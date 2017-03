Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, vẻ đẹp nhân tạo nhờ phẫu thuật thẩm mỹ là điều bình thường và không bị lên án, xấu tự nhiên mới bị hắt hủi.

Nhiều nghệ sĩ Hàn được cho là nhờ 'dao kéo' mà sở hữu nhan sắc vạn người mê

Nhóm nhạc gây sốc vì công khai quy trình "trùng tu" nhan sắc

Theo AFP ngày 17.3, ban nhạc nữ Hàn Quốc SixBomb khiến dư luận bất ngờ khi không chỉ tuyên bố rằng tất cả thành viên đều đã phẫu thuật thẩm mỹ từ sửa mũi, cắt mí mắt, gọt mặt cho đến nâng ngực mà còn công khai ca ngợi phẫu thuật thẩm mỹ trong MV mới có tên Becoming Prettier (Trở nên xinh đẹp hơn).

MV miêu tả sự quá trình 4 ca sĩ khi đi “trùng tu” nhan sắc bị nhiều người lên án vì cho rằng đang cổ vũ cho lối sống trọng hình thức cũng như xu hướng "dao kéo" lan tràn của phần lớn giới trẻ ở Hàn Quốc hiện nay.

Ca khúc có đoạn: "Mọi người hãy làm theo tôi, ai cũng biết tôi là người xinh đẹp", đi ngược lại quan điểm tôn vinh cái đẹp tự nhiên, mỗi người là một cá thể độc đáo riêng và chúng ta nên tự hào vì điều đó như trong Born This Way của Lady Gaga: “Tôi đẹp theo kiểu của tôi. Vì Chúa trời chẳng mắc sai lầm gì. Tôi được sinh ra là thế!”.

Tất cả thành viên SixBomb đều đã phẫu thuật thẩm mỹ từ sửa mũi, cắt mí mắt, gọt mặt cho đến nâng ngực

SixBomb thành lập vào năm 2012, đã phát hành 5 album, nhưng vẫn lẹt đẹt chẳng mấy người biết đến. Một cư dân mạng nhận xét: “Tôi hiểu là mấy cô muốn nổi tiếng đến tuyệt vọng rồi nhưng có thật sự cần đi xa đến mức độ này không?”. Một người khác cho rằng dự án âm nhạc và chuyện công bố hình ảnh trước - sau phẫu thuật thẩm mỹ của nhóm thật "kỳ quái".

Người quản lý Kim Il Woong cho hay công ty chủ quản phải tốn 100 triệu won (khoảng 400.000 USD) để thực hiện "hầu hết các loại phẫu thuật có thể thực hiện được" và bơm ngực cho các mỹ nhân của mình. Trước những phê bình, phía này phản pháo rằng mọi phụ nữ đều xứng đáng trở nên xinh đẹp hơn, phẫu thuật thẩm mỹ chẳng có gì xấu, chẳng qua họ dám nói một cách thẳng thắn như vậy.

Phẫu thuật thẩm mỹ là điều kiện tham gia ngành giải trí Hàn?

Thực ra, chuyện "dao kéo" không còn xa lạ, thậm chí, là từ khóa quen thuộc khi nhắc đến văn hóa pop (văn hóa đại chúng, văn hóa bình dân) của xứ sở kim chi. Càng ngày, người ta càng thấy nhiều nghệ sĩ với mắt hai mí to tròn long lanh, mặt nhỏ V-line, mũi cao thẳng, răng sáng bóng đều như bắp… theo một khuôn mẫu y như nhau.

Các nghệ sĩ nước này thường phải động đến “dao kéo” vì nhiều nguyên nhân, có thể do bản thân họ muốn vậy nhưng phần nhiều là do áp lực từ phía công ty quản lý, từ phía khán giả…

Phẫu thuật thẩm mỹ gần như là điều kiệt bắt buộc khi gia nhập thế giới Kbiz nếu muốn nổi tiếng nhanh

Năm 2010, Shin Yong Ho - điều hành một bệnh viện từng làm phẫu thuật thẩm mỹ cho 1/3 số ngôi sao hạng A ở làng giải trí Hàn cho biết phẫu thuật thẩm mỹ gần như là điều kiện cần khi gia nhập thế giới Kbiz. Ông này giải thích rằng các đài truyền hình đều áp dụng quy tắc bất thành văn: đẹp, ít nhăn thì được xuất hiện nhiều, còn kém sắc thì chỉ được lướt qua màn hình mà thôi. Cho nên, “sao” phải luôn đẹp, luôn lung linh, hoán hảo từng centimet mỗi lần xuất hiện để duy trì độ “nóng”. Muốn vậy, họ nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Các ngôi sao công khai "dao kéo" đều khẳng định họ tự nguyện và không hối hận khi phẫu thuật thẩm mỹ. Như SixBomb cho biết không ai trong số 4 thành viên nhóm bị buộc ép phải phẫu thuật, mặc dù ca sĩ rap Soa mất khá nhiều thời gian đưa ra quyết định. Soa nói: "Tôi thực sự thích và hài lòng với đôi mắt trước kia, vì vậy tôi đã phải suy nghĩ lâu trước khi quyết định tham gia”.

Thành viên khác - ca sĩ Dain, thì vui mừng: "Tôi thực sự yêu khuôn mặt mới của mình và tự hào khi thấy mình xuất hiện trên màn hình truyền hình đẹp như thế", cô nói thêm. Dain cho biết sẽ hoan nghênh "bất kỳ ý kiến nào của công chúng dù tốt hay xấu" dành cho dự án của nhóm.

