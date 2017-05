Là một trong những liên hoan phim danh giá nhất thế giới, liên hoan phim Cannes luôn là “thỏi nam châm” thu hút sự chú ý của giới điện ảnh và truyền thông quốc tế.

Các thành viên Hội đồng giám khảo Liên hoan phim Cannes 2017 tại lễ khai mạc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Dưới đây là những con số thống kê ấn tượng về sự kiện điện ảnh sẽ kéo dài trong 12 ngày này:

*9: Là số các ngôi sao điện ảnh và những đạo diễn gạo cội sẽ xuất hiện trên vị trí Ban giám khảo, có nhiệm vụ lựa chọn tác phẩm đoạt giải Cành cọ Vàng - giải thưởng cao nhất tại liên hoan phim Cannes.

Chủ tịch Ban giám khảo liên hoan phim Cannes 2017 là đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, "cha đẻ" của bộ phim kinh điển "All About My Mother."

Trong số những người "cầm cân nảy mực" còn lại, có tài tử Mỹ Will Smith và mỹ nhân Hoa ngữ Phạm Băng Băng.

*167: Đó là số viên kim cương được đính trên biểu tượng Cành cọ Vàng, nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải thưởng này ra đời. Mỗi viên 0,695 carat, trông như những ngôi sao lấp lánh trên lá và thân cọ. Năm nay, biểu tượng này được phủ 118gr vàng nguyên chất.

*24: Đó là số bậc thang trải thảm đỏ mà các ngôi sao sẽ phải bước lên để tới Palais des Festivals, nơi những bộ phim tranh giải Cành cọ Vàng sẽ được chiếu giới thiệu.

*60: Đó là chiều dài của tấm thảm đỏ, tính theo đơn vị mét. Theo ban tổ chức, việc thay thảm đỏ sẽ được tiến hành định kỳ, cứ một bộ phim tranh giải Cành cọ Vàng được chiếu là một tấm thảm đỏ mới được trải ra. Điều đó có nghĩa: mỗi ngày liên hoan phim Cannes 2017 sử dụng tới 180m thảm đỏ.

*45.000: Đó là số người đăng ký tham gia liên hoan phim Cannes 2017. Trong số này, giới truyền thông quốc tế chiếm khoảng 10%.

*500: Đó là số nhân viên an ninh được triển khai tại Palais des Festivals nói riêng, chưa kể tới các lực lượng được huy động tại các điểm nóng liên quan khác.

*20 triệu: Đó là kinh phí để tổ chức liên hoan phim Cannes năm nay, tính theo euro - tức là khoảng 22 triệu USD. 50% số tiền này trích từ các khoản thuế mà người dân Pháp nộp cho chính phủ, phần còn lại do các nhà tài trợ đóng góp.

*91: Đó là số bộ phim sẽ được chiếu giới thiệu tại liên hoan phim năm nay. Trong số này, có 61 dự tranh các giải thưởng tại liên hoan phim - bao gồm cả 19 phim tranh giải Cành cọ Vàng.

*200.000: Đó là số người sẽ có mặt tại Cannes trong thời gian diễn ra liên hoan phim, tăng gần gấp 3 lần số với dân số thực tế của thành phố này (khoảng 74.000 người).

*468: Đó là số camera an ninh được huy động tại sự kiện này. Những máy quay này sẽ hoạt động 24/24, trong đó tập trung chủ yếu tại Palais des Festivals và dọc bờ biển - khu vực được gọi là La Croisette./.