Chúng ta sẽ không thể tin được trong cuộc sống lại có những điều luật hay những điều bị cấm ngược đời đến khó tin như vậy. Hãy cùng điểm qua những điều luật kì lạ không thể ngó lơ này.

Kết hôn với chó

Thực sự rất khó tin nhưng ở Ấn Độ có một hủ tục kì dị đó là người kết hôn với chó. Để tránh phải ban hành đạo luật cấm kết hôn cận huyết, người Ấn Độ đều phải lấy chó làm vợ hoặc chồng. Sự thật nực cười này khiến người nghe ngớ người và thắc mắc liệu tương lai của cặp vợ chồng chó-người sẽ đi đến đâu.

Một vợ hai chồng, gia đình hạnh phúc

Nếu ở Việt Nam chuẩn mực của một gia đình hạnh phúc là một vợ một chồng thì ở Nepal điều đó chưa hẳn là hạnh phúc của họ. Những cư dân ở đây quan niệm rằng, một gia đình phải có một vợ hai chồng thì đó mới là một gia đình hạnh phúc.

Uống hết mình lái xe hết sức

Nếu bị bắt khi bạn đang có men say trong ngừi và lái xe ở những nơi khác thì xác định bạn sẽ bị pháp luật xử đẹp. Nhưng ở Burkina Faso thì không, chẳng có luật lệ nào cấm người ta lái xe khi say xỉn cả. Lí do là đướng sá ở vùng này vô cùng kinh khủng, cùng việc thỉnh thoảng lại xuất hiện cá sâu trên đường nên không ai quan tâm đến việc có bằng lái xe hay tài xế say xỉn nữa. Buôn bán nội tạng người hợp pháp

Điều luật khó tin khiến người nghe “nóng máu” này lại ngang nhiên tồn tại ở Iran. Thậm chí việc buôn bán nội tạng còn được hợp thức hóa. Ở đất nước này, chính quyền không những không tống cổ những kẻ buôn bán nội tạng vào tù mà còn trực tiếp đứng ra điều hành hình thức kinh doanh man rợ này. Những người dân nghèo đói còn sẵn sang bán thận để có tiền. Tranh bạn ăn cắp sẽ là tranh của mình

Những điều ngược đời như việc xem ma túy và mại dâm là những hình thức kinh doanh hợp pháp thì ở Hà Lan còn có đạo luật "bảo vệ" cho kẻ trộm cắp. Nếu bạn ăn cắp được tranh và giữ gìn nó trong 20 năm, nó sẽ nghiễm nhiên trở thành tài sản mà chính chủ là bạn. Tất cả những gì bạn cần là một cái đầu lạnh, kĩ năng đạo chích chuyên nghiệp và một tấm vé bước vào bảo tàng tranh. Điều luật lạ lùng này vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.

Cấm bán và ăn kẹo cao su

Ở đảo quốc sư tử, nếu bạn bị bắt gặp khi đang tóp tép nhai kẹo cao su sẽ bị phạt 1.000 dollar Singapore tương đương hơn 15 triệu đồng và phải lao động công ích trong 10 giờ. Và nếu bạn cứng đầu cứng cổ phản đối sẽ bị phạt roi. Nặng hơn, nếu ai bị phát hiện buôn bán trái phép kẹo cao su tại Singapore bị phạt 1 năm tù và 10.000 đô la Singapore. Cấm chết trong tòa nhà Quốc hội

Mặc dù nó không phải là luật lệ chính thức nhưng chính phủ Anh cấm mọi người chết trong tòa nhà Quốc hội vì nó thuộc cung điện Hoàng gia. Nếu ai đó không may tử nạn ở đây, họ sẽ hưởng một lễ tang cấp nhà nước. Cấm hút thuốc lá nhưng được phép hút cần

Điều kỳ lạ này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2008 tại Hà Lan. Bởi vậy cảnh sát nước này đã rất lúng túng khi xử phạt một người đàn ông cho cần sa vào một điếu thuốc và hút. Ngủ không đẹp sẽ bị ly hôn

Liệu các bạn đã tự tin là mình có một kiểu ngủ thực sự đẹp? Điều đó cũng chẳng quan trọng lắm nếu bạn may mắn sinh ra đất nước khác chứ không phải Nhật Bản. Ở Nhật Bản, nếu bạn lỡ có tư thế ngủ không được đẹp mắt, thì chồng bạn có thể nộp đơn xin ly hôn và được mọi người đồng tình tuyệt đối.

Con trốn học, bố mẹ đi tù

Bố mẹ bạn có thể phải đi tù nếu bạn cúp học. Tại Michigan, Mỹ, phụ huynh của các trường trung học ở địa phương này sẽ phải nộp phạt 1.500 USD tương đương hơn 30 triệu đồng hoặc ngồi tù 30 ngày nếu để con hơn 9 buổi trốn học.

Cấm phụ nữ cầu hôn

Nếu bạn là một cô gái có tư tưởng “cọc đi tìm trâu” thì bỏ ngay ý định đó khi sống ở Whitesville, Delaware, Mỹ nhé. Bởi ở vùng này, phụ nữ sẽ không được phép cầu hôn nam giới vì điều này sẽ đi ngược lại với những giá trị đạo đức và luân lí thông thường. Độ kì lạ của bộ luật này không cao nhưng nó vẫn là một điều cấm khiến người ta khó chịu.

Cấm húp sùm sụp trong nhà hàng

Tại New Jersey, Mỹ, người dân phải tuân thủ bộ luật đó là cấm gây tiếng ồn khi ăn tại nơi công cộng. Bạn sẽ bị phạt tiền nếu húp sùm sụp khi đang ăn trong 1 nhà hàng ở New Jersey. Phải mặc đồ lót ra đường

Bạn không mặc đồ lót khi ra đường ở xứ sở Chùa Vàng thì bạn đã phạm pháp. Điều này khiến nhiều người khá thắc mắc rằng: “Liệu cảnh sát có sẽ làm cách gì để biết chúng tôi không mặc đồ lót bên trong”? Điều luật này thật bất lợi cho những cô gái thích sự mát mẻ. Lừa phải mặc tã

Không chỉ các bé con mới mặc tã đâu nhé, để bảo đảm vệ sinh đường phố, luật pháp Brazil quy định tất cả lừa và ngựa phải mặc tã suốt cả ngày. Bất kể ai hay vật gì làm bẩn đường phố đều sẽ bị xét xử. Với điều luật “chất” như thế này thì người dân nơi đây khá là tốn kém chi phí cho việc tã lót của lừa đấy nhỉ! Cấm hét khi rặn đẻ

Nếu hét khi đi đẻ bạn sẽ phải chịu phạt. Chỉ những người phụ nữ mới hiểu cảm giác khi sinh đẻ nó đau cỡ nào, các cụ đã bảo, đau như đau đẻ mà. Ấy thế mà các chị phụ nữ tại đất nước Zimbabwe lại phải trả khoản tiền phạt tương đối lớn là 5 USD (tương đương hơn 100.000 đồng) cho mỗi lần hét trong khi rặn đẻ. Đấy là chưa kể chi phí hộ sinh cố định trong một ca đẻ. Đúng là những luật lệ chất ngất trên trời khiến những người dân đã nghèo lại còn “eo”.

Thùy Linh (T/h)

Theo Đời sống Plus