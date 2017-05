Nhóm đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông rồi dùng dao và gạch tấn công anh Lâm để cướp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Quốc Dũng tại cơ quan điều tra.

Ngày 13/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) vừa phá thành công vụ cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

Các đối tượng đều ngụ tại tỉnh Sóc Trăng gồm: Trần Kim Ngọc (SN 2000), Cao Văn Nhiên (SN 1993), Châu Nhật Minh (SN 2000) và Huỳnh Quốc Dũng (SN 1999). Cả 4 đối tượng kể trên bị cơ quan công an bắt giữ vào ngày 11/5 khi đang lẩn trốn tại phường 2, TP Sóc Trăng.

Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Tử Lâm (SN 1983), ngụ phường 1, TP Sóc Trăng, tỉnh (Sóc Trăng), là nhân viên Công ty Dược Hậu Giang (TP Cần Thơ).

Tại cơ quan điều tra, 4 đối tượng khai nhận rạng sáng ngày 3/5, họ rủ nhau chạy xe máy dọc theo tuyến Quốc Lộ 1A hướng về huyện Châu Thành để cướp tài sản người đi đường.

Khi đến khu vực ấp Trà Canh A, nhóm đối tượng phát hiện anh Nguyễn Tứ Lâm điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 83K1-5900, nên đã dàn cảnh va cham giao thông để cướp tài sản.

Theo đó, Huỳnh Quốc Dũng điều khiển xe lao lên và đạp ngã xe máy của anh Lâm. Sau đó, các đối tượng dùng dao và gạch ống tấn công và cướp tài sản của nạn nhân.

Khi thấy có xe ô tô chạy đến bóp còi, nhóm đối tượng sợ bị phát hiện nên đã dùng gạch ống đập vào đầu anh Lâm khiến nạn nhân bất tỉnh.

Tưởng anh Lâm đã chết, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Nguyễn Tử Lâm sau đó được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng thủng phổi, rách màng tim.

Do thương tích nặng nên đến nay anh Lâm vẫn chưa thể tiếp xúc, làm việc được với cơ quan điều tra.

Hiện Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng kể trên để điều tr về hành vi cướp tài sản.

Xuân Lương