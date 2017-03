Sau tất cả, cuối cùng các cô gái vàng cũng sẽ “đường ai nấy đi” với những kế hoạch riêng.

Công ty giải trí MBK Entertainment – nơi T-ara đang đầu quân, cho biết: “Đây là thông báo chính thức của công ty về việc gia hạn hợp đồng của nhóm T-ara. Hợp đồng của Boram và Soyeon sẽ kết thúc vào ngày 15/5 và cả hai không quyết định ký tiếp. Các thành viên còn lại Qri, Eunjung, Hyomin và Jiyeon gia hạn hợp đồng nhưng chỉ đến tháng 12 năm nay, sau đó họ sẽ có kế hoạch phát triển sự nghiệp riêng với phim ảnh, những hoạt động cá nhân.”

Theo đó, nhóm nhạc quảng bá cho album này trong 3 tuần. Họ cũng sẽ có một buổi diễn quy mô nhỏ và họp mặt fan tại Hàn Quốc. Vào tháng 6, họ tiếp tục biểu diễn ở Nhật Bản và một số nước ở châu Á trước khi chính thức tan rã.

Sau khi không còn là thành viên của T-ara, Eunjung sẽ tham gia đóng phim truyền hình, Jiyeon ra mắt album solo, Hyomin có những hoạt động phát triển sự nghiệp ở nước ngoài còn Qri sẽ hoạt động độc lập trong nửa cuối năm 2017.

T-ara là một trong những nhóm nhạc nữ thành công và nổi tiếng nhất xứ kim chi hiện nay. Họ ra mắt khán giả năm 2009. Trước khi đứng trên sân khấu, nhóm đã được đào tạo chuyên nghiệp trong vòng ba năm.

Các cô gái T-ara đều sở hữu chất giọng tuyệt vời, vũ đạo đẹp mắt, phong cách gợi cảm quyến rũ. Nhiều ca khúc với chất nhạc bắt tai của họ từng khiến giới trẻ "chao đảo".

Nhóm từng có nhiều xáo trộn thành viên và có những scandal ầm ĩ làng nhạc trước khi cố định với 6 người như hiện tại. Những ca khúc nổi tiếng của T-ara gồm có: Roly Poly, Cry Cry, We Were in Love, Lovey Dovey, Day by Day…

Trang Thu