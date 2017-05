Những nụ hôn khiến cho trái tim người xem phải tan chảy vì sự lãng mạn và hoàn hảo.

Giải nụ hôn đẹp nhất dù không mang lại danh vọng cho người nhận nó nhưng diễn viên nào cũng muốn có nó như một niềm tự hào về khả năng diễn xuất. Dưới đây là những nụ hôn khiến cho trái tim người xem phải tan chảy vì sự lãng mạn và đẹp hoàn hảo.

Moonlight (2017)

Giải Nụ hôn đẹp nhất tại MTV Movies awards năm nay thuộc về nụ hôn đồng tính của phim Moonlight. Điều này không nằm ngoài dự đoán của mọi người khi 2 diễn viên nam đóng cảnh này rất tự nhiên và tình cảm.

Mr. & Mrs. Smiths (2006)

Dù nụ hôn này chỉ được đề cử chứ không nhận được giải nhưng sự nồng nàn và mạnh mẽ của nó xứng đáng khiến người xem phải nhớ mãi.

Spider-man (2003)

Cảnh phim siêu kinh điển của anh chàng Người nhện và cô gái yêu dấu của mình khiến người xem vỡ òa bởi trước đó, người hùng này quá "nhát gái".

The Fault in Our Stars (2015)

Bộ phim lấy đi nước mắt của người xem này cũng khiến chúng ta phải xúc động vì nụ hôn lãng mạn, chân thành, thuần khiết giữa 2 nhân vật cận kề cái chết.

The Notebook (2005)

Bộ phim nói về tình yêu sôi nổi của tuổi trẻ và nụ hôn trong phim này cũng hề khiến khán giả thất vọng. Nó truyền tải được hoàn hảo sức sống mãnh liệt của 2 nhân vật trong phim.

Khi được yêu cầu diễn lại cảnh này lúc nhận giải trên sân khấu, Ryan và Rachel McAdams cũng không hề ngần ngại "thực hiện" hết mình.

Pitch Perfect 2 (2016)

Không chỉ có cặp đôi The Notebook nhiệt tình trong diễn lại cảnh trên sân khấu mà cặp đôi dễ thương nhất phim Pitch Perfect 2 này cũng không ngần ngại diễn lại cảnh hôn nồng nhiệt trước hàng trăm khán giả trực tiếp và hàng triệu người xem truyền hình.

Twilight (2010)

Nụ hôn mềm của anh chàng người sói lạnh lùng này khiến fan nữ phải điên đảo thốt lên "Sao anh ấy có thể dịu dàng đến vậy?"

Và khi được yêu cầu thực hiện lại nụ hôn này trên sân khấu, Robert Pattinson bị Kristen từ chối hôn. Anh đã chọn cách chạy xuống hôn bạn diễn nam của mình Taylor Lautner. Nụ hôn thu hút gần 200 triệu lượt xem trên Youtube.

Theo Nguyễn Huệ (Theo Cosmopolitan) (Dân Việt)