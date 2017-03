Nhóm thanh niên chạy xe như xiếc, đánh võng, lái xe bằng... chân làm người dân bất bình.

Ngày 18-3, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có văn bản yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An kiểm tra làm rõ hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông bằng xe máy.

Nhiều thanh niên Nghệ An không đội mũ bảo hiểm lạng lách được người dân ghi lại.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 16-3 trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện video clip một đoàn xe máy hơn chục chiếc do nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ điều khiển không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, dàn hàng hai, hàng ba, thậm chí có đối tượng còn điều khiển xe máy bằng hai chân. Các hành vi này gây cản trở giao thông trên quốc lộ đoạn qua huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, khiến dư luận bức xúc.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông vô cùng nguy hiểm không chỉ gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông mà còn thể hiện thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, ý thức kém khi tham gia giao thông của các đối tượng vi phạm.

Vì vậy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan thành viên kiểm tra, xác minh các đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy pháp luật.

Một thanh niên dùng hai chân để điều khiển xe.

Cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, quy tắc tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là thanh, thiếu niên.