộng và diễn biến rất phức tạp.

Như LĐO đã thông tin về trận sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hậu vào hồi 10 giờ ngày 22.4 đoạn đi qua địa bàn tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới). Sau khi ăn sâu vào đất liền với chiều dài 70m, làm 14 căn nhà và 2 nền nhà của người dân bị sụp mất dạng dưới lòng sông, ước thiệt hại lên đến chục tỷ đồng, đến ngày 23.4, nạn sạt lở tiếp tục lan rộng, đẩy số hộ nằm trong vùng nguy hiểm lên con số trên 100 hộ.

Theo dự báo của ngành chức năng, nhiều khả năng sạt lở sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc thắt chặt kiểm soát việc ra - vào vùng nguy cơ sạt lở, hiện ngành chức năng tiếp tục huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân khẩn trương di dời đến nơi an toàn.

Cũng trong ngày 23.4, đoàn công tác lãnh đạo tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã đến khảo sát thực tế và thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các nạn nhân vụ sạt lở và chỉ đạo công tác quản lý, khắc phục sạt lở... Dịp này, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch LĐLĐ An Giang - cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và trao tiền hỗ trợ từ Quỹ Xã hội Công đoàn cho người dân và đoàn viên bị ảnh hưởng sạt lở.

Lao Động ghi lại những hình ảnh mới nhất từ hiện trường vùng sạt lở:

Hiện trường vụ sạt lở sông Hậu đoạn đi qua địa bàn ấp Mỹ Hội (Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang) (Ảnh: L.T)

Nhiều căn nhà đã sụp, đang sụp và sắp sụp xuống lòng sông. (Ảnh: L.T)

Phần còn lại của ngôi nhà kiên cố sau khi đổ ụp mất dạng dưới lòng sông. (Ảnh: L.T)

Mặt tiền căn nhà đang chơi vơi sau khi toàn thân nhà đã sụp xuống lòng sông. (Ảnh: L.T)

Bờ sông trù phú với ngôi chợ sầm uất ngày nào giờ tan hoang như đống gạch vụn... (Ảnh: L.T)

Khu vực này có nhiều cơ sở kinh doanh lớn. (Ảnh: L.T)

Thậm chí có cả cơ sở xay xát quy mô... (Ảnh: L.T)

Tuy nhiên, sau khi nhấn chìm 16 căn nhà, tại khu vực sạt lở xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài... tất cả như sẵn sàng xuất hiện trận sạt lở nghiêm trọng tiếp theo. (Ảnh: L.T)

Người dân được vận động khẩn trương di dời đến nơi an toàn bằng mọi hình thức từ di chuyển thủ công... (Ảnh: L.T)

Cho đến bằng phương tiện đơn giản. (Ảnh: L.T)

Do phải di dời trong tình trạng khẩn cấp nên nhiều vật liệu dễ bị hư hỏng (Ảnh: L.T)

Khiến nhiều người xót của, méo mặt... (Ảnh: L.T)

Vì vậy bên cạnh việc huy động lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân (Ảnh: L.T)

Chính quyền địa phương cũng tổ chức việc kiểm soát ra vào vùng nguy cơ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. (Ảnh: L.T)

Sau khi xảy ra sạt lở, đoàn công tác tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã đến hiện trường khảo sát thực tế. (Ảnh: L.T)

Thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sạt lở. (Ảnh: L.T)

Dịp này, Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú cũng đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ cho 16 hộ dân bị sạt lở mỗi hộ 1 triệu đồng và 4 giáo viên là ĐVCĐ mỗi trường hợp 3 triệu đồng (trong đó 2 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn, 01 triệu từ tiền tiết kiệm kinh phí hoạt động của LĐLĐ huyện Chợ Mới. (Ảnh: L.T)

Lục Tùng