Sau khi xông vào tấn công đôi vợ chồng chủ nhà, nhóm giang hồ hơn 30 người dùng xe cẩu kéo thùng hàng container chắn ngang trước nhà nạn nhân.

Thùng hàng container được nhóm giang hồ chắn ngang trước nhà ông Vĩnh

Ngày 15.4, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra, truy xét nhóm người cầm hung khí xông vào nhà và tấn công ông Nguyễn Quang Vĩnh (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Thông tin ban đầu, đêm 14.5, ông Vĩnh cùng vợ là bà Thủy Tiên (42 tuổi) đang ở trong nhà tại địa chỉ 242 Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) thì có một nhóm khoảng 30 người bất ngờ xông thẳng vào nhà. Một số người trong nhóm này tay cầm hung khí tấn công ông Vĩnh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Riêng bà Tiên thoát được ra ngoài cầu cứu hàng xóm.

Nghe tiếng kêu cứu, rất đông người dân chạy đến hỗ trợ bà Tiên đưa ông Vĩnh ra ngoài chuyển đi cấp cứu.

Thời điểm này, nhóm giang hồ cũng ra khỏi nhà. Một số người trong nhóm này đã dùng xe cẩu kéo thùng hàng container đặt chắn ngang trước nhà vợ chồng ông Vĩnh rồi nhanh chóng bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an phường 17 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an quận Gò Vấp có mặt ghi nhận, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét nhóm gây án. Công an cũng đã lấy lời khai bà Tiên để phục vụ công tác điều tra.

Theo bà Tiên, thùng container trên đã được đặt trước 1 công trình cạnh nhà bà cách đây 3 ngày. “Cứ nghĩ đây là thùng container do công trình sát bên để đó chứ không biết nhóm giang hồ kia dùng nó để chắn nhà của tôi”, bà Tiên nói.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.