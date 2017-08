Chiều 1.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý làm trái…” đối với ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Tuy nhiên, vụ án này còn những ai liên quan và ông Trầm Bê liên quan như thế nào đến “đại án” Phạm Công Danh - Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB)?

Phạm Công Danh và Trầm Bê. Ảnh: PV

25 người liên quan đến ông Trầm Bê bị khởi tố

Theo nguồn tin của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT - C46 đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý làm trái ....” xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây Dựng VN – VNCB.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 31.7.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái...”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh của Cơ quan CSĐT, trong đó có: Bị can Trầm Bê (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank) và bị can Phan Huy Khang (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank).

Trong số 25 bị can, có 16 bị can bị bắt tạm giam. Trong đó có Trầm Bê, Phan Huy Khang, Nguyễn Việt Hà (Tổng giám đốc Cty quản lý quỹ Lộc Việt), Đỗ Phương Nam (Phó giám đốc Cty Cổ phần Đại Phát)… Ngoài ra, có 4 bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác, 5 bị can được tại ngoại. Theo điều tra ban đầu, hành vi của ông Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm đã gây thiệt hại 6.600 tỉ đồng.

Trong chiều 1.8, Cơ quan CSĐT đang tiến hành khám xét nhà của ông Trầm Bê tại quận 6 và quận Bình Tân, TPHCM. Đồng thời, lực lượng Bộ Công an cũng tiến hành khám xét nhà ông Phan Huy Khang tại huyện Nhà Bè, TPHCM. Cơ quan CSĐT tiến hành lập biên bản, thu giữ một số tài liệu liên quan trong vụ án.

Dùng hồ sơ khống vay 1.800 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra mới nhất vào tháng 7.2017 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Phạm Công Danh (Chủ tịch VNCB) đã họp HĐQT VNCB để bàn chủ trương dùng số tiền dư tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng của VNCB tại các tổ chức tín dụng làm tài sản bảo đảm cho các khách hàng vay vốn mà VNCB có tiền gửi làm tài sản đảm bảo.

Cuộc họp này diễn ra ngày 23.3.2013, gồm Phạm Công Danh, Mai Hữu Khương, Vũ Bạch yến, Trần Hiệp (các thành viên lãnh đạo VNCB) và em trai ông Danh là Phạm Công Trung. Kết thúc cuộc họp, ông Danh ký ban hành Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐQT đồng ý chủ trương này.

Ngày 19.4.2013, Phạm Công Danh cùng Phan Thành Mai, Nguyễn Quốc Viễn đến Trụ sở Sacombank (166-268, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TPHCM) liên hệ vay tiền. Tại đây ông Danh vào gặp trực tiếp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê dẫn ông Danh sang phòng ông Phan Huy Khang và chỉ đạo ông Khang cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng với tài sản đảm bảo là tiền gửi tại VNCB.

Sau khi được ông Trầm Bê và ông Khang đồng ý chủ trương, ông Danh gọi Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và Nguyễn Quốc Viễn vào phòng ông Khang để giới thiệu với ông Khang. Ông Khang đã giao cho ông Phan Đình Tuệ (thành viên Hội đồng tín dụng Sacombank, phó Tổng giám đốc) tổ chức triển khai cho ông Danh vay tiền theo chỉ đạo của ông Trầm Bê.

Để vay 1.800 tỷ đồng tại Sacombank, Phạm Công Danh giao Mai Hữu Khương và Nguyễn Quốc Viễn gặp ông Phan Đình Tuệ và đem theo 6 bộ hồ sơ của 6 Cty (bản photocopy), đều là hồ sơ khống, sang Sacombank vay tiền. Trong đó, Cty Nhất Nhất do Nguyễn An Vinh làm giám đốc, vay 250 tỷ đồng; Cty Quốc Thắng do Nguyễn Ngọc Thái làm giám đốc, vay 350 tỷ đồng; Cty Bảo Gia do Lê Đài làm giám đốc, vay 340 tỷ đồng; Cty Đại Long do Nguyễn Hồng Dũng làm giám đốc vay 310 tỷ đồng; Cty Hương Việt do Nguyễn Thị Kim Vân làm giám đốc vay 300 tỷ đồng và Cty Thành Thành Công do Lê Văn Lương làm giám đốc vay 250 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang, ông Phan Đình Tuệ đã gọi ông Bùi Văn Thành (giám đốc Sacombank – chi nhánh Hưng Đạo) và bà Trần Thị Hải Triều (giám đốc Sacombank – chi nhánh quận 8, TPHCM) để triển khai cho vay theo danh sách 6 Cty mà Mai Hữu Khương đem đến. Ông Tuệ phân cho chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận 2 hồ sơ cho 2 Cty Nhất Nhất Vinh và Quốc Thắng vay 600 tỷ đồng. Chi nhánh quận 8 cho 4 Cty còn lại vay 1.200 tỷ đồng.

Ngày 25.4.2013, ông Trầm Bê ký phê duyệt cho vay. Chiều 26.4.2013, Mai Hữu Khương triệu tập giám đốc 6 Cty đến để ký các hợp đồng do Sacombnak soạn sẵn mang đến. Cũng trong ngày này, toàn bộ khoản vay 1.800 tỷ đồng của 6 Cty tại Sacombank đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Phạm Công Danh.

Khoản vay 1.800 tỷ đồng nêu trên, Cơ quan CSĐT nhận định: Sacombank của ông Trầm Bê có sai phạm là cho vay khi chưa thẩm định nguồn vốn tự có và nguồn trả nợ vốn vay để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay và khả năng hoàn trả nợ vay. Điều này ông Trầm Bê và Sacombank đã vi phạm các quy định.

Tại Hợp đồng bảo lãnh, ông Phan Thành Mai ký mà không có chữ ký của “Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh và Người thẩm định khoản vay bảo lãnh” là không đúng quy định về thẩm quyền ký cam kết bảo lãnh.

Mặt khác, Sacombank lập các báo cáo kiểm tra, giám sát vốn vay với nội dung khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường khi chưa có đủ căn cứ là thực hiện chưa đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 21 Quyết định 1627 và Khoản 3 Điều 94 Luật các tổ chức tín dụng.

P.B