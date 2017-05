Thất thểu trở về Hà Nội sau mấy ngày nghỉ lễ ở biển Sầm Sơn, Thanh Hóa, anh Vũ Ngọc Lân ở đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội vẫn chưa hết bức xúc khi chứng kiến hình ảnh biển bị ô nhiễm nghiêm trọng do những dòng nước đen ngòm đổ ra hòa vào nước biển…

Cũng theo anh Lân, dòng nước trên giống như nước thải, có mùi hôi thối nồng nặc. Dọc theo đó là cá, cua, tôm, chết hòa cùng rác thải. Trước tình trạng này, ngoài số ít du khách kiên quyết không bước xuống biển do lo ngại bị ảnh hưởng về sức khỏe thì vẫn có nhiều người “nhắm mắt đưa chân” xuống tắm biển, ngụp lặn kéo theo cả con nhỏ với suy nghĩ “đã mất tiền đi du lịch biển, chẳng lẽ lại về không”?

Nước thải hòa cùng nước biển

Trong những ngày nghỉ lễ, do lượng người đổ về biển Sầm Sơn, Thanh Hóa rất đông nên đã khiến hầu hết các khu vực đều trở nên quá tải. Sau khi phát hiện những dòng nước đen ngòm đổ thẳng ra biển, anh Lân đã tìm hiểu nguyên nhân từ những người dân tại khu vực và được biết, dòng nước đen ngòm bốc mùi là nước xả thải từ các khách sạn, nhà nghỉ gần đó chưa qua xử lý đổ thẳng ra biển. Bên cạnh đó, có một số ý kiến lại cho rằng, đó là nước mưa tồn đọng lâu ngày chảy từ trên cao xuống.

“Dù là nước thải hay nước mưa nhưng tình trạng này đã gây ô nhiễm môi trường biển tại khu vực. Lẽ ra trước khi mùa du lịch biển 2017 chính thức bắt đầu, chính quyền địa phương phải có biện khắc phục triệt để hoặc có thông báo rộng rãi để du khách được biết, đằng này…Không chỉ gia đình tôi mà hàng nghìn gia đình khác đã bỏ ra hàng chục triệu đồng để đến biển Sầm Sơn nghỉ lễ nhưng đành phải ấm ức quay về khi chưa một lần nhúng chân xuống biển, điều này khó có thể chấp nhận được” – anh Lân chia sẻ.

Hình ảnh nước thải chảy thẳng ra biển Sầm Sơn khiến nhiều du khách lo ngại

Với tâm trạng tương tự, chị Đặng Thị Thu Hạnh ở khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội – người trở về từ biển Sầm Sơn sau kỳ nghỉ chia sẻ, gia đình chị đến Sầm Sơn từ sáng 29-4. Do rất thích biển nên sau khi nhận phòng và thay đồ, cả nhà chị gồm có cả người già và trẻ em đã ào xuống tắm biển. Tuy vậy, sau vài giờ đồng hồ ngụp lặn dưới biển, chị Hạnh mới phát hiện ở khu vực gần đó có rãnh nước đen ngòm chảy ra nên cả nhà vội vã “tháo chạy” lên bờ. Chị Hạnh đã hỏi một số người bảo vệ trên bờ biển thì họ vòng vo giải thích nước biển đen là do biển động! “Do tiền phòng đã thanh toán đầy đủ từ trước nên gia đình tôi đành ở lại hết kỳ nghỉ nhưng không dám tắm biển cũng không ăn đồ hải sản nữa. Đúng là vừa mất tiền vừa chuốc bực vào người. Điều đáng nói là, nhiều gia đình khi đến đây, chứng kiến tận mắt những dòng nước bẩn xả thải xuống biển nhưng vẫn vô tư ngụp lặn, bơi lội ở gần đó, phớt lờ những nguy cơ bị ảnh hưởng xấu về sức khỏe” – chị Hạnh thở dài.

Cần đẩy nhanh dự án cải tạo hệ thống thu gom nước thải

Có thể nói, hình ảnh những rãnh nước thải lộ thiên đổ thẳng ra bãi tắm ở biển Sầm Sơn đã khiến nhiều du khách thất vọng, lo ngại. Mỗi khi phải đi qua những rãnh nước thải này, không ít người phải lấy tay bịt mũi...Một số người khác đành chọn các bãi tắm nằm xa những rãnh nước với hi vọng nước biển trong sạch hơn!

Được biết, tình trạng trên đã diễn ra từ cuối năm 2016, nhưng không hiểu sao đến thời điểm hiện tại, khi mùa du lịch biển 2017 đã bắt đầu, hiện tượng này vẫn chưa được khắc phục. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Hữu Định – Phó Trưởng công an Thành phố Sầm Sơn cho biết, việc một số dòng nước ô nhiễm chảy ra biển Sầm Sơn thời gian qua là có thật, diễn ra tại một số vị trí cửa biển. Nguyên nhân là do cửa biển thấp nên nước từ trên bị dồn xuống. Để khắc phục, tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư kinh phí triển khai dự án khắc phục tình trạng ô nhiễm do nước mưa, nước thải đổ ra biển. Theo đó, tại các khu vực có nước thải đổ ra biển sẽ tiến hành xây chắn dòng đồng thời lắp đặt máy bơm để hút nước thải, nước mưa ngược trở lại, không cho chảy ra biển. Lượng nước thải này sẽ được xử lý trước khi thải ra sông.

Còn theo ông Nguyễn Văn Quang – Phó Giám đốc Ban QLDA Thành phố Sầm Sơn, để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư kinh phí xây dựng dự án Cải tạo hệ thống thu gom nước thải, nước mưa phía tây đường Hồ Xuân Hương, với nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa theo quy định. Những ngày nghỉ lễ vừa qua, do lượng khách đổ dồn về biển Sầm Sơn quá đông nên đã phần nào gây quá tải cho hệ thống cơ sở hạ tầng. Hiện đơn vị thi công đang gấp rút triển khai các biện pháp cấp bách để chặn dòng nước thải đổ ra biển, sau đó sẽ thi công các hạng mục tiếp theo nhằm giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm ở biển Sầm Sơn, đảm bảo môi trường trong lành cho du khách về tắm biển trong mùa hè này.

Mới đây, thị xã Sầm Sơn vừa được công nhận lên Thành phố. Cùng với đó, công tác tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như chấn chỉnh lại các hoạt động du lịch tại đây đã và đang được triển khai. Hi vọng với diện mạo mới, lãnh đạo Thành phố Sầm Sơn sẽ nhanh chóng giải quyết những tồn tại hiện có ở khu vực biển Sầm Sơn, để nơi này trở thành điểm đến hấp dẫn của ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước.