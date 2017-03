Dự án kể lại quá trình dao kéo của 4 thành viên Six Bomb gây tò mò cho công chúng.

Six Bomb vừa tung teaser cho MV Becoming Prettier (After) - phần 2 của MV Becoming Prettier (Before). Đoạn teaser cho thấy 4 thành viên bước vào bệnh viện và trở ra trong chiếc váy màu xanh, ngoại hình long lanh sau khi trải qua cuộc phẫu thuật làm đẹp.

Teaser Becoming Prettier (After)

Đầu tháng 3, Six Bomb thông báo sẽ phát hành MV Becoming Prettier (After), kể lại quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của các thành viên. Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/3, các cô gái đã tiết lộ chi phí của các cuộc phẫu thuật.

“Chúng em dùng 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng) cho việc phẫu thuật thẩm mỹ. Trong đó, số tiền dùng cho SoA, Ga Bin và Da In tốn 95 triệu won. Chúng em đã phẫu thuật trên khắp cơ thể”. 5 triệu won còn lại là chi phí phẫu thuật của Seul Bi - thành viên từng là y tá trước khi gia nhập nhóm.

Hình ảnh nhá hàng của Becoming Prettier (Before) trước đó khiến nhiều người tò mò về diện mạo của Six Bomb sau phẫu thuật.

“Em chỉ làm mũi. Em cần chỉnh sửa một chút để trông đẹp hơn. Từ khi còn nhỏ, ước mơ của em là trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, em đã không thể đạt được ước mơ đó cho đến khi gia nhập Six Bomb”, Seul Bi tâm sự.

Các thành viên cũng chia sẻ suy nghĩ về việc tự trải nghiệm quá trình phẫu thuật để phát hành MV mới. Da In nói: “Việc phẫu thuật thẩm mỹ không quá tệ. Khi trông thấy sự không hoàn hảo của bản thân trên truyền hình, em đã muốn phẫu thuật. Vậy nên, em đã thực hiện điều đó một cách vui vẻ”.

Hình ảnh trước khi phẫu thuật của Six Bomb trong MV Becoming Prettier (Before) trước đó.

MV Becoming Prettier (Before)

Ga In cho hay: “Tất cả phụ nữ đều muốn trở nên xinh đẹp. Thật khó khăn nếu thực hiện điều đó một mình nhưng mọi chuyện dễ dàng hơn khi có các thành viên ở bên”.

CEO của Six Bomb nhấn mạnh rằng công ty không ép buộc các cô gái dao kéo: “Một số người nghĩ rằng công ty buộc họ phải phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng sự thật không phải như vậy. Các thành viên đã đưa ra ý tưởng và mọi chuyện được thực hiện theo thỏa thuận”.

Six Bomb, ra mắt năm 2012, là nhóm nữ lắm tai tiếng vì hình tượng sexy táo bạo. Nhóm gây chú ý nhờ những fancam sexy, thu hút hàng triệu lượt xem. Năm ngoái, Six Bomb gây sốt khi MV Wait 10 Years Baby lọt Top 10 video Kpop được xem nhiều nhất thế giới trong tháng 2 do Billboard công bố.

Suva