Sau khi quay lén clip nữ sinh lớp 9 đang tắm tại nhà, các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook gửi clip đến người bị hại để tống tiền.

Ngày 19-4, ông Lê Quang Tài, Phó Trưởng Công an xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, TT-Huế) cho biết công an xã này đang phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy làm rõ vụ một nữ sinh lớp 9 bị quay clip khi đang tắm để tống tiền.

Vào cuối tháng 3, gia đình em NMTN (15 tuổi, đang học tại Trường THCS Thủy Phù) trình báo đến cơ quan chức năng việc nữ sinh này bị nhóm thiếu niên quay lén clip khi đang tắm để cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm và triệu tập Huỳnh Chánh, Nguyễn Đại Linh và Nguyễn Văn Quốc (cùng 15 tuổi, trú thôn 7, xã Thủy Phù) để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, họ khai Linh là người trực tiếp quay video cảnh nữ sinh N. tắm tại nhà vào ban đêm. Sau đó Linh đưa video cho Chánh và Quốc xem. Sau khi xem clip, cả ba nảy sinh ý định tống tiền nữ sinh N.

Theo đó, nhóm này đã dùng mạng xã hội Facebook gửi video clip cho nạn nhân, chị gái và một người bạn thân của nạn nhân buộc nạn nhân cùng người thân phải nhiều lần nộp tiền vào tài khoản điện thoại của các đối tượng; đồng thời nhận từ nạn nhân 3 triệu đồng tiền mặt.