Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau.

- Để tiết kiệm tiền bạc và thời gian, chúng ta hãy... yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

- Có những lời chia tay không phải vì hết yêu ...! Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.

Có những yêu thương luôn muốn giữ kín, có những nỗi niềm không cần phải thổ lộ sớt chia nhưng từ trong sâu thẳm cõi lòng ai cũng hiểu, có những tháng năm trải qua rồi mới biết mình đã lớn, có những kỉ niệm không thể nào quên…

Buồn làm gì cho đời chán nản

Khóc làm gì cho lệ chứa chan

Chán làm gì cho lý tưởng tiêu tàn

Hãy vững vàng và quên đi tất cả …

Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là yêu thương

Một người kề sát tim một người và trả lời – Không biết!

Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là hối tiếc

Một người nắm lấy tay một người và trả lời – Đừng bước đi ❤

Hãy cứ tin chắc rằng trên quãng đường phía trước của bạn… Sẽ có ai đó, dù vô tình hay cố ý… Sẽ trở thành động lực giúp bạn quên đi quá khứ không vui và làm lại từ đầu ❤

Muốn tìm cho mình những khoảnh khắc bình yên

Muốn tìm cho mình những dịu êm bất chợt

… mà giữa bộn bề tưởng chừng đã bỏ quên…

Sống chậm lại, nghĩ khác đi, và yêu thương nhiều hơn

Để tìm lại tận sâu trong trái tim ta, người ta cần và người cần ta ❤

Thở đi nhẹ một kiếp người, vui đi để có nụ cười thênh thang ❤

Quá khứ đã qua… không trở lại

Kỷ niệm xưa… nhắc lại làm chi

Sống ở đời phải học cách quên đi

Quên tất cả những gì không đáng có

Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười

Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi

Giả vờ vui khi đang buồn tủi

Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi ❤

Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh. Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt. Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu. Đánh rơi rồi có tìm lại được đâu ❤

Chúng ta chọn cách im lặng – kể cả khi thấy được nỗi đau của nhau hay bắt gặp trong nhau niềm hạnh phúc. Nhưng có những khi ta chọn cách im lặng – đơn giản là ta không hiểu nổi chính bản thân mình ❤

Đôi khi người ta cứ ngỡ mình vẫn còn yêu

Nhưng thực ra có lẽ chỉ là nuối tiếc quá khứ một thời bên nhau .

Đường lâu không đi…

Đường đầy cỏ dại!

Người không qua lại…

Người thành người dưng .

– Lắm lúc sống thấy chạnh lòng vì lời nói vô tình của 1 ai đó…

– Lắm lúc sống thấy chua xót vì có biết bao người hạnh phúc xung quanh…

– Lắm lúc sống thấy đắng cay vì nỗi niềm trong lòng không ai hiểu được…

– Lắm lúc thấy buồn mà chăng biết nói với ai…

Nỗi buồn khi mất đi một tình yêu không bằng nỗi buồn khi chợt nhận ra người ta chưa từng xem mình là người yêu thật sự .

Đêm… là khoảng thời gian ta thường hay đối diện với chính bản thân mình. Tự hỏi, ta đã làm những gì… cho những ngày đã qua, cho thời gian hiện tại, và cho những ngày sắp tới… !!? .

Không cần bận tâm những gì bạn đã mất. Chỉ cần trân trọng những thứ bạn đang có… Vì quá khứ không bao giờ quay trở lại. Nhưng đôi khi tương lai có thể cho bạn lại những thứ đã mất .

Có những chuyện bạn không muốn xảy ra nhưng bạn buộc phải chấp nhận.

Có những điều bạn không muốn biết nhưng bạn buộc phải học.

Có những người bạn không muốn quên nhưng bạn buộc phải buông tay.

Bởi ngay cả những điều tệ nhất cũng đều có ý nghĩa riêng của nó .

Vì khoảng cách khiến người ta im lặng… Hay vì im lặng khiến người ta có khoảng cách… !? .

Yêu không có nghĩa là có những điểm chung mà quan trọng dám yêu những điểm khác biệt của nhau .

Không thể đổ lỗi cho ai, vì cảm xúc chưa bao giờ có lỗi, yêu thương một người không phải là một cái tội…

Không ai hoàn toàn thuộc về ai, có những người chỉ có thể giữ lại hình bóng trong tim.

Vì không phải yêu thương nào cũng được đền đáp bằng yêu thương, không phải yêu một người là sẽ được bên một người… .

.Im lặng…

Là một cách để giấu cảm xúc.

Là thể hiện tận cùng của nỗi đau.

Là nơi cất giấu mọi bí mật.

Là khi tức giận không nói lên lời..

Và đôi khi là một hình phạt đối với ai kia…

Hãy im lặng để suy nghĩ về mọi thứ xung quanh mình .

