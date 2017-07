Hải quân Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay tấn công USS Nimitz đang hoạt động tại vùng Vịnh đã tham gia chiến dịch không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Syria và Iraq.

Tàu sân bay USS Nimitz. (Nguồn: Getty)

Ngày 31/7, Hải quân Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay tấn công USS Nimitz đang hoạt động tại vùng Vịnh đã tham gia chiến dịch không kích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq.

Trong thông cáo báo chí, Hải quân Mỹ nêu rõ việc triển khai nhóm tàu USS Nimitz (CVN 68) tới khu vực hoạt động của Hạm đội 5 sẽ hỗ trợ chiến dịch "Inherent Resolve", đồng thời là tín hiệu cho thấy cam kết của Mỹ trong việc đánh bại và tiêu diệt IS.

Thông cáo cho biết tham gia cuộc không kích đầu tiên từ USS Nimitz là một chiếc F/A-18E Super Hornet nhưng không nói rõ các mục tiêu bị tấn công. Cũng theo thông cáo, bên cạnh việc tấn công IS, nhóm tàu USS Nimitz cũng sẽ tiến hành hoạt động an ninh hàng hải nhằm trấn an các đồng minh và đối tác, bảo vệ quyền tự do đi lại cũng như duy trì "dòng chảy" thương mại tự do.

Nhóm tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ xuất phát từ căn cứ hải quân Kitsap-Bremerton ngày 1/6 và cuối tuần trước đã băng qua Eo Hormuz để tiến vào vùng Vịnh, nơi vừa xảy ra nhiều vụ căng thẳng giữa hải quân Mỹ và Iran. Theo kế hoạch, nhóm tàu sân bay của Mỹ sẽ hiện diện ở Tây Thái Bình Dương trong 6 tháng, trong đó có các đợt hoạt động tại Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương./.