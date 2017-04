Trầm cảm nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tự tử. Những dấu hiệu dưới đây sẽ bật mí cho bạn biết bạn có mắc chứng bệnh trầm cảm hay không?

Cuồng mua sắm: Việc mua sắm của bạn không thể kiểm soát? Tìm lại chính mình bằng việc mua sắm? Đối với một số người đang chán nản, việc mua sắm như để làm sao lãng bản thân hoặc tăng thêm lòng tự tin. Nhưng liệu pháp mua sắm này chí có tác dụng trong thời gian ngắn, nó không giải quyết được vấn đề trầm cảm tiềm ẩn. Cũng nên lưu ý rằng cuồng mua sắm cũng có thể là một dấu hiệu của sự mất trí, rối loạn lưỡng cực.

Uống thật nhiều: Gần một phần ba số người bị trầm cảm lạm dụng rượu. Nếu bạn cảm thấy bạn cần phải uống để chống lại lo lắng và chán nản thì bạn chính xác đang bị trầm cảm. Mặc dù uống rượu có vẻ như là một giải pháp cho bạn nhưng rượu giống như một loạt "thuốc" làm dịu cơn đau, nếu lạm dụng nó có thể làm cho trầm cảm trở tồi tệ hơn và thường xuyên hơn.

Hay quên: Trầm cảm có thể là một trong những lý do để cảm thấy mơ hồ hoặc lãng quên. Các nghiên cứu cho thấy rằng trầm cảm kéo dài hoặc căng thẳng có thể làm tăng mức cortisol của cơ thể. Điều này có thể co lại hoặc làm suy yếu một phần của bộ não liên quan đến trí nhớ và học tập. Suy giảm trí nhớ do trầm cảm dường như tồi tệ hơn đối với người cao tuổi. Điều trị chứng trầm cảm cũng có thể cải thiện các vấn đề về trí nhớ.

Sử dụng Internet quá nhiều: Ưa thích tương tác trên mạng xã hội ảo? Dành quá nhiều thời gian trên Internet? Nó có thể là dấu hiệu trầm cảm. Các nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ giữa mức trầm cảm cao và việc sử dụng Internet quá mức. Những người lạm dụng Internet thường có xu hướng dành nhiều thời gian vào nội dung khiêu dâm, diễn đàn trực tuyến và các trang web trò chơi.

Ăn quá nhiều và béo phì: Một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Alabama đã phát hiện ra rằng những người trưởng thành trẻ tuổi bị chứng trầm cảm có khuynh hướng tăng cân nhiều hơn, đây là một nguy cơ mắc bệnh tim. Các nghiên cứu khác liên quan đến trầm cảm với việc ăn uống, say rượu, đặc biệt ở những người ở độ tuổi trung niên. Điều trị trầm cảm có thể giúp cải thiện những vấn đề này.

Trộm cắp: Khoảng một phần ba những người trộm cắp bị trầm cảm. Đối với một số người cảm thấy bất lực, việc cướp bóc đem lại cảm giác về quyền lực và tầm quan trọng cho họ. Đối với những người ăn cắp vì họ đang chán nản, những cảm xúc này quan trọng hơn món hàng mà họ đang ăn cắp.

Đau lưng: Các nghiên cứu cho thấy trầm cảm có thể là nguyên nhân gây đau lưng mãn tính. Có một nghiên cứu cho thấy rằng có tới 42% những người bị đau lưng kinh niên bị chứng trầm cảm trước khi cơn đau bắt đầu. Tuy nhiên, trầm cảm thường bị bỏ qua bởi vì mọi người không liên kết nó với những cơn đau nhức. Tương tự như vậy, bị đau lưng mãn tính cũng khiến bạn có nguy cơ bị trầm cảm.

Hành vi tình dục không an toàn: Người trầm cảm thường mất ham muốn tình dục hơn là quan tâm đến tình dục. Nhưng một số người lạm dụng tình dục để đối phó với chứng trầm cảm hoặc căng thẳng. Sự bấp bênh, ngoại tình, ám ảnh tình dục, và hành vi tình dục không an toàn có thể là dấu hiệu trầm cảm. Nó cũng có thể phản ánh các vấn đề với sự kiểm soát bản thân hoặc là một dấu hiệu của sự mất trí trong rối loạn lưỡng cực. Và chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và trong cuộc sống cá nhân của bạn.

Cảm xúc phóng đại: Thường thì những người bị trầm cảm ít biểu hiện cảm xúc. Nhưng có thể ngược lại khác, cảm xúc được biểu lộ quá nhiều. Họ có thể bỗng dưng tức giận hoặc bùng nổ hay thể hiện cảm xúc phóng đại của nỗi buồn, vô vọng, lo lắng, hoặc sợ hãi. Điều quan trọng là sự thay đổi đột ngột trong hành vi, nếu một người thường luôn kiểm soát cảm xúc của họ trở nên quá kích động thì trầm cảm có thể là nguyên nhân.

Nghiện cờ bạc: Cờ bạc có thể làm cho bạn cảm thấy vui lên. Nhưng nếu bạn đánh bạc nhiều hơn giải trí, bạn có thể bị trầm cảm hoặc bạn có thể nghiện cờ bạc. Vấn đề cờ bạc nghiêm trọng hơn cả lạm dụng rượu. Nhiều người nói họ lo lắng và chán nản trước khi bắt đầu đánh bạc. Dù cho cờ bạc có làm cho bạn vui lên thì nó cũng không đem lại lợi ích to lớn để cải thiện chứng trầm cảm.

Hút thuốc: Trầm cảm làm tăng gấp đôi nguy cơ hút thuốc. Theo CDC, hút thuốc lá nhiều hơn một gói một ngày và hút 1 điếu thuốc trong vòng 5 phút sau khi thức dậy là những thói quen phổ biến trong số những người bị trầm cảm. Khi những người hút thuốc trầm cảm họ ít có khả năng bỏ thuốc lá.

Bỏ mặc bản thân: Bỗng dưng bỏ qua việc chăm sóc bản thân có thể là dấu hiệu trầm cảm và lòng tự trọng thấp. Các dấu hiệu có thể nhỏ như không đánh răng hoặc lớn hơn là bỏ qua các bài kiểm tra sức khỏe, không điều trị chứng bệnh mạn tính như bệnh tim hoặc tiểu đường. Hãy tiếp nhận điều trị chứng trầm cảm và bạn có thể sẽ bắt đầu tự chăm sóc bản thân mình một lần nữa.

Hải Yến/VOV.VN