Muốn nổi danh thì phải nhanh tay làm phẫu thuật thẩm mỹ?

Woo Eun Mi ‘phản bội’ lại lời hứa không phẫu thuật thẩm mỹ một phần do sức ép từ phía công ty quản lý

Không hiếm mỹ nhân Hàn có sự nghiệp thăng hoa sau phẫu thuật thẩm mỹ. Những cái tên nổi tiếng được mệnh danh người đẹp dao kéo lên sóng thường xuyên phải kể đến là Lee Si Young, UEE, Lee Da Hae, Park Min Young…

Ngay cả các nghệ sĩ luôn miệng khẳng định bản thân sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, khán giả vẫn không thể tin được chuyện đẹp từ trứng nước của họ bởi những bức ảnh khác nhau một trời. Ví dụ cho trường hợp này là ca sĩ Kyu Hyun, Hyo Yeon, Park Bom, Soo Young, Han Sun Hwa, nam diễn viên Lee Jong Suk, Kim Hyun Joong, Lee Dong Wook, Kwon Sang Woo, Lee Min Ho, diễn viên Kim Jae Joong, Kim Ah Joong…

News cũng thông tin nhiều nghệ sĩ do đã ký hợp đồng nên phải tuân thủ theo sự kiểm soát chặt chẽ của phía quản lý - đơn vị điều khiển tất cả mọi thứ từ hát bài gì, ăn gì hay không ăn nhằm duy trì hình thể đẹp nhất của nghệ sĩ và cả quyết định “gà nhà” cần thực hiện các cuộc phẫu thuật nào.

95% nghệ sĩ Hàn được cho là đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ

Sharon Lee, phó giáo sư tại Khoa phân tích văn hóa và xã hội, Đại học New York (Mỹ), nghiên cứu về sự phổ biến phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc cũng như trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, đưa chuyện Woo Eun Mi ra làm ví dụ.

Ca sĩ Woo Eun Mi, từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Superstar K2 hồi năm 2010, 2011 đã khẳng định trước công chúng rằng không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, công ty quản lý thuyết phục rằng cô cần thay đổi để phát triển thì cô liền đồng ý tân trang nhan sắc. Eun Mi giải thích: “Tôi đã thay đổi quyết định vì những người hâm mộ. Tôi thẩm mỹ để cho mình có vẻ ngoài xinh xắn hơn”. Ngoài ra, trước lời chỉ trích thất hứa, nữ ca sĩ cũng viết trên trang cá nhân: “Tôi muốn xin lỗi các bạn vì không giữ lời. Tôi rất xin lỗi”.

Rất ít nghệ sĩ Hàn chấp nhận xấu lạ như Psy, tác giả của hit Gangnam Style. Nam ca sĩ chia sẻ rằng giám đốc hãng đĩa từng khuyên anh nên đi phẫu thuật thẩm mỹ cho dễ nhìn để hút fan hơn nhưng ca sĩ đã từ chối. Nhưng cũng nhờ thế, anh được cho vào danh sách “của hiếm”, “xấu nhưng biết phấn đấu” của Kbiz, đứng cùng Daesung, Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook…

Bên cạnh áp lực từ phía công ty quản lý đòi nghệ sĩ phải có vẻ ngoài hoàn hảo để tăng độ cạnh tranh vốn khốc liệt ở thị trường giải trí toàn “trai xinh gái đẹp” này thì có lẽ chuyện sao Hàn phẫu thuật thẩm mỹ cũng do người hâm mộ. Chưa có nghiên cứu nào chứng minh nhưng không khó để quan sát thấy nghệ sĩ có vẻ ngoài đẹp được ưu ái và dễ thành công hơn những nghệ sĩ "ít đẹp".

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2013 với những thí sinh có khuôn mặt na ná nhau được cho là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ

Chưa hết, ngay cả ở cuộc thi nhan sắc cũng có thể thấy sự “vi diệu” nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Hồi năm 2013, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc khiến cho khán giả bối rối cực độ bởi mấy chục thí sinh dường như đều từ một khuôn đúc ra, giống nhau đến ngỡ ngàng. Ai cũng cho rằng thủ phạm chính bởi phẫu thuật thẩm mỹ theo công thức chung.

phẫu thuật thẩm mỹ trong làng giải trí Hàn phổ biến đến nỗi báo chí nước này còn hay đưa ra danh sách bình chọn: gương mặt tự nhiên không qua dao kéo, gương mặt dao kéo đẹp nhất, so sánh nhan sắc sao trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ…

Tác giả Roald Maliangkaij, người xuất bản cuốn sách The International Rise of the Korean Music Industry chia sẻ: “Có thể 95% nghệ sĩ (Hàn Quốc) trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Họ chủ yếu là làm lại gương mặt: xương hàm, mũi, mí mắt, môi…”.

AFP nhận xét hình thể và khuôn mặt là yếu tố hỗ trợ rất nhiều để tăng cường vị thế xã hội và có thể giúp bảo đảm việc làm tại Hàn. Các công ty đều yêu cầu người dự tuyển "có ngoại hình" và nộp CV kèm ảnh. Theo The Economist, Hàn Quốc là nước có tỉ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới khoảng 1/5 phụ nữ Hàn Quốc trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, so 1/20 phụ nữ ở Mỹ, nơi có số ca phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới.

Tạ Ban

Ảnh: Chụp màn hình AllKpop/Soompi