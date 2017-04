Sau 2 năm được đào tạo tại xứ kim chi, 3 cô gái nhóm Lime thú nhận mỗi thành viên đã giảm 7 kg để có thân hình đạt chuẩn.

Chiều 22/4, nhóm nhạc nữ Lime tổ chức họp báo ra mắt MV Babyboo, đánh dấu sự trở lại chính thức tại thị trường âm nhạc Việt Nam sau thời gian được huấn luyện ở Hàn Quốc. Sản phẩm mang phong cách pop, dance trẻ trung, ngọt ngào, giai điệu vui tươi đậm chất Kpop.

Bài hát Babyboo được sáng tác bởi hai nhạc sĩ Hàn Quốc Minken Cho và Ahn Soowan, đăt lời bởi chính những cô gái Liz, Ivone và Emma trong nhóm. Theo chia sẻ của 3 cô gái, "babyboo" là từ vựng mới, được hiểu là cách gọi người yêu một cách dễ thương. Trong MV, ba cô gái không chỉ khoe chất giọng khỏe khoắn mà còn thể hiện vũ đạo.

Lime được thành lập từ năm 2015. Với định hướng trở thành nhóm nhạc theo phong cách Hàn Quốc, vì vậy ngay sau khi ra mắt MV Đừng vội, nhóm được đưa sang học tập tại xứ sở kim chi. Lime có hơn 2 năm được huấn luyện tại đây, dưới sự chỉ dạy của những chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc.

Trong 2 năm qua, ba cô gái của Lime tâm sự họ phải tuân thủ những yêu cầu đào tạo khắc nghiệt. Ngoài sự tiến bộ về chuyên môn, họ còn có sự thay đổi cơ bản về ngoại hình. Sau quá trình ép cân khốc liệt, mỗi thành viên giảm 7 kg.

Tại Hàn, Lime từng phát hành các single Toc Toc Toc, Take it slow, Part of me trên trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc - Melon. Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất là khi nhóm đứng trên sân khấu chương trình I can see your voice.

Sau khóa huấn luyện dài 2 năm, Lime trở lại thị trường âm nhạc Việt Nam với nhiều kế hoạch phát triển dài hạn. Trong năm 2017, Lime dự định ra mắt loạt sản phẩm của nhóm, đồng thời thúc đẩy hình ảnh thế mạnh của mỗi cá nhân. Trong ảnh, em út Emma là thành viên gây chú ý bởi gương mặt dễ thương và diễn xuất tự nhiên.

Trưởng nhóm Liz là giọng ca nổi trội nhất nhóm, đảm nhận vai trò hát chính.

Cô nàng tomboy Ivone có cá tính mạnh mẽ cùng khả năng đọc rap.

