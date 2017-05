Nhóm đối tượng kéo vào trụ sở công an phường gây rối, bất chấp sự khuyên can của lực lượng chức năng.

Ngày 16-5, Công an quận Gò Vấp, TP HCM cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng: Lê Văn Huyện, Lê Văn Kiện (cùng 25 tuổi), Nguyễn Văn Ninh (23 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi), Đỉnh Văn Châu (21 tuổi) và Trần Văn Phi (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi gây rối trật tự và phá hoại tài sản.

Theo thông tin điều tra, lúc nửa đêm cùng ngày, khi các chiến sĩ Công an phường 5, quận Gò Vấp đang tiếp dân trình báo về vấn đề an ninh trật tự thì nhóm thanh niên khoảng 9 người xông vào trụ sở để gây rối. Những đối tượng này hung hăng đập phá máy móc và ném đồ đạc trong phòng, bất chấp lời khuyên can của lực lượng chức năng.

Trước sự manh động của nhóm đối tượng, lực lượng công an phường đã nổ 4 phát súng cảnh cáo, khống chế 6 người. Các đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Sỹ Hưng