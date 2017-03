Khó chịu, mệt mỏi, buồn bã là những triệu chứng thường được nhắc đến khi một ai đó bị trầm cảm, nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Trầm cảm còn biểu hiện qua những thay đổi ở thể chất, nó có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Trầm cảm làm trầm trọng thêm các triệu chứng như viêm da, eczema, vẩy nến

Đau và nhức

Nếu bạn bị đau mà không rõ lí do, trầm cảm có thể là nguyên nhân. Đau lưng, đau cơ và đau mạn tính đều có thể là triệu chứng thầm lặng của trầm cảm. Theo Prevention, cảm giác đau được điều tiết bởi tâm trạng và ngược lại. Nhiều nghiên cứu đã tìm thấy những người đang hạnh phúc có thể không trải nghiệm cảm giác đau cùng mức độ với người trầm cảm.

Giảm cân hoặc tăng cân

Hormone báo hiệu đói và no thường bị gián đoạn do trầm cảm. Kết quả là những người trầm cảm thường có xu hướng ăn quá nhiều hoặc ăn quá ít. Thêm vào đó, rối loạn giấc ngủ liên quan tới trầm cảm góp phần làm cho vấn đề phức tạp hơn. Vì thiếu ngủ có thể gây rắc rối cho tình trạng no - đói của cơ thể và sau đó việc giảm cân hoặc tăng cân là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Rối loạn giấc ngủ

Bên cạnh cảm giác mệt mỏi và thiếu năng lượng, những người bị trầm cảm cũng gặp khó khăn đối với giấc ngủ. Một trong những triệu chứng kinh điển của trầm cảm là thức dậy rất sớm và không thể ngủ lại được nữa. Hơn nữa, thiếu ngủ cũng ảnh hưởng đến tâm trạng và khả năng tập trung - cũng là triệu chứng phổ biến của trầm cảm, và đây được xem như một cái vòng lẩn quẩn gây rắc rối cho sức khỏe.

Các vấn đề da liễu

Trầm cảm liên quan đến lượng hormone stress cortisol tăng cao, các chuyên gia da liễu cho biết. Do đó, có thể giải thích tại sao trầm cảm đôi khi làm trầm trọng thêm các triệu chứng như viêm da, eczema, vẩy nến và mụn.

Dạ dày gặp sự cố

Các triệu chứng như buồn nôn, ợ nóng, táo bón và tiêu chảy đều liên quan đến trầm cảm. Ruột đặc biệt rất nhạy cảm với với tâm trạng. Thực tế đã chứng minh có một sự trùng lặp rất lớn giữa trầm cảm và hội chứng ruột kích thích. Vì lẽ đó, nhiều người bị lo âu, trầm cảm cho biết bao tử trở nên đau dữ dội mỗi khi căng thẳng hoặc lo lắng quá mức.

Sâu răng

Một nghiên cứu ở Úc gần đây phát hiện trầm cảm có liên quan đến sự gia tăng các vấn đề về sức khỏe răng miệng như sâu răng và rụng răng. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này theo lí giải của các nhà nghiên cứu, có thể trầm cảm làm giảm khả năng tự chăm sóc bản thân của người bệnh, chẳng hạn ăn uống điều độ, chế ngự các bệnh mạn tính, và vệ sinh cá nhân hằng ngày bao gồm đánh răng và làm sạch kẽ răng.

Đau nửa đầu

Tương tự đau mạn tính, đau đầu và đau nửa đầu cũng liên quan đến trầm cảm. Một số bằng chứng khoa học đã chỉ ra trầm cảm thường được phát hiện ở những bệnh nhân đau nửa đầu. Mối liên hệ này càng mạnh hơn ở những người đau nửa đầu kèm theo sự xuất hiện của những tia sáng lóe lên trước mắt mỗi khi cơn đau bộc phát.

Ngọc Khuê