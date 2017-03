Được giới trẻ yêu mến vì đẹp đôi cũng như có những hành động lãng mạn, không ít cặp hot teen tuyên bố chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối.

MLee - Cường Seven: Mới đây, cặp đôi MLee và Cường Seven tuyên bố chia tay sau 4 năm hẹn hò khiến nhiều người bất ngờ. Trên trang cá nhân, "bông hồng lai" MLee cho biết lý do là do cả hai không tìm được tiếng nói chung. Mặc dù vậy, hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Kim Nhã - Minh Quân: Kim Nhã (thành viên nhóm hài BB&BG) và Minh Quân là một trong những cặp được giới trẻ hâm mộ vì chuyện tình yêu lãng mạn. Tháng 11/2014, đôi trẻ nhận được nhiều lời chúc phúc khi "về chung một nhà". Tuy nhiên vào giữa tháng 3 năm nay, cả hai chia tay sau 4 năm chung sống với lý do có những bất hòa trong cuộc sống. Không ít người hâm mộ đã an ủi, động viên Kim Nhã, cũng như tiếc nuối cho mối tình đẹp.

Hà Lade - Hà Quang Dũng: Sau mối tình lãng mạn với chàng hot boy Hà thành Ứng Duy Kiên, hot girl Hà Lade đã công khai hẹn hò với đại gia Hà Quang Dũng vào tháng 11/2015. Họ nhận được nhiều lời khen ngợi và được dân mạng nhận xét là "trai tài gái sắc". Đến tháng 8/2016, hot girl bất ngờ đăng tải lên mạng việc cả hai đã "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ bất ngờ và tiếc nuối.

Quỳnh Anh Shyn - Will 365: Chuyện tình của hot girl và Will 365 cũng khiến nhiều người chú ý. Ngay từ khi hẹn hò, cả hai đã liên tục "đốn tim" fan bởi những hành động ngọt ngào, tình cảm dành cho nhau. Bất ngờ vào cuối năm 2016, thông tin Quỳnh Anh và Will chia tay được nhiều người chia sẻ. Dù không lên tiếng khẳng định chia tay, đôi trẻ không xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện, cũng như chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn lên trang cá nhân như trước.

Lâm Á Hân - Minh Tú: Mối tình kéo dài 6 năm của cặp Lâm Á Hân và Minh Tú (nhóm hài BB&BG) nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Không chỉ đẹp đôi, những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai cũng khiến nhiều người trầm trồ. Quen nhau từ năm 2009, đến tháng 3/2015, cả hai xác nhận chia tay. Hiện Lâm Á Hân đã là mẹ của một nhóc tỳ kháu khỉnh bên rapper Phạm Hồng Hải.

Mie Nguyễn - JVevermind: Năm 2013, cặp JVevermind và Mie Nguyễn công khai hẹn hò trước sự bất ngờ của nhiều người. Sau thời gian bên nhau hạnh phúc, cả hai nhận được nhiều sự ủng hộ và trở thành một trong những đôi hot nhất thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên đến 8/2015, JV xóa tất cả hình ảnh ngọt ngào của hai người trên trang cá nhân. Hot girl Mie cũng liên tục có những dòng trạng thái buồn bã khiến dân mạng cho rằng cả hai đã chia tay. Mặc dù cả hai giữ im lặng, JV đã tung ra vlog thứ 60 tên Các giai đoạn của một cuộc chia tay gián tiếp khẳng định việc này.

Kim Cương