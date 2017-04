Trải qua 16 năm, tám tập phim “Fast & Furious” đã khiến người hâm mộ nức lòng bằng hàng loạt trường đoạn đua xe mãn nhãn không thể nào quên.

Trận thư hùng giữa Dominic và Brian ở The Fast and the Furious (2001)

Đây là cảnh đua xe đầu tiên trong tập phim đầu tiên của thương hiệu hành động tốc độ, đặt nền móng cho toàn bộ thương hiệu. Brian O’Conner (Paul Walker) khi ấy là cảnh sát chìm, thâm nhập thế giới đua xe ngầm để điều tra vụ án và có cuộc đua với Dominic Toretto (Vin Diesel). Tiếc là xe của Brian gặp trục trặc và anh bị đánh bại bởi người sau này trở thành bạn thân, anh rể của mình.

Chiếc Camaro đáp lên du thuyền ở 2 Fast 2 Furious (2003)

Phần hai của Fast & Furious thiếu vắng Dominic Toretto, mà theo chân Brian O’Conner cùng Roman (Tyrese Gibson) trong một vụ án buôn lậu. Ở đoạn kết cao trào, bộ đôi quyết định đáp chiếc xe Camaro lên du thuyền của bọn tội phạm, qua đó giúp mật vụ Monica (Eva Mendes) xinh đẹp có thể khống chế kẻ ác.

Cảnh đua trong nhà để xe ở The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Đưa khán giả và loạt phim tới xứ sở hoa anh đào, nhà biên kịch Chris Morgan giới thiệu kỹ thuật “drift” qua trường đoạn ấn tượng ngay đầu phim. Do lúc này còn là một tay mơ, Sean Boswell (Lucas Black) thất bại thê thảm trước Takashi (Brian Tee) - kẻ được mệnh danh là vua của những cú drift. Chỉ sau khi được Han (Sung Kang) chỉ dạy, Sean mới trở thành đối thủ xứng tầm của “drift king”.

Cuộc chạy trốn qua đường hầm Mexico ở Fast & Furious (2009)

Phần bốn của loạt phim giống như tác phẩm tái khởi động (reboot) thương hiệu, đưa toàn bộ nhóm nhân vật quen thuộc Dom, Brian, Letty (Michelle Rodriguez) và Mia (Jordana Brewster) trở lại. Gần cuối phim, nhóm người hùng phải chạy đua với thời gian để vượt qua đường hầm vùng biên giới Mỹ - Mexico. Còn bị cả trực thăng truy đuổi, họ chỉ kịp hoàn thành nhiệm vụ trong gang tấc.

Lôi chiếc két sắt khổng lồ đi khắp đường phố ở Fast Five (2011)

Cá nhân minh tinh Charlize Theron cho rằng Fast Five chính là tập phim hay nhất của cả loạt Fast & Furious. Chuyện phim đưa gia đình Toretto tới Rio de Janeiro, Brazil và họ cần thực hiện một phi vụ cướp táo bạo để lôi kẻ ác ra ánh sáng. Với sự giúp sức của đồng đội, Dom và Brian liều lĩnh kéo thẳng chiếc két sắt từ sở cảnh sát, rồi lôi nó đi khắp đường phố Rio, và tạo ra cuộc truy đuổi nghẹt thở.

Đánh bại chiếc xe tăng ở Fast & Furious 6 (2013)

Trên con đường cao tốc của Tây Ban Nha, gia đình Dom bị truy đuổi bởi chiếc tăng hùng dũng, sẵn sàng cán nát mọi chướng ngại vật trên đường đi của tên tội phạm Owen Shaw (Luke Evans).

Sau rất nhiều cố gắng, Dom và Brian mới có thể đánh bại nó. Kỳ diệu hơn, nhân vật của Vin Diesel còn kịp cứu lấy người tình đang bị mất trí nhớ Letty với một tình huống không tưởng trong gang tấc.

Phi xe qua các tòa tháp Abu Dhabi ở Fast & Furious 7 (2015)

Chuyến hành trình tìm kiếm thiết bị Thần Nhãn đưa nhóm nhân vật tới Abu Dhabi. Nhưng họ còn bị truy đuổi bởi tên Deckard Shaw (Jason Statham), tức anh trai của Owen.

Dom và Brian liều lĩnh leo lên siêu xe Lykan Hypersport màu đỏ, phi qua các tòa tháp cao hàng trăm tầng để tránh khỏi hỏa lực của Deckard. Đây là trường đoạn mãn nhãn, mang đúng chất điên rồ của Fast & Furious lúc này.

Chạy trốn khỏi tàu ngầm ở Fast & Furious 8 (2017)

Trong tập phim mới nhất, cảm thấy giận dữ khi mọi kế hoạch đứng trước nguy cơ đổ bể, Cipher (Charlize Theron) quyết định cho chiếc tàu ngầm truy đuổi băng nhóm Dominic Toretto, tạo ra cuộc rượt bắt đầy hấp dẫn trên băng.

Nhiều khán giả so sánh trường đoạn kéo dài giống như “Mad Max phiên bản băng tuyết” bởi những pha hành động ấn tượng của nhóm nhân vật. Tại Việt Nam, Fast & Furious 8 cũng vừa xác lập kỷ lục mới khi là bộ phim cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng nhanh nhất sau khi ra rạp từ 14/4.

Việt Phương