Do chú rể không có chìa khóa và không lấy xe được, nên giữa nhân viên giữ xe và nhóm người nhà chú rể xảy ra mâu thuẫn, ít phút sau một nhóm người mang hung khí tới tấn công nhóm người nhà chú rể.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 14/5 tại nhà hàng Phố Đôi trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM.

Theo đó, trưa cùng ngày, anh Đặng Phương Nam (27 tuổi, quê Nghệ An) có tổ chức đám cưới và gửi xe máy tại nhà hàng Phố Đôi. Sau đó, anh Nam đưa chìa khóa và thẻ giữ xe cho cô dâu nhưng cô dâu lại để vào trong túi xách của mẹ mình.

Một đối tượng cầm gậy đòi thách thức nhóm người nhà chú rể.

Tới khoảng 15h chiều, xong tiệc đám cưới thì mẹ cô dâu đi về Long An và mang theo chìa khóa xe của anh Nam.

Khi ra lấy xe, anh Nam không có chìa khóa và thẻ xe nên nói với nhân viên giữ xe của nhà hàng là chờ người thân mang chìa khóa lên. Tuy nhiên một nam nhân viên không đồng ý và có nói là nếu giờ không lấy xe thì tí nữa không cho lấy.

Công an địa phương có mặt giải quyết vụ việc.

Do đó hai bên xảy ra cãi nhau. Ít phút sau, bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên khoảng 4 người tay cầm gậy và roi điện tới xông vào hành hung nhóm người nhà của anh Nam. Thấy vậy, anh Đặng Thái Hòa (30 tuổi, quê Nghệ An) tới can ngăn thì bị một đối tượng đánh trúng đầu gây thương tích khiến anh này phải nhập viện.

Sau khi đưa nạn nhân tới bệnh viện, người nhà anh Nam quay lại nhà hàng yêu cầu đại diện nhà hàng ra giải quyết vụ việc nhưng không được.

Nhận tin báo, công an phường Linh Trung đã có mặt giải quyết vụ việc.

