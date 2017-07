Người yêu của Khắc Việt, Trịnh Thăng Bình, Phan Mạnh Quỳnh... là những cô nàng xinh đẹp và nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ.

Người yêu của ca sĩ Khắc Việt là Thảo Bebe (tên thật Nguyễn Thanh Thảo, 25 tuổi). 9X từng là sinh viên Cao đẳng Múa Việt Nam. Sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng gương mặt xinh đẹp, cô hiện là một trong những DJ đình đám tại Hà thành với 90.000 người yêu mến trên mạng xã hội. Mới đây, nam ca sĩ tiết lộ 2 người sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và chúc phúc cho đôi trẻ.

Huỳnh Khánh Vy , 22 tuổi, Khánh Hòa là bạn gái xinh đẹp của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Với ngoại hình nổi bật, Khánh Vy từng được biết đến với biệt danh "hot girl Nha Trang". Mặc dù học sư phạm mầm non, 9X lại theo đuổi ước mơ kinh doanh. Bên cạnh đó, cô còn làm người mẫu ảnh, diễn xuất trong MV của Đức Phúc, Only C, Phượng Vũ... Sau khi công khai hẹn hò, cả hai được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình.

Cách đây không lâu, người hâm mộ rộ lên tin Lina Hoàng, cô gái Việt xinh đẹp đang sống tại Thụy Điển, là người yêu bí mật của Trịnh Thăng Bình. Cô từng diễn xuất trong MV Đâu ai đợi mình của nam ca sĩ trước đây. Mặc dù cả hai chưa lên tiếng chính thức, không ít người hâm mộ tỏ ra khá chắc chắn khi đưa ra bằng chứng hai người từng đi du lịch với nhau.

Sau sức hút của bộ phim Sống chung với mẹ chồng, nhiều người đã tò mò về đời tư của diễn viên Anh Dũng và biết rằng anh đang hẹn hò. Người yêu của Anh Dũng là Nguyễn Bạch Dương, 23 tuổi, sống tại Hà Nội. Cô gái sở hữu ngoại hình nổi bật với gương mặt ưa nhìn và thân hình gợi cảm. Hiện, Bạch Dương kinh doanh thời trang. Tuy nhiên mới đây, nhiều người nghi ngờ rằng họ đã "đường ai nấy đi". Hiện, cả hai người vẫn chưa chính thức lên tiếng về chuyện này.

Người yêu của ca sĩ Hoài Lâm là Lư Hoàng Bảo Ngọc , 21 tuổi, sống tại TP.HCM. Cả hai đã có thời gian hẹn hò bí mật 5 năm. Bảo Ngọc là cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc. Thiếu nữ sở hữu vẻ đẹp dịu dàng và ngọt ngào. Bên cạnh đam mê diễn xuất, cô còn kinh doanh thời trang.

Trâm Anh là bạn gái của Justatee. Kể từ khi công khai hẹn hò, cả hai được nhiều người ủng hộ. Hot girl 9X đã tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hiện kinh doanh thời trang. Cặp này đã có 4 năm bên nhau với đầy ắp khoảnh khắc ngọt ngào xen lẫn hài hước.

Huyme và Trúc Anh là một trong những cặp được giới trẻ quan tâm. Công khai hẹn hò từ năm 2016, cả hai luôn khiến mọi người trầm trồ bởi khoảnh khắc lãng mạn. Trúc Anh hiện sống ở TP.HCM và được yêu mến bởi vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn.

Sun HT, tên thật là Đoàn Nhật Minh, 24 tuổi, là hot girl Hà Thành, bạn thân của Chi Pu. Cô công khai hẹn hò với Phở Đặc Biệt vào năm 2016. Sun HT sở hữu vẻ ngoài ấn tượng và phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Hiện cô được biết đến với vai trò người mẫu lookbook cho nhiều shop thời trang.

Kim Cương