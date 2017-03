Sau khi tham gia diễn xuất trong MV của Soobin Hoàng Sơn, các cô gái xinh đẹp này nhanh chóng được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Nguyễn Vân Thủy - Anh đã quen với cô đơn: Nguyễn Vân Thủy (22 tuổi, Tiền Giang) đã vượt hoa hơn 20 ứng viên để có cơ hội diễn xuất với Soobin Hoàng Sơn. Sở hữu gương mặt góc cạnh, vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa cá tính của 9X nhận được nhiều bạn trẻ khen ngợi.

Bên cạnh việc tham gia MV, Vân Thủy còn đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh. Cô vừa tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và đang trau dồi khả năng diễn xuất để trở thành nghệ sĩ đa năng.

Phan Thanh Hà - Đi để trở về: Phan Thanh Hà (25 tuổi, Hà Nội) là bạn học cùng trường cấp 2 với Soobin Hoàng Sơn. Với vẻ đẹp dịu dàng của con gái Á Đông, 9X được nhiều người yêu mến sau khi xuất hiện trong MV.

Bên cạnh công việc phóng viên, 9X từng góp mặt trong MV của một số ca sĩ khác và tham gia làm người mẫu ảnh.

Phan Quỳnh Như - La La La: Sở hữu ngoại hình cá tính với mái tóc bạch kim và làn da nâu khỏe khoắn, Phan Quỳnh Như (25 tuổi, TP. HCM) nhanh chóng gây chú ý khi đóng cặp cùng nam ca sĩ Hà thành. Cô là gương mặt không quá xa lạ trong cộng đồng người mẫu ảnh và từng tham gia MV của một số ca sĩ.

Mới đây, Quỳnh Như đăng ký tham gia The Face Vietnam 2017. Với lượng bình chọn cao, cô lọt vào top 10 The Face Online và được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại chương trình.

Eli Gia Nguyễn Ánh Ngọc - Phía sau một cô gái:Eli Gia tên thật là Nguyễn Ánh Ngọc, 20 tuổi, sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp ma mị, bí ẩn và phong cách thời trang cá tính, cô để lại nhiều ấn tượng sau khi tham gia MV này. Bên cạnh việc học tập, 9X còn là người mẫu ảnh, đam mê kinh doanh.

Nguyễn Kiều My - Vui đi em: Sau khi tạo được ấn tượng tại The Remix 2016, Soobin Hoàng Sơn tung ra MV Vui đi em do chính anh sáng tác. Nữ chính xuất hiện trong video này là hot girl Kiều My - diễn viên phim Hôn nhân trong ngõ hẹp.

Có ngoại hình xinh xắn, Kiều My gây chú ý từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và được mời làm người mẫu ảnh, góp mặt trong video ca nhạc. Hiện hot girl 21 tuổi là sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội.

Kim Cương