Bạn có thể che đôi mắt của mình… khỏi những thứ mà bạn không muốn nhìn.

Nhưng bạn không để che trái tim của mình… khỏi những thứ mà bạn không muốn nó cảm nhận .

Ký ức là tất cả những gì đẹp nhưng đau !…

Khiến khi nhớ đến ta chỉ biết mỉm cười rồi bật khóc …!.

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi … .

Em yêu anh theo cách riêng của cỏ – kiên nhẫn mọc lên và xanh đến kiệt cùng.

Anh yêu em theo cách riêng của gió – nhẹ nhàng đến rồi lại thoáng đi mau .

Dù cỏ úa trong một ngày nắng cháy, vẫn vươn mình theo gió muốn bay đi …

Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Đó không phải là một sự lựa chọn. Đó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Đó là duyên may.

Nhưng nếu bạn quyết định yêu hay thích một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa. Đó là sự lựa chọn .

Đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua một người yêu bạn, quan tâm đến bạn và nhớ bạn hằng đêm. Bởi vì sẽ đến một ngày, bạn thức giấc để rồi nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mãi thẫn thờ đếm những vì sao .

Một người phụ nữ tầm thường luôn cần nhiều nhan sắc vì một người đàn ông tầm thường dùng mắt nhiều hơn tim .

Có những điều tưởng như là tha thiết… nhưng cuối cùng chẳng biết đã về đâu. Có những tình tưởng rằng rất đậm sâu… nhưng một thoáng xa xôi là xa mãi .

Sẽ có lúc bạn thấy tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không phải là bình yên .

Tha thứ là tự cởi trói cho bản thân .

Người ta nếu yêu nhau thật lòng, cứ đi mãi một vòng rồi cũng sẽ trở về bên nhau .

Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương .

Đừng vì cô đơn mà yêu sai một người và cũng đừng vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn .

Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó. Và giây phút tạm biệt với bạn hiền. Kỉ niệm mãi trong tim ta. Ngày vui ấy ta bên nhau. Ta mong ước một ngày lại gặp nhau ♫

Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc mới là những người đẹp .

Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất dần sau lưng bạn và khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao. Ngày lãng phí nhất trong đời là ngày bạn không cười .

Quá nhiều ghen tuông … làm cho tình yêu chết trong nghi ngờ…

Quá nhiều giận dỗi … làm cho tình yêu chết trong mệt mỏi…

Quá nhiều nước mắt … làm cho tình yêu chết trong đau khổ…

Quá nhiều lãng mạn … làm cho tình yêu chết trong ảo ảnh…

Quá nhiều thực tế … làm cho tình yêu chết trong toan tính…

Quá nhiều đam mê … làm cho tình yêu chết trong mộng mị…

Chỉ một chút, chỉ một chút thôi…

Một chút giận dỗi … để thấy mình được vỗ về…

Một chút ích kỷ … để biết mình thuộc về ai đó…

Một chút nước mắt … để thấy mình không vô cảm…

Một chút hờn ghen … để biết mình đang yêu thật nhiều.. .

Một tin nhắn… đủ để trái tim chợt rộn lên mỗi khi điện thoại rung

Một tin nhắn… đủ để căn phòng lạnh bỗng trở nên ấm áp

Một tin nhắn… đủ để lòng xao xuyến khi có ai quan tâm

Một tin nhắn… đủ để mọi thứ xung quanh như mờ nhạt

Một tin nhắn… đủ để nụ cười cứ tủm tỉm trên môi

Trên đời này không có gì là nhất cả! tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời bạn, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa bạn, hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn lắng lại rồi nỗi đau của bạn cũng sẽ dần biến mất. Bạn đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn .

Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau có ai khoác lên bạn một tấm áo.

Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm: “Có lạnh không?”.

Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn.

Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy .

Hãy cảm ơn ai đó đã bỏ rơi bạn để bạn biết rằng không có gì là mãi mãi

Hãy cảm ơn ai đó đã làm bạn tổn thương để bạn biết cách đứng dậy và mạnh mẽ hơn

Hãy cảm ơn ai đó đã lừa dối bạn để bạn biết rằng không phải yêu thương cho đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng

Và cuối cùng, hãy cảm ơn tất cả họ, cảm ơn vì đã giúp bạn không phải lãng phí yêu thương từ đó về sau .

Mỗi cuộc đời con người là một mảnh ghép, mỗi mối quan hệ là những mãnh ghép tình cờ. Quên đi để mà sống… và hãy sống để mà quên .

Có những tình yêu chỉ thoáng qua trong chốc lát… Có những người yêu rồi chia tay, buồn một vài năm rồi cũng qua… Nhưng có những người cả cuộc đời không thể quên được. Nó sẽ tồn tại mãi mãi trong mỗi người và ngay cả khi già đi, người ta vẫn giữ lại điều đó trong kí ức .

