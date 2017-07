Nhiều người phải hứng chịu cái kết đắng lòng vì biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ, đẹp chưa thấy đâu mà phải mang ngoại hình xấu xí chẳng khác nào "dị nhân".

Khi nhờ đến sự can thiệp của "dao kéo" để đẹp lên, không ai mong hứng chịu hậu quả do biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ hay do bất cẩn của bác sĩ chuyên môn.

Tuy nhiên trên thế giới vẫn có nhiều người không may tiền mất, tật mang và phải chấp nhận một cuộc sống không bằng cái chết chỉ vì biến chứng hậu phẫu thuật.

Biến dạng mũi, mất sạch mọi thứ

Chị Kim Bok-soon (Hàn Quốc) hối hận và đau khổ vô cùng khi gương mặt hoàn toàn biến dạng sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Chị tìm đến phương pháp làm đẹp bằng dao kéo nhằm muốn cải tạo chiếc mũi hếch, thấp và xấu của mình. Trước đó, chị cũng đã tìm hiểu rất nhiều trên mạng và các trung tâm phẫu thuật. Thế nhưng hậu quả đáng tiếc vẫn xảy ra.

Không có điều kiện tài chính, chị Kim quyết tâm vay tiền để làm lại chiếc mũi bất chấp sự can ngăn của người nhà. Bác sĩ phẫu thuật cho chị hứa hẹn sẽ giúp chị sở hữu chiếc mũi như mơ nhưng khi mọi chuyện xong xuôi, kết quả lại khiến chị thất vọng.

Kim Bok-soon, nạn nhân của biến chứng thẩm mỹ vì ham nâng mũi

Sau một thời gian ngắn hậu phẫu thuật, mũi của chị bắt đầu có các biểu hiện lạ thường như chảy nước mũi liên tục, đau nhức bên trong và dáng mũi dần dần biến dạng. Các triệu chứng bất thường xuất hiện ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến cả đôi mắt và tầm nhìn của chị, khiến chị thất nghiệp vì không thể tập trung cho công việc.

Gia đình tan vỡ, mất việc, sức khỏe suy giảm khiến chị Kim mất niềm tin vào cuộc sống. Dù quay trở lại trung tâm thẩm mỹ để đòi bồi thường nhưng trường hợp của chị không được giải quyết. Chị nói "Cuộc đời tôi trở nên thật tồi tệ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ".

Qua tìm hiểu nhuyên nhân ban đầu, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho chị Kim chưa đủ tay nghề. Trung tâm làm đẹp mà chị đặt niềm tin cũng không có giấy phép hành nghề. Chị Kim chỉ còn biết ôm hận và hứng chịu những biến chứng tồi tệ do phẫu thuật nâng mũi gây ra.

Gương mặt sưng phù, chảy xệ

Trường hợp mặt biến dạng đáng sợ nhất trong làng giải trí Hàn Quốc là khuôn mặt của người mẫu Hang Mioku. Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô sở hữu gương mặt xinh đẹp và đắt show nhất nhì quốc gia này. Thế nhưng ham muốn đẹp lên hơn nữa bằng "dao kéo" đã đẩy cuộc đời và sự nghiệp của Hang xuống địa ngục.

Năm 28 tuổi, Hang bắt đầu ca phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên và trở thành "con nghiện dao kéo". Hàng chục ca phẫu thuật liên tiếp mà cô thực hiện sau đó đã biến gương mặt khả ái của Hang trở nên đáng sợ.

Hang Mioku, người mẫu Hàn phải trả giá đắt vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Gương mặt mảnh mai ban đầu giờ phù nề, biến dạng như quả bóng phập phồng khiến các bác sĩ cũng phải lắc đầu, từ chối chữa chạy vì không thể cứu vãn nổi.

Thế nhưng Hang không chịu trận để gương mặt mình xấu xí như vậy. Khi mọi bác sĩ từ chối ca bệnh của Hang, cô đã tự ý dùng silicon tại nhà với mong muốn phục hồi lại làn da đẹp, nhưng điều này khiến khuôn mặt cô càng trở nên tệ hại hơn, không chỉ sưng phồng mà còn chằng chịt sẹo, nhăn nhúm và chảy xệ.

Một trường hợp khác cũng hứng chịu hậu quả thẩm mỹ là khuôn mặt của Jocelyn Wildenstein. Với mong muốn sở hữu gương mặt như chú mèo cưng của chồng, Jocelyn nhờ sự can thiệp của "dao kéo" liên tục trong nhiều năm, khiến khuôn mặt bà biến dạng nặng nề.

Ở tuổi 70, Jocelyn cho biết vẫn còn muốn phẫu thuật thẩm mỹ và chỉ dừng lại khi bước sang tuổi 80.

Jocelyn Wildenstein với gương mặt phù nề vì nghiện phẫu thuật thẩm mỹ

Chồng cũ của Jocelyn là tỷ phú Alec Wildensteinm vì không chịu được sở thích làm đẹp bằng dao kéo của vợ đã ly hôn với bà sau gần 20 năm chung sống.

Theo VNN