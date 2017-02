Là nam nhưng lại có khả năng hát bằng giọng giả thanh xuất sắc như giọng nữ cao, Tùng Anh trở thành “hiện tượng” gây “sốt” cộng đồng mạng trong suốt những ngày vừa qua.

Xuất hiện ở vòng “Giấu mặt” của cuộc thi “Giọng hát Việt 2017”, Tùng Anh đã khiến các HLV lẫn khán giả mắt tròn mắt dẹt vì giọng hát “có một không hai” của mình.

Bí mật về giọng hát “lạ”...

Sau màn “chào sân” đầy ấn tượng ở tập 3 cuộc thi “The Voice”, Tùng Anh thật thà tâm sự việc mình chinh phục được các HLV là tình huống mà anh chưa dám nghĩ đến và đây là lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu biểu diễn trước nhiều người.

Chàng thí sinh trẻ tuổi này đã nói vui với mọi người rằng anh mang vali để sẵn ở cánh gà để nếu bị loại thì sẽ lên đường về nhà luôn. Điều thú vị ở chỗ, mặc dù sở hữu giọng hát giả thanh hệt như giọng nữ cao nhưng Tùng Anh lại có ngoại hình vô cùng thư sinh và nam tính.

Chia sẻ về chất giọng đặc biệt của mình, chàng sinh viên đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, từ khi bước vào tuổi dậy thì, anh đã thấy mình có chất giọng cao khác biệt, càng gào thét thì âm sắc lại càng rất giống giọng nữ. Thậm chí, nếu ai đó chỉ nghe Tùng Anh hát mà không nhìn thì chắc chắn đều nghĩ đó là giọng hát của một cô gái.

Màn trình diễn của Tùng Anh khiến cả 4 HLV “Giọng hát Việt 2017” phát “cuồng”

Về phía mình, Tùng Anh thổ lộ khi nhận ra mình có thể hát cả giọng nam lẫn giọng nữ, anh bắt đầu rất thích hát những ca khúc từng được các nữ nghệ sĩ thể hiện rất thành công và làm nên tên tuổi của họ như một cách để tự làm mới bản thân.

Không ít lần Tùng Anh nhận được những câu hỏi đại loại như: “Ồ, tại sao lại hát được như vậy? Cố tình à? Hay có vấn đề về giới tính?”. Và anh chọn đáp lại bằng cách tự đặt ra cho mình câu hỏi khác: “Mình đã và sẽ phải làm gì để cống hiến cho đam mê âm nhạc?”. Việc ghi danh dự thi “Giọng hát Việt 2017” với anh cũng là để từng bước cố gắng vì niềm đam mê ấy.

Tùng Anh kể từ nhỏ anh đã có sở thích nghe nhạc rồi hát theo và rất tích cực tham gia vào các hoạt động văn nghệ ở cả thôn xóm lẫn trường lớp. Cũng từ thuở bé ấy, anh đã ấp ủ ước mơ sau này hoặc sẽ trở thành thày giáo dạy học, hoặc sẽ trở thành ca sĩ. Và rồi cuối cùng anh cũng biết được con đường mình sẽ chọn đi khi nhận ra âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của mình.

Niềm đam mê nhen nhóm từ tuổi thơ khó nhọc...

Tùng Anh chia sẻ anh sinh ra trong một gia đình nghèo và đông con ở miền núi. Trong số 7 anh chị em trong gia đình, cậu con trai út Tùng Anh là người con duy nhất đi học xa nhà bởi: “Các anh chị ai cũng được bố mẹ cho đi học nhưng đều nhường cho em út”.

Nhớ lại những tháng ngày khó nhọc ấy, Tùng Anh bảo chính hình ảnh cơm thiếu ăn, áo thiếu mặc đã trở thành động lực khiến anh tự nhủ mình phải có gắng học thật tốt để sau này có thể đỡ đần bố mẹ và anh chị.

Từng đỗ đại học nhưng chàng trai sơn cước thổ lộ anh đã giấu bố mẹ việc này, gác lại ý định đi học để đi làm công nhân ở công ty dệt may gần nhà. Niềm vui khi ấy với anh là cầm trên tay 2 triệu rưỡi tiền lương do chính mình làm ra. Tuy nhiên làm được khoảng 3 tháng thì Tùng Anh không may bị tai nạn kim đâm vào tay và bị thương nên đành phải nghỉ việc để đi bán hàng thuê.

Trong quãng thời gian rong ruổi làm thuê đó, Tùng Anh bảo anh vẫn nung nấu ý định sẽ phải quay trở lại việc học và theo đuổi ước mơ ca hát còn đang gián đoạn. Thế rồi chàng trai trẻ quyết định nói với bố mẹ về ước mơ nghệ thuật của mình và được cả nhà ủng hộ. Sự ủng hộ ấy có lẽ cũng nhờ cả bố và mẹ Tùng Anh đều là những người hát hay và yêu âm nhạc, chỉ là không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thời điểm ấy, Tùng Anh từng tự hỏi, mình có quê bố ở miền biển, quê mẹ ở miền núi, được thừa hưởng “gene” hát từ bố mẹ thì phải có chất giọng mạnh mẽ và khỏe khoắn như những chàng trai miền biển hay những cô gái miền cao. Song ngược lại, dù hát được giọng nam nhưng sở trường của anh lại là giọng nữ.

Đó là lý sở trường của Tùng Anh không chỉ là nhạc trữ tình hay nhạc cách mạng mà còn cả nhạc Opera. Việc chọn hát giọng nữ với Tùng Anh được nhiều người thích thú ủng hộ nhưng cũng nhiều người tò mò dị nghị bởi không chấp nhận con trai mà lại hát giọng con gái. Nhưng vượt lên trên tất cả, Tùng Anh bảo anh chỉ làm những gì mình thích và xác định đó là thế mạnh của mình. Có điều, với chàng trai trẻ này thì sự nổi tiếng là điều ai cũng muốn nhưng anh không bao giờ định liều làm bất cứ việc gì để đánh đổi lấy nó.

Hỏi vui nếu trở thành Quán quân “Giọng hát Việt” năm nay thì sẽ làm gì, chẳng chút ngại ngần đắn đó, Tùng Anh bảo việc đầu tiên là anh sẽ dùng một phần tiền thưởng để làm con đường trải bê tông cho các em nhỏ ở quê mình không phải đi học trên con đường ngập bùn mùa mưa và đá sỏi gập ghềnh mùa nắng. Còn lại, anh lấy đó làm động lực để vững bước trên con đường âm nhạc mà mình đã nguyện gắn bó đến cùng.

Tùng Anh sinh ngày 19-5-1995 ở Bắc Giang. Anh còn có tên gọi khác là Trần Ngọc Hợi. Tùng Anh chia sẻ sở dĩ anh có 2 tên gọi là bởi anh sinh ra vào đúng năm Hợi nên mọi người trong nhà gọi luôn là “Hợi”.

Sau này khi lớn lên, anh có thổ lộ với bố mẹ và mọi người rằng vì theo con đường nghệ thuật nên muốn có một cái tên khác, và mẹ anh quyết định đặt cho con trai cái tên khác: Tùng Anh.

Hiện Tùng Anh đang theo học chuyên ngành Thanh nhạc năm thứ nhất tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.