Đã bao giờ bạn thức trắng Đêm chưa?

Để suy nghĩ về một điều rất thật

Rằng cuộc sống không như ta mơ tưởng

Yêu chân thành mà vẫn phải chia tay .

Khi người ta yêu nhau tha thiết và mặn nồng, nhưng không đến được với nhau thì họ sẽ dễ trượt dài với những mối quan hệ chóng vánh để lãng quên sự cô đơn .

Cuộc sống là không chờ đợi …

Người ta có thể yêu một người nồng nàn, nhưng cảm giác ấy cũng không thể trốn tránh thời gian mà bỗng dưng phai nhạt.

Một người có thể là cả thế giới đối với ta lúc này… nhưng cũng có thể biến thành vật cản của ta trong một thời điểm khác.

Chuyện tình cảm cũng giống như lòng người, khi đầy – khi với, rất khó đoán.

Thế nên, đừng trách thế gian sao bội bạc, chỉ tiếc cuộc đời lắm gian nan .

Dù tình yêu có lớn cách mấy cũng sẽ chẳng ngăn được thời gian

Vài năm tháng xa cách cũng đã đủ khiến yêu đương phải phai tàn

Rồi một mai khi hai ta có vô tình đi về chung lối

Chắc có lẽ chỉ dám đến nói với nhau câu xin chào… đã lâu không gặp .

Người đàn ông giỏi là người có thể làm người phụ nữ của mình cười

Người phụ nữ giỏi là người có thể quên người đàn ông làm mình cười .

Khi cuộc sống đưa ra cho bạn hàng trăm lý do để bạn phải khóc thì bạn hãy hiểu rằng còn cả ngàn lý do để khiến bạn nở nụ cười .

Nói lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng.

Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi .

Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi .

Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài .

Không bên cạnh, không có nghĩa là ngừng yêu thương

Không nói chuyện, không có nghĩa là không nhung nhớ

Dù ở xa nhưng vẫn chung nhịp thở. Dù chẳng gần nhưng vẫn ở trong tim .

Cảm giác cô đơn không có ngay từ khi chúng ta sinh ra mà bắt đầu từ khi chúng ta yêu một ai đó .

Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ… sợ không giữ được, thế là rời xa. Người mang tình cảm quá lớn trong lòng đôi khi cũng sợ… sợ bản thân sẽ bị tổn thương sâu sắc, thế là cố giữ… .

Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện .

Khi một giọt nước tràn ly thì có cố gắng mấy cũng không thể cứu vãn được, Khi con người không còn đồng cảm được với nhau thì ngôn ngữ chỉ là rác rưởi .

Khi ai đó không còn bên bạn, bạn vẫn dõi theo, vẫn quan tâm đến người đó, bạn hiểu rằng mình đã thực sự yêu .

Khi ai đó quyết định rời xa bạn, bạn cảm thấy mọi ý nghĩa cũng ra đi, bạn hiểu rằng đó là người quan trọng của cuộc đời bạn .

Khi ai đó bạn muốn quên đi, nhưng càng quên thì bạn càng nhớ, bạn hiểu rằng người đó đã chiếm phần lớn trái tim bạn .

Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự thất bại khi nghĩ về cuộc tình đã qua, nhưng nó lại chính là bài học cho bạn khi tìm đến một tình yêu mới. Trong trò chơi tình yêu, vấn đề không phải ai là kẻ thắng cuộc hay thua cuộc. Điều quan trọng của Tình yêu mà bạn cần biết đó là khi nào bạn nên giữ lại hay thời điểm nào nên để nó ra đi .

Cuộc đời thường nhanh hơn mọi dự kiến và tình yêu thường đi những lối không ngờ .

Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu .

Hạnh phúc là thứ đi vay – Và chia tay là cái giá phải trả !

Người yêu thì quá dễ để có – Còn hạnh phúc thì quá khó để tìm .

Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn đi tiếp. Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Đừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng .

Nếu trong đêm tối đến mức bạn cũng không thể nhận ra được chính mình thì hãy tin rằng đêm rồi sẽ qua và bình minh đang đến gần bạn .

Hãy mơ những gì bạn thích mơ. Hãy đi nơi bạn thích đi, và trở thành người mà bạn muốn trở thành. Bởi vì ta chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì ta mong mỏi trong cuộc đời ấy .

Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi .

Nếu em không phải là người duy nhất của anh, thì cho dù người anh yêu nhất là em, em cũng không cần.

Nếu anh cho em nhưng đồng thời cũng đem cho người khác, thì em thà rằng không có.

Không có được không đáng sợ, điều đáng sợ chính là có được nhưng lại giữ không được.

Nhìn một người đàn bà đẹp thì thích mắt. Sống với một người đàn bà nết na thì vui lòng. Một người là đồ trang sức, còn người kia là cả kho báu .

Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm và dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên .