Hãy cùng người mẹ thân yêu của mình xem những bộ phim hay về tình mẫu tử cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nhé các bạn!

Những bộ phim hay về tình mẫu tử cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

“Juno”, “The Blind Side”, hay “Mamma Mia!” là những lựa chọn tuyệt vời để bạn theo dõi cùng mẹ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đấy:

Steel Magnolias (1989): Những “đóa hoa mộc lan thép” bắt rễ từ góc yếu đuối nhất trong tâm hồn người phụ nữ, từ nỗi lo sợ thường nhật về quá khứ nguy hiểm của người chồng, cho tới chuyện tình mẹ con có thể bị chia cắt bởi bệnh tật. Steel Magnolias không chỉ dừng lại ở việc khắc họa hình ảnh những người phụ nữ kiên cường, biết làm chủ cuộc sống, mà còn tôn vinh tình mẫu tử cũng như hình ảnh của phái đẹp.

Terminator 2: Judgment Day (1991): Là một tựa phim hành động, nhưng tình mẫu tử mà nhân vật nữ chính Sarah Connor (Linda Halminton) dành cho cậu con trai John Connor là một điểm sáng của bộ phim. Xuất hiện với vai trò là một cô gái trẻ yếu đuối bị trí tuệ nhân tạo Skynet săn đuổi ở phần I, sang đến Terminator 2, khán giả được chứng kiến nhân vật cứng cáp và trưởng thành hơn khi cô sẵn sàng cầm súng bảo vệ con mình trước gã người máy chất lỏng T-1000.

Stepmom (1995): Tình mẫu tử như một sợi dây tình cảm xuyên suốt bộ phim Stepmom, kết nối hai người đàn bà xa lạ mà tưởng như số phận sẽ khiến họ đối đầu nhau trong suốt quãng đời còn lại. Đó là hai bà mẹ với hai cách sống, hai tính cách khác nhau, nhưng cùng chung một tình yêu thương vô bờ bến dành cho những đứa trẻ. Điểm chung ấy khiến Jackie và Isabel dần dần có cái nhìn thiện cảm hơn về đối phương, tạo ra một câu chuyện cảm động và giàu tính nhân văn.

Anywhere But Here (1999): Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mona Simpson, phim là chuyến đi đầy hoài bão từ thị trấn nhỏ lên khu Beverly Hills phồn hoa của Adele August (Susan Sarandon) và cô con gái lớn Ann August (Natalie Portman). Nhiều bà mẹ sẽ bắt gặp hình bóng bản thân trong Adele, một người vật lộn với cuộc sống mưu sinh, cùng nỗi lo toan thường trực về sự trưởng thành nằm ngoài tầm kiểm soát của cô con gái đang ở tuổi dậy thì.

Juno (2007): Khác với các tác phẩm cùng đề tài “teen mom” hoặc mang thai ngoài ý muốn, nữ diễn viên đồng tính Ellen Page trong vai Juno đem tới một hình ảnh bà mẹ có một không hai trong lịch sử điện ảnh: trẻ trung, thông minh, hài hước và tràn ngập sự sống. Dù phải đứng trước không ít lựa chọn khó khăn, Juno vẫn vượt qua tất cả và trở nên trưởng thành hơn sau quá trình mang nặng đẻ đau kéo dài 9 tháng 10 ngày. Phim thắng giải Kịch bản gốc xuất sắc và nhận đề cử Phim truyện xuất sắc tại Oscar năm 2008.

Mamma Mia! (2008): Trong bộ phim lấy nền là các ca khúc kinh điển của ABBA, cô gái Sophie (Amanda Seyfried) mới lớn luôn tò mò về người cha mà mẹ Donna (Meryl Streep) chưa bao giờ nhắc tới. Khi Sophie chuẩn bị kết hôn, đây chính là cơ hội để cô gái có thể tìm ra lời giải đáp cho thắc mắc suốt bấy lâu nay. Tình mẫu tử giữa Sophie và Donna đặc biệt được thể hiện qua trường đoạn ca khúc Slipping Through My Fingers, khi cả hai có cơ hội giãi bày tâm sự trước khi sự kiện trọng đại diễn ra.

The Blind Side (2009): Mang đề tài thể thao, nhưng thông điệp của The Blind Side mang đậm tình thương, mà nổi bật hơn cả là tình mẫu tử mà Leigh Anne Tuohy dành cho cậu con trai nuôi Michael Oher. Tình yêu thương của nhà Tuohy giúp lấp đầy những khoảng trống trong trái tim bất hạnh của Oher, đồng thời khơi gợi khả năng thể thao tiềm tàng bên trong cậu. Vai người mẹ Leigh Anne Tuohy đem về cho Sandra Bullock tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2010.

The Kids Are Alright (2010): Khi những đứa trẻ của một cặp đồng tính nữ tìm thấy “người cha” đã hiến tinh trùng thì cũng là lúc gia đình này rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Quy tụ dàn diễn viên tài năng gồm Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska và Josh Hutcherson, The Kids Are Alright là một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng khá sâu sắc về đề tài tình mẫu tử nói riêng, cũng như tình cảm gia đình nói chung. Phim nhận 4 đề cử Oscar và thắng giải Phim hài hoặc ca vũ nhạc xuất sắc tại Quả cầu vàng năm 2011.