Ngày 21.3, một đại gia tại Ninh Bình làm đám cưới của mình trong khuôn viên cung điện đang xây dang dở. Đám cưới còn có sự xuất hiện của hàng chục xe siêu sang gồm Rolls-Royce, Bentley, Lexus... và các ca sĩ Tuấn Hưng, Ngọc Sơn, Dương Ngọc Thái.

Tại đám cưới này, các ca sĩ được mời hát tại sân khấu đám cưới cực lớn, rạp cưới dựng ngay trước sảnh 1 tòa lâu đài và quy tụ hàng chục xế hộp siêu sang.

Không chỉ quy tụ những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Việt Nam, đám cưới này còn gây chú ý bởi sự xa hoa. Đó là rạp cưới với tông màu trắng sang trọng với diện tích cực rộng được dựng ngay trước sảnh của 1 tòa lâu đài lớn.

Toàn bộ sảnh cưới được đầu tư rất công phu. Chỉ riêng việc dựng bạt, trải thảm trong sảnh cưới đã phải huy động rất nhiều nhân công. Sân khấu biểu diễn khá lớn được trải thảm đỏ và đặt 1 màn hình lớn với khung hoa tươi khổng lồ để trang trí. Những khối hoa tươi đắt tiền được trang trí cho rạp cưới tạo sự sang trọng, lịch lãm. Bức ảnh cưới của cô dâu chú rể với kích thước lớn cũng được viền toàn bộ bằng hoa tươi lộng lẫy.

Trong đám cưới này cũng xuất hiện hàng chục xế hộp loại siêu sang như Roll Royce, MayBach 62S , Lx570 , Rangrover...

Mấy năm gần đây, Ninh Bình nổi lên như một hiện tượng trong giới chơi xe. Hàng loạt những mẫu siêu sang và siêu xe như Maybach, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserrati, đều đã có mặt tại đây.

Và đương nhiên, trong các đám cưới của không ít đại gia tại Ninh Bình xuất hiện hàng loạt mẫu siêu sang này tham gia đoàn rước dâu gây "choáng" dân tình.

Còn nhớ, cách đây vài năm, một đám cưới đình đám cũng diễn ra tại Ninh Bình gây sốt cộng đồng mạng.

Dẫn đầu đám cưới này cũng là màn rước dâu bằng chiếc Maybach 62S màu đen với một phần nội thất ốp đá. Theo sau là chiếc Rolls-Royce Phantom "Year of the Dragon", Maybach 62S 2012, Rolls-Royce Ghost, và vài xe sang khác như Range Rover hay Lexus.

Đoàn xe đi với vận tốc khá chậm, mọi người đều đổ ra 2 bên đường để chứng kiến cảnh tượng này. Toàn bộ xe đều là của gia đình và bạn bè chú rể.

Chiếc Phantom rồng xuất hiện trong đám cưới là một trong 2 chiếc Rolls-Royce phiên bản Year of the Dragon đầu tiên về Việt Nam. Chiếc còn lại đang cư ngụ tại Sài Gòn với biển số ngũ quý 3.Rolls Royce Phantom "Year of the Dragon" là sản phẩm đặc biệt của hãng xe hạng sang đến từ Anh Quốc dành riêng cho thị trường Trung Quốc nhân dịp năm con rồng. Biểu tượng rồng cùng với đường kẻ đúp chạy dọc 2 bên hông xe là những đặc điểm để nhận dạng mẫu xe này.

Trước đó, không phải là một đại gia Ninh Bình mà là một cô gái Ninh Bình cũng gây bão với đám cưới 2 tỷ được tổ chức tại resort 5 sao hàng đầu Việt Nam. Những hình ảnh trong hôn lễ “9 tầng mây hạnh phúc” của cô gái Ninh Bình và chàng trai ngoại quốc được dân mạng đua nhau truyền tay. Chuyện tình hài hước mà lãng mạn nảy nở từ chiếc túi rẻ tiền của cô gái Ninh Bình cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dưới đây là một số hình ảnh thể hiện sự siêu sang ở các đám cưới của các đại gia ở Ninh Bình mà dân mạng đưa lên:

Dàn xe sang trên đại lộ Đinh Tiên Hoàng, TP. Ninh Bình, đi đầu là chiếc Maybach 62s màu đen.

Dàn xe đám cưới này có sự góp mặt của những chiếc xe siêu sang được cho là đắt nhất Việt Nam.

Chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản Rồng, cũng gắn biển “khủng”. Mức giá khởi điểm cho một chiếc Rolls-Royce Phantom phiên bản Rồng tại Trung Quốc (thời điểm nó được đăng lên) là khoảng 1,2 triệu USD.

Xe dâu là một chiếc Maybach 62S với giá khởi điểm tại Mỹ (thời điểm nó được đăng lên) khoảng 460.0000 USD, chưa kể các lựa chọn đi kèm. Với giá này, xe mới về Việt Nam có giá trên 20 tỷ đồng.