Nhóm côn đồ sau khi lăng mạ y, bác sĩ và nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã dùng súng bắn nhân viên bệnh viện.

Nhóm côn đồ lăng mạ bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương - Ảnh cắt từ clip

Chiều 9-5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), cho biết một nhóm côn đồ đã lăng mạ bác sĩ và thậm chí còn dùng súng bắn nhân viên của bệnh viện vào tối ngày 7-5 vừa qua.

Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết khoảng 15 giờ 30 ngày 7-5, 3 thanh niên đưa 1 bệnh nhân nữ nhập viện cấp cứu trong trạng thái ngất xỉu. Ngay sau đó, bệnh nhân được các y, bác sĩ đưa đến phòng cấp cứu.

Tại đây, nhân viên y tế mời nhóm thanh niên ra ngoài để bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân nhưng một người trong số họ tỏ thái độ không hợp tác, thậm chí còn văng tục, chửi bới nhân viên y tế và an ninh trong phòng cấp cứu. Thấy sự việc có diễn biến căng thẳng, đội phản ứng nhanh của bệnh viện có mặt, áp tải đối tượng gây hấn ra khỏi khu vực cấp cứu.

Khi được đưa ra ngoài, nhóm thanh niên tiếp tục có hành động chửi bới, đồng thời gọi thêm đồng bọn đến viện để gây rối, đe dọa sẽ tấn công nhân viên an ninh.

Chiếc ô tô bị trúng đạn - Ảnh cắt từ clip

Nhóm thanh niên chỉ ngừng gây rối và rời đi khi bệnh viện nhờ lực lượng Công an huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) can thiệp. Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày 7-5, nhóm thanh niên tiếp tục quay lại gây rối tại bệnh viện. Một đối tượng rút trong người một vật dụng nghi là súng tự chế, nổ súng bắn về phía nhân viên an ninh đang hướng dẫn xe ô tô đỗ ở cổng bệnh viện.

Viên đạn trượt qua vai 1 nhân viên an ninh, làm thủng kính một chiếc xe ô tô đỗ gần đó. Sau khi nổ súng, nhóm côn đồ đã nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc khiến các nhân viên, y, bác sĩ, bệnh nhân và những người thăm nuôi bệnh nhân bị một phen hoảng loạn.

Sau vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã báo cáo sự việc với Công an huyện Đoan Hùng để điều tra, làm rõ.

N.Dung - N.Hưởng