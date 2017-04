Hai nạn nhân bị thương đã được một tốp thanh niên đi du lịch cùng người dân địa phương tập trung cứu giúp.

Ông Hà Cồng Bính, Trưởng Công an xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết trên địa bàn xã có xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khuya 28-4 trên quốc lộ 6, xe tải 29C-728.98 do Lê Đình Điệp (28 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) lái theo hướng Hà Nội - Sơn La. Cùng đi trên xe còn có một phụ nữ và một thanh niên khác.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi tới địa phận xã Tòng Đậu thì xe mất lái, rơi xuống vực sâu 40 m. Hậu quả, nam thanh niên trên xe, anh Điệp và người phụ nữ bị thương nặng.

“Khi lực lượng công an đến hiện trường, hai nạn nhân bị thương đã được một tốp thanh niên đi phượt cùng người dân địa phương tập trung cứu giúp và đưa đi cấp cứu. Công an huyện Mai Châu đánh giá cao và cảm ơn vì hành động tốt đẹp này” - đại diện Công an huyện Mai Châu nói.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.