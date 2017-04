Tập thể dục, ngồi thiền, đọc sách hay cầu nguyện là những hoạt động thường được người thành công lựa chọn để khởi động một ngày.

1. Barack Obama

Ông vừa hoàn thành 2 nhiệm kỳ của một trong những công việc khó nhất hành tinh. Sau khi tỉnh dậy, cựu Tổng thống Mỹ không muốn mất nhiều thời gian cho những việc như chuẩn bị quần áo hay ăn uống. Ông có thói quen tập thể dục khoảng 45 phút vào buổi sáng. Theo Business Insider, ông Obama thường chỉ ngủ 5 tiếng mỗi đêm.

2. Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Theo Brian Hoey - tác giả cuốn sách "At home with the Queen", Nữ hoàng bắt đầu ngày mới lúc 7 rưỡi sáng với một tách trà kiểu Anh, ăn cùng bánh Marie. Sau đó, bà thường đọc báo và nghe tin tức trên đài.

3. Warren Buffett

Nhà thông thái vùng Omaha thường có thói quen đọc sách mỗi khi thức dậy. Tỷ phú đầu tư người Mỹ dành khoảng 80% thời gian mỗi ngày cho việc đọc sách, báo, các tài liệu... Một ngày, ông có thể đọc được 500 trang.

4. Mark Cuban

Trong một cuộc phỏng vấn của Entrepreneur, tỷ phú người Mỹ tiết lộ, ông thường ngồi thiền vào mỗi buổi sáng. Doanh nhân thành đạt này hiện sở hữu đội bóng rổ Dallas Mavericks tại giải NBA, Mỹ.

5. Tony Robbins

Ông là tác giả, diễn giả hàng đầu thế giới với sở trường là truyền cảm hứng và phát triển tiềm năng con người. Tony thường dành 10 phút mỗi sáng để cầu nguyện cho gia đình, bạn bè và tưởng tượng về những việc ông muốn hoàn thành trong ngày hôm đó.

6. Oprah Winfrey

Người dẫn chương trình nổi tiếng này thường ngồi thiền từ trước lúc mặt trời mọc. Nhiều năm qua, bà đã cùng một diễn giả nổi tiếng khác là Deepak Chopra tổ chức các thử thách ngồi thiền dài 21 ngày, giúp hàng trăm nghìn người cải thiện sức khỏe cá nhân.

7. Kevin O’Leary

Chủ tịch quỹ đầu tư tài chính O'Leary Funds thường thức dậy lúc 5h45 mỗi sáng. Sau đó, ông xem các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu. Trong lúc tập thể dục, Kevin theo dõi bản tin tài chính trên truyền hình.

8. John Paul DeJoria

Doanh nhân tỷ phú này là nhà sáng lập thương hiệu các sản phẩm tóc Paul Mitchell và rượu Patron Tequila. John thích bắt đầu ngày mới một cách thong thả. Ông dành 5 phút để nghĩ về các kế hoạch và lịch làm việc trong ngày. Sau đó, tỷ phú này thường uống một tách cà phê.

Anh